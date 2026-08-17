Một lớp ở TPHCM có 100% học sinh đậu đại học top đầu

32/32 học sinh đậu đại học

Khóa tốt nghiệp 2026 của lớp 12A1 chuyên Anh ghi nhận có 32 học sinh và tất cả đều trúng tuyển đại học. Trong đó, 5 em vào Đại học Ngoại thương, 3 em vào Đại học Bách khoa, 3 em vào Đại học Kinh tế TPHCM, 3 em vào Trường Đại học Luật TPHCM, 2 em vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2 em vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và nhiều trường đại học uy tín khác.

Tập thể 12A1 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong ngày chụp ảnh kỷ yếu (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, cô Lê Ngọc Như Oanh (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1) xúc động cho biết cảm xúc đầu tiên khi nhận tin là vỡ òa hạnh phúc. Dù biết học trò của mình chăm chỉ, có năng lực và tinh thần tự học cao, cô vẫn không khỏi bất ngờ trước kết quả trọn vẹn này.

Theo cô Oanh, trước một kỳ thi quan trọng, học sinh khó tránh khỏi những yếu tố khách quan như tâm lý hay sức khỏe. Vì vậy, kết quả của 12A1 là thành quả của quá trình các em vượt qua chính mình, cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô.

“Các em đã vượt qua được chính mình bằng tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, sự kỳ vọng của gia đình và hơn hết, đó là vai trò của thầy cô - những người truyền thụ kiến thức, là điểm tựa tinh thần, luôn chia sẻ và định hướng để các em vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý”, cô Oanh chia sẻ.

Cô Oanh chụp ảnh kỷ niệm cùng các học sinh lớp 12A1 (Ảnh: NVCC).

Theo cô, thành tích của 12A1 trước hết đến từ tinh thần tự học, sự đồng lòng và khát khao khẳng định mình của chính các em. Bên cạnh đó là sự định hướng của Ban giám hiệu, sự sát sao của giáo viên bộ môn cùng sự đồng hành, tin tưởng của phụ huynh.

Đặc biệt, em Minh Ngọc của lớp đã giành học bổng toàn phần MOE của Chính phủ Đài Loan (Trung Quốc) để theo học tại Đại học Quốc lập Thanh Hoa. Đây là kết quả nổi bật sau quá trình nỗ lực của nữ sinh này khi vừa duy trì thành tích học tập xuất sắc, vừa trau dồi ngoại ngữ. Bên cạnh tiếng Anh, Minh Ngọc còn có khả năng sử dụng tiếng Trung.

Với suất học bổng, Ngọc được hỗ trợ học phí, ký túc xá và sinh hoạt phí hàng tháng trong suốt thời gian học đại học. Thành tích này không chỉ mang lại niềm vui cho Ngọc và gia đình mà còn trở thành niềm tự hào của tập thể 12A1 và Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Nỗ lực của một tập thể gắn kết

Phía sau những con số ấn tượng ấy là một tập thể mà theo cô Oanh, phần lớn học sinh khá trầm tính và hướng nội. Khi mới nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, ấn tượng đầu tiên của cô là mỗi học sinh đều có cá tính riêng. Dù trầm tính, các em lại rất ngoan, trưởng thành, biết lắng nghe và có ý thức hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Đặc biệt, trong năm cuối cấp, không khí học tập của lớp trở nên nhiệt huyết. Các bạn dành nhiều thời gian học bài, giải đề và ôn tập. Ngoài các môn chính khóa, học sinh còn phải sắp xếp thời gian để ôn IELTS, SAT và các kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học.

Bạn Phạm Kiên Minh, một thành viên của lớp, nhớ lại quãng thời gian áp lực khi lựa chọn con đường không giống số đông. Trong khi bạn bè miệt mài giải đề thi công lập hay học thêm tại các trung tâm, Kiên Minh lại tự “cày” các chứng chỉ quốc tế để săn học bổng.

Thế nhưng, chính sự thấu hiểu từ thầy cô, gia đình và đặc biệt là tinh thần đồng đội của 12A1 đã trở thành điểm tựa giúp nam sinh vượt qua giai đoạn hoang mang ấy. Các thành viên luôn chủ động hỗ trợ, lập nhóm học tập và tiếp thêm động lực để mỗi người tự tin theo đuổi mục tiêu riêng.

Đáng nói, kỷ niệm khiến cô Oanh nhớ nhất lại đến từ một buổi liên hoan cuối năm giản dị ngay tại lớp với vài món thức ăn nhanh và những ly trà sữa. Nhìn học trò quây quần, cô xúc động nhận ra những cá thể riêng lẻ, trầm lặng ngày nào giờ đã trở thành một tập thể gắn kết, biết yêu thương, thông cảm và sẻ chia.

Món quà nhỏ nhưng khiến cô Oanh không khỏi xúc động (Ảnh: NVCC).

“Bước ra khỏi cánh cổng trường THPT Chuyên Hùng Vương, các em sẽ bước vào một biển lớn với nhiều cơ hội và cả những thử thách mới. Hãy luôn giữ vững bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần tự học đã được tôi luyện dưới mái trường này”, cô Oanh nhắn nhủ.