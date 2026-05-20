"Một đại học đổi mới sáng tạo phải có những con người mạnh dạn dấn thân"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây là chỉ đạo có ý nghĩa rất lớn. Chỉ đạo này không chỉ có ý nghĩa riêng với nhà trường mà với toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phải phụng sự quốc gia, giải những bài toán lớn

Tôi cho rằng điểm rất sâu sắc trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mới đây trong dịp kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là đặt nhà trường trong dòng chảy lịch sử 120 năm của nền giáo dục đại học hiện đại Việt Nam, nhưng đồng thời không chỉ dừng lại ở niềm tự hào quá khứ.

Truyền thống chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành trách nhiệm hiện tại và năng lực kiến tạo tương lai. Hai chữ “Quốc gia” trong tên gọi Đại học Quốc gia Hà Nội vì vậy không chỉ là danh xưng, mà là một lời cam kết: Phải phụng sự quốc gia, phải giải quyết những bài toán lớn của đất nước, phải đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và phải tạo ra tri thức mới có giá trị cho Việt Nam và thế giới.

Tôi đặc biệt tâm đắc khi ĐHQGHN được yêu cầu trở thành đại học tinh hoa, hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo.

Tinh hoa ở đây không nên hiểu hẹp là một môi trường đào tạo chọn lọc về đầu vào, mà phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực nghiên cứu đỉnh cao, khả năng tạo ra công nghệ chiến lược, sức ảnh hưởng chính sách và năng lực phụng sự đất nước.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Để thực hiện được nhiệm vụ này, theo tôi, thứ nhất cần đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học. ĐHQGHN cần được vận hành theo nguyên tắc quản trị bằng mục tiêu, bằng sản phẩm đầu ra và bằng tác động xã hội.

Mỗi trường đại học thành viên, mỗi viện nghiên cứu, mỗi nhóm nghiên cứu mạnh cần có nhiệm vụ rõ ràng, chỉ tiêu rõ ràng và cơ chế đánh giá rõ ràng. Không thể chỉ đo thành tích bằng số lượng đề tài, số lượng công bố hay quy mô tuyển sinh, mà phải đo bằng chất lượng công bố, số lượng bằng sáng chế, sản phẩm công nghệ được ứng dụng, chính sách được tư vấn, doanh nghiệp khoa học – công nghệ được hình thành, và đóng góp cụ thể cho các ngành kinh tế – xã hội.

Thứ hai, phải tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và cơ chế tự chủ. Đại học muốn sáng tạo, không nên bị trói buộc bởi những cơ chế hành chính quá cứng nhắc. Tự chủ đại học phải đi liền với trách nhiệm giải trình, nhưng trách nhiệm giải trình không nên biến thành thủ tục hóa.

Trao quyền chủ động cao hơn trong học thuật

Tôi cho rằng để thực hiện thành công chỉ đạo của Tổng bí thư – Chủ tịch nước - cần trao cho ĐHQGHN quyền chủ động cao hơn trong học thuật, tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài, đặt hàng nghiên cứu, hợp tác quốc tế, sử dụng tài sản công, thành lập doanh nghiệp khoa học – công nghệ và phân bổ nguồn lực nội bộ.

Thứ ba, cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm xuất sắc theo chuẩn quốc tế. Muốn có ngành mũi nhọn vào nhóm 100 thế giới, không thể đầu tư dàn trải.

Theo đó, nhà trường cần lựa chọn một số lĩnh vực có lợi thế và có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn, khoa học bền vững, năng lượng mới, khoa học giáo dục, khoa học chính sách và Việt Nam học.

Với mỗi lĩnh vực, cần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu liên ngành có trưởng nhóm đủ uy tín, đội ngũ kế cận mạnh, phòng thí nghiệm hiện đại, ngân sách ổn định dài hạn và cơ chế thu hút chuyên gia giỏi của quốc tế.

Thứ tư, cần gắn nghiên cứu khoa học với các bài toán lớn của quốc gia. Đây là điểm rất quan trọng trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đại học không thể chỉ là nơi sản xuất tri thức trong phạm vi hẹp của bài báo khoa học. Tri thức đại học phải trở thành chính sách tốt hơn, công nghệ tốt hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và đời sống nhân dân tốt hơn.

