Mẹ phát khóc khi mở lời là bị con chặn ngang bằng trend “Ai hỏi”

Chị Trần Hồng Trâm, ngụ tại phường An Đông (TPHCM), cho biết gần đây chị vô cùng khó chịu khi cậu con trai học lớp 6 thường xuyên sử dụng câu “Ý là ai hỏi” trong giao tiếp hằng ngày.

Không ít phụ huynh mất kiểm soát trước câu "Ai hỏi" của con (Ảnh minh họa: AI).

Ban đầu, cậu bé chỉ dùng câu này khi nói chuyện với bạn bè, tỏ ra thích thú. Nhưