Một gia đình chi hơn 19,7 tỷ đồng để con được vào đại học danh giá

Adam Nguyen, CEO kiêm nhà sáng lập Ivy Link (công ty tư vấn chiến lược tuyển sinh đại học cho học sinh nhà giàu tại Mỹ), cho biết nhiều gia đình sẵn sàng chi từ 100.000 đến 750.000 USD (tương đương với 2,6-19,7 tỷ đồng) để chuẩn bị lộ trình vào các trường thuộc Ivy League (nhóm 8 đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ như Harvard, Yale, Princeton, Columbia…).

Sinh viên trong lễ trao bằng tại Đại học Harvard, ngày 29/5/2025 (Ảnh: AP).

Họ mong muốn công ty hỗ trợ chuẩn bị cho con của họ ngay từ lớp 5, với khoản chi phí mà ông mô tả là “không đáng kể” so với khối tài sản của họ.

Từng làm việc trong bộ phận tuyển sinh của Harvard và Columbia, đồng thời là cựu sinh viên Trường Luật Harvard, Adam Nguyen hỗ trợ các gia đình xây dựng hồ sơ học tập cho con từ rất sớm, từ định hướng hoạt động ngoại khóa, lựa chọn trường trung học đến cách xây dựng “câu chuyện cá nhân” trong hồ sơ ứng tuyển.

Theo Nguyen, các gia đình này không bị chi phối bởi xu hướng ngắn hạn hay tranh cãi nhất thời trong giáo dục đại học.

“Họ không nhìn vào tin tức từng năm, mà nhìn ở tầm hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ”, ông nói.

Nguyen mô tả khách hàng của mình là “giới tinh hoa toàn cầu”, bao gồm lãnh đạo trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, quản lý tài sản, các biên kịch Hollywood và cả những DJ EDM nổi tiếng thế giới. Với họ, đại học không chỉ là giai đoạn học tập, mà là khoản đầu tư dài hạn nhằm duy trì và gia tăng vị thế xã hội của gia đình.

Trong bối cảnh AI (trí tuệ nhân tạo) phát triển mạnh mẽ cùng nhiều tranh cãi tại các trường đại học Mỹ, niềm tin của công chúng vào giá trị bằng cử nhân đang suy giảm. Tuy nhiên, theo Nguyen, giới nhà giàu dường như vẫn đi trước một bước khi các nhà tuyển dụng quay lại đánh giá ứng viên dựa trên bằng cấp và GPA (điểm trung bình học tập) thay vì quan điểm học trường nào không còn quan trọng.

“Đối với họ, đại học giống như một “ngôi sao danh dự” có thể mang theo suốt đời. Họ dùng dịch vụ tại công ty của chúng tôi không phải để mua danh tiếng cho con cái của họ, mà để giảm rủi ro và đảm bảo con cái được nhìn nhận đúng năng lực, sở hữu thương hiệu cá nhân bền vững”, Nguyen nói.

Nguyen cho biết khách hàng của ông không tin rằng tự động hóa sẽ khiến bằng đại học trở nên vô nghĩa. Ngược lại, khi thị trường tuyển dụng ngập ngụa hồ sơ do AI tạo ra, nhà tuyển dụng ngày càng dựa vào thương hiệu trường học để sàng lọc ứng viên.

“Nhiều nhà tuyển dụng thừa nhận họ quay lại bước đầu tiên trong quá trình tuyển dụng để xem ứng viên học trường nào”, ông nói.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Mỹ chỉ tập trung tuyển dụng từ khoảng 30 trường trong tổng số gần 4.000 trường đại học trên cả nước.

Nguyen cho rằng chính sự trỗi dậy của AI lại càng khiến nền tảng giáo dục truyền thống trở nên quan trọng.

“Để tốt nghiệp và đảm nhận các vị trí trung cấp đòi hỏi kinh nghiệm, bạn phải nắm vững những nền tảng mà AI đang dần thay thế. Vì thế, giáo dục truyền thống vẫn giữ vai trò then chốt”, ông nói.