Nam sinh 19 tuổi được trao học bổng "hiếm" gần 3,7 tỷ đồng của Australia

Đây là ngôi trường hiện xếp thứ hai tại Australia theo bảng xếp hạng đại học QS 2026. Theo thông tin trên trang web của trường, mỗi năm chỉ có khoảng 20 sinh viên quốc tế được trao học bổng với mức hỗ trợ 100% học phí (gần 3,7 tỷ đồng) cùng một số khoản chi phí liên quan.

Hữu An là một trong số ít sinh viên quốc tế trên toàn thế giới nhận được học bổng 100% học phí của Đại học Sydney, Australia (Ảnh: NVCC).

“Bứt phá” nhận học bổng hiếm của Australia

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đặng Hữu An (ngụ tại TPHCM) cho biết hồ sơ du học được nam sinh dày công chuẩn bị trong hơn một năm.

Ngay từ khi xác định theo học ngành Thiết kế kiến trúc, Hữu An chủ động tìm hiểu kỹ định hướng giáo dục của Australia cũng như tiêu chí xét tuyển của Đại học Sydney.

Về hồ sơ du học, nam sinh cho biết quá trình chuẩn bị không gặp quá nhiều khó khăn.

Với nền tảng chuyên Toán, Đặng Hữu An nổi bật ở khả năng phân tích và lập luận. Phương pháp học tập này giúp cậu thích ứng nhanh khi chuyển sang đội tuyển Sử, qua đó giành giải Học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử trong 2 năm liên tiếp ở bậc THPT và duy trì điểm trung bình trung học tập (GPA) 9,9 năm lớp 12.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở cách An kết hợp tư duy Toán - Sử trong các bài luận.

“Trong các bài luận du học, tôi tiếp tục vận dụng tư duy logic khi học toán để tiếp cận các vấn đề lịch sử. Thay vì học thuộc, tôi hệ thống hóa các sự kiện lịch sử, phân tích mối quan hệ nhân quả và đặt các biến cố trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội rộng hơn”, An chia sẻ.

Được biết, nam sinh dành hầu hết thời gian trong ngày để đọc tài liệu gốc, đối chiếu bối cảnh quốc tế và liên hệ với các vấn đề đương đại. Từ đó, cựu học sinh Phổ thông Năng khiếu dần hình thành tư duy liên ngành - một yếu tố được đánh giá cao trong các chương trình đào tạo về kiến trúc và đô thị.

Qua 2 bài luận, nam sinh thể hiện tầm nhìn dài hạn, hướng tới đóng góp cho phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam. Chính sự kết hợp giữa tư duy khoa học tự nhiên và nền tảng khoa học xã hội gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh Đại học Sydney.

Hữu An dành thời gian tham gia các hoạt động học thuật để mở rộng góc nhìn (Ảnh: NVCC).

“Ngoài các nguồn thông tin công khai, tôi còn chủ động kết nối với anh chị đi trước, thầy cô và các mối quan hệ học thuật để tiếp cận thêm những kinh nghiệm ít khi được chia sẻ rộng rãi”, An cho biết.

Trước đó, nam sinh trở thành Thủ khoa đầu vào ngành Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Dù vậy, nam sinh vẫn tiếp tục cân nhắc cơ hội học tập tại nước ngoài với mong muốn tiếp cận môi trường đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Nhìn lại hành trình đã qua, Đặng Hữu An cho rằng nền tảng gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện và định hướng, nhưng chính sự chủ động và kiên trì mới là yếu tố quyết định giúp em chạm tay tới học bổng mơ ước.

Lựa chọn “đi ngược” số đông

Nói về cơ duyên học Lịch sử, An cho biết bản thân đã dành nhiều thời gian quan tâm và tìm hiểu các vấn đề lịch sử, khoa học và chính trị thế giới. Việc đọc các tài liệu thời sự, nghiên cứu bối cảnh quốc tế giúp nam sinh dần hình thành góc nhìn rộng hơn về xã hội và các vấn đề phát triển.

Theo An, chính quá trình tự tìm hiểu đó khiến cậu nhận ra kiến thức lịch sử mang lại nhiều giá trị dài hạn hơn cho định hướng tương lai của mình.

“Tôi thấy Lịch sử giúp mình hiểu được bối cảnh hình thành của các vấn đề hiện tại, từ kinh tế, chính trị đến đô thị. Với định hướng theo đuổi kiến trúc và quy hoạch, nền tảng này hiệu quả hơn so với việc chỉ đi sâu vào toán học”, An chia sẻ.

Ban đầu, An đối diện với không ít câu hỏi từ bạn bè, thầy cô và mẹ của mình về tính khả thi của lựa chọn này. Việc rời bỏ một con đường vốn được xem là “an toàn” để bước sang lĩnh vực mới đòi hỏi An phải tự chứng minh bằng kết quả học tập và sự nghiêm túc trong quá trình theo đuổi.

Suốt những năm học THPT, nam sinh luôn tập trung trọn vẹn vào từng mục tiêu ở mỗi giai đoạn. Khi tham gia đội tuyển, An ưu tiên tuyệt đối cho môn học đang theo đuổi, đồng thời duy trì lịch trình sinh hoạt ổn định để tránh quá tải.

An xuất hiện trong buổi giao lưu của cộng đồng du học sinh Việt (Ảnh: NVCC).

Trong hành trình chuyển hướng, An nhắc đến vai trò truyền cảm hứng của Tiến sĩ chuyên ngành Sử học, cô Đào Minh Hồng, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nam sinh tiếp cận môn học.

“Cô không dạy lịch sử như một chuỗi sự kiện cần ghi nhớ, mà luôn đặt câu hỏi về bối cảnh, động lực và hệ quả. Điều đó khiến tôi nhận ra Lịch sử là một môn học sống động và có tính logic rất cao”, An nói.

Bước vào môi trường đại học mới, An dự định tiếp tục tập trung vào việc học, đồng thời tham gia các câu lạc bộ học thuật và tổ chức sinh viên, trong đó có Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc.

Nam sinh cũng đang cân nhắc các cơ hội thực tập tại những doanh nghiệp đối tác của trường để sớm cọ xát thực tế và định hình con đường nghề nghiệp lâu dài.

Huyền Trang