Thứ năm, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất tại Hòa Lạc. Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần được nhìn nhận như một “thành phố đại học – công nghệ – đổi mới sáng tạo”, chứ không chỉ là một khu giảng đường mới. Việc kết nối hữu cơ với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là định hướng rất đúng.

Thứ sáu, cần có chính sách đột phá về nhân tài. Cạnh tranh đại học ngày nay trước hết là cạnh tranh nhân tài. ĐHQGHN phải có cơ chế thu hút giáo sư giỏi, nhà khoa học trẻ xuất sắc, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và học giả quốc tế. Muốn vậy, chính sách đãi ngộ không thể chỉ dựa vào lương hành chính.

Không phải nhiệm vụ riêng của ĐHQGHN

Thứ bảy, nhà trường phải đổi mới đào tạo theo hướng khai phóng, liên ngành và gắn với năng lực tương lai. Sinh viên ĐHQGHN không chỉ cần kiến thức chuyên môn, mà cần tư duy phản biện, năng lực số, ngoại ngữ, khả năng làm việc liên ngành, tinh thần phụng sự và bản lĩnh hội nhập.

Các chương trình đào tạo cần được thiết kế linh hoạt hơn, cho phép sinh viên học giữa các ngành, kết hợp khoa học cơ bản với công nghệ, nhân văn với dữ liệu, kinh tế với đổi mới sáng tạo.

Thứ tám, cần nâng cao vai trò của ĐHQGHN như một “túi khôn” của quốc gia. Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng thường xuyên để nhà trường tham gia tư vấn chính sách chiến lược, phản biện khoa học, đánh giá tác động chính sách và xây dựng các mô hình phát triển mới.

Thứ chín, cần đẩy mạnh ngoại giao học thuật. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu, đại học không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là một chủ thể quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia.

Thứ mười, cần đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp. Một đại học đổi mới sáng tạo phải có những con người có hoài bão và khát vọng, mạnh dạn dấn thân đổi mới sáng tạo. Thực hiện thật tốt và hiệu quả mô hình hợp tác bốn nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp và nhà khoa học.

Tôi cũng cho rằng các nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cho ĐHQGHN không chỉ là nhiệm vụ của riêng một đại học. Đây là thông điệp cho toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Chúng ta phải chuyển mô hình từ đại học nghiên cứu sang đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo, từ tư duy “đào tạo theo khả năng sẵn có” sang tư duy “đào tạo theo nhu cầu phát triển quốc gia”; chuyển từ nghiên cứu phân tán sang nghiên cứu có trọng tâm; chuyển từ quản lý đầu vào sang quản trị theo kết quả; chuyển từ hợp tác hình thức sang liên kết thực chất giữa đại học – Nhà nước – doanh nghiệp – địa phương – xã hội.

Để đưa ĐHQGHN trở thành đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu, theo tôi cần xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, trong đó tập trung đầu tư các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, mở rộng tự chủ đại học, đổi mới đào tạo liên ngành, phát triển khoa học cơ bản, xây dựng văn hóa học thuật và gắn nghiên cứu với nhu cầu quốc gia.

Tóm lại, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là định hướng chiến lược rất rõ ràng: ĐHQGHN phải vươn lên mạnh mẽ hơn, không chỉ để xứng đáng với truyền thống 120 năm, mà còn để trở thành lực lượng tiên phong đưa giáo dục đại học, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Vấn đề quyết định hiện nay là hành động. Hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, có sản phẩm, có trách nhiệm giải trình và có khát vọng lớn.

Với truyền thống vẻ vang, đội ngũ trí thức mạnh, vị thế quốc gia và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, tôi tin rằng ĐHQGHN có đủ điều kiện để trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam trong thế kỷ XXI; đồng thời góp phần dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập, sáng tạo và phụng sự đất nước.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, một trong những nhà khoa học đầu ngành của ĐHQGHN, có tầm ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực Cơ học và Vật liệu composite. Ông đã công bố trên 400 bài báo, công trình khoa học; trên 250 bài báo trên các tạp chí ISI và được xếp hạng 51 thế giới trong lĩnh vực Engineering and technology năm 2025.

