Một lớp chuyên có tỷ lệ chọi 1/27,5, gần 1.000 thí sinh thi chỉ lấy 35 em

Chiều tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chính thức số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm 2026.

Phân tích số liệu cho thấy mức độ cạnh tranh gắt gao tập trung ở các lớp chuyên ngoại ngữ tại cả 4 trường THPT chuyên.

Theo đó, tỷ lệ chọi cao nhất mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay là lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An. Với chỉ tiêu 35 học sinh, trường nhận được 962 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi là 1/27,5. Ngoài ra, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 là 454 em, nâng tổng số thí sinh đăng ký lên 1.416 em.

Đứng thứ hai về tỷ lệ chọi là lớp chuyên tiếng Nga của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Trường có 35 chỉ tiêu cho lớp này nhưng có tới 849 em đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi là 1/24,26.

Đứng vị trí thứ ba là lớp chuyên tiếng Anh của Trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ 1 chọi 22,6. Chỉ tiêu của chuyên Anh là 70, số thí sinh đăng ký là 1.581 em.

Chuyên Anh cũng là lớp có số thí sinh đăng ký đông thứ nhì tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ với 1.550 em, tỷ lệ chọi là 1/22,14.

Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tỷ lệ chọi lớp chuyên Anh là 1/14,61. Còn tại Trường THPT chuyên Sơn Tây, tỷ lệ chọi lớp này chỉ có 1/5,24.

Với môn toán, tỷ lệ chọi cao nhất tiếp tục nằm ở Chu Văn An với 1/12,6, tiếp đó là Nguyễn Huệ với 9,1. Hai trường Hà Nội - Amsterdam và Sơn Tây lần lượt có tỷ lệ chọi là 1/6,16 và 1/2,69.

10 lớp chuyên có tỷ lệ chọi đông nhất kỳ tuyển sinh năm 2026 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Trong một sự kiện tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 29/3, Hiệu trưởng các trường chuyên tại Hà Nội có chung nhận định rằng "tỷ lệ chọi đa phần là ảo".

Bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An - cho biết, có năm lớp chuyên tiếng Trung có tỷ lệ chọi cao nhất trường nhưng khi nhập học thì thiếu tới 7 chỉ tiêu. Nghịch lý cũng xuất hiện khi trung bình nhiều năm, tỷ lệ chọi ở các môn xã hội luôn cao hơn môn tự nhiên, nhưng tỷ lệ nhập học ngược lại.

Ông Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm - đánh giá, tỷ lệ chọi chỉ mang tính tham khảo, thậm chí có những năm “ảo khủng khiếp” do thí sinh rải hồ sơ khắp các trường chuyên.

Nhiều học sinh tham gia liên tiếp các kỳ thi của các trường. Như đợt 1 thi chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên Khoa học tự nhiên, đợt 2 thi chuyên Sở, đợt 3 thi chuyên Sư phạm, đợt 4 thi chuyên Ngoại ngữ. Điều này dẫn tới việc có những em đỗ 3-4 trường chuyên, khiến số lượng hồ sơ đăng ký ban đầu không phản ánh đúng mức độ cạnh tranh thực tế.

Ông Phạm Văn Quốc - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - dẫn chứng trường mình, tỷ lệ chọi thường ở mức thấp, trung bình là 1 chọi 5, nhưng cạnh tranh vẫn rất gay gắt. “Các em thi vào trường tôi đều rất giỏi và tự tin, nên tỷ lệ chọi không phản ánh mức độ cạnh tranh”, ông Quốc nói.

Từ những thực tế này, các hiệu trưởng đều chung nhận định: Tỷ lệ chọi không nên được sử dụng như một tiêu chí để quyết định lựa chọn trường. Điều quan trọng hơn là phụ huynh cần đánh giá đúng năng lực của con mình và mức độ phù hợp với từng môn chuyên để đưa ra lựa chọn.

Chi tiết tỷ lệ chọi tại 4 trường THPT chuyên: