Môn thi nào khiến nhiều thí sinh bị trượt tốt nghiệp nhất năm 2025?

Môn toán chiếm 83% số điểm liệt của kỳ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi nhận tổng cộng 936 bài thi bị điểm liệt, tăng mạnh so với 585 bài của năm 2024.

Trong đó, riêng môn toán chiếm 83% số điểm liệt nói trên với 777 bài thi có điểm từ 1 trở xuống. Con số này gấp hơn 10 lần năm 2024 (76 bài) và hơn 6 lần so với năm 2023 (123 bài).

Xếp sau toán là ngữ văn và tiếng Anh với số bài thi bị điểm liệt lần lượt là 87 và 28.

Việc tiếng Anh là môn tự chọn khiến số điểm liệt ở môn thi này thấp đi đáng kể. Năm trước đó, khi ngoại ngữ còn là môn thi bắt buộc, số liệu ghi nhận có 145 bài thi tiếng Anh bị điểm liệt.

Lịch sử, địa lý được xem là “dễ” hơn so với các môn khoa học tự nhiên, nhưng số điểm liệt lại cao gấp 3 lần nhóm lý, hoá, sinh.

Cụ thể, số bài điểm liệt ở môn lịch sử là 13, môn địa lý là 19, trong khi môn lý, hoá, sinh lần lượt có 3, 8 và 1 bài thi điểm liệt.

Kỳ thi năm 2025 cũng ghi nhận một số môn không có bất kỳ bài thi điểm liệt nào, gồm giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và 2 môn công nghệ.

Thí sinh chọn môn thi như thế nào?

Năm 2025 là năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và 2 môn tự chọn. Trong hơn 1,13 triệu thí sinh toàn quốc (không bao gồm thí sinh tự do), số thí sinh chọn môn lịch sử và địa lý chiếm áp đảo, lần lượt là 499.357 và 494.081, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 44%.

Tiếng Anh và vật lý là hai môn có số thí sinh chọn tương đương nhau, lần lượt là 358.870 và 354.298, chiếm tỷ lệ khoảng 31%.

Môn giáo dục kinh tế - pháp luật và hoá học xấp xỉ nhau về số lượng thí sinh đăng ký, lần lượt là 247.248 và 246.700, chiếm tỷ lệ khoảng 21%.

Môn sinh học chỉ có hơn 72.000 thí sinh đăng ký, chiếm tỷ lệ 6,4%.

Bảng biểu: Hoàng Hồng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến có khoảng hơn 1 triệu thí sinh tham dự. Thời hạn đăng ký thi sẽ kết thúc vào ngày 5/5. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với thông lệ.