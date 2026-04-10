Một trường đại học ở Đồng Nai thu hút Giáo sư với mức hỗ trợ 400 triệu đồng

Ngày 10/4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trường Đại học Đồng Nai giai đoạn 2026-2030.

Theo Nghị quyết, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ một lần bằng ngân sách nhà nước với mức 400 triệu đồng/người đối với Giáo sư, 350 triệu đồng/người đối với Phó giáo sư và 300 triệu đồng/người đối với Tiến sĩ, khi làm việc tại Trường Đại học Đồng Nai. Chính sách này cũng áp dụng hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, viên chức hiện đang làm việc tại trường có trình độ tương đương.

Trường Đại học Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Theo nội dung nghị quyết, điều kiện để được hưởng mức hỗ trợ trên phải đáp ứng về độ tuổi (nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 52 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ) và tốt nghiệp đúng chuyên ngành với nhu cầu cần thu hút của Trường Đại học Đồng Nai. Văn bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Các đối tượng thu hút cam kết làm việc từ đủ 6 năm liên tục trở lên. Về số lượng, thu hút 37 chuyên ngành với số lượng 155 Tiến sĩ, 74 Giáo sư, Phó giáo sư.

Nghị quyết cũng quy định rõ trách nhiệm bồi thường hoàn trả kinh phí đối với trường hợp tự ý chuyển công tác, nghỉ việc hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc trong thời gian cam kết; đặc biệt đối tượng sẽ phải bồi thường 100% kinh phí đã nhận nếu bị kỷ luật buộc thôi việc trong vòng 3 tháng kể từ ngày tuyển dụng.