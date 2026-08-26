Một trường Công an tuyển bổ sung 45 chỉ tiêu hệ dân sự

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh vừa thông báo tuyển sinh hệ dân sự (đào tạo ngoài ngành) đợt 2 năm học 2026-2027 trên phạm vi cả nước.

Đây là năm đầu tiên Học viện này tuyển sinh hệ dân sự. Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu hệ dân sự năm học 2026-2027 của Học viện là 100 chỉ tiêu.

Trong đợt tuyển sinh thứ 2, Học viện tuyển 45 chỉ tiêu cho hai ngành/chuyên ngành đào tạo.

Cụ thể, ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (mã xét tuyển KTHDS01) tuyển 6 chỉ tiêu, với các tổ hợp A00, A01, D01, X06, X10, X26.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh thông báo tuyển sinh bổ sung cho năm học 2026-2027 (Ảnh minh hoạ: D.T).

Ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông, chuyên ngành Công nghệ điện tử và vi mạch bán dẫn (mã xét tuyển KTHDS05) tuyển 39 chỉ tiêu, với các tổ hợp A00, A01, A02, C01, X07.

Ở đợt tuyển sinh này, Học viện áp dụng 2 phương thức. Phương thức 2 là xét tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL, TOEIC kết hợp với kết quả học tập ở bậc THPT.

Phương thức 3 là xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện. Đáng chú ý, điểm xét tuyển trong đợt 2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.

Điểm chuẩn hệ dân sự năm 2026 của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh của chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo lấy 19,75 điểm, còn Công nghệ điện tử và vi mạch bán dẫn lấy 22,75 điểm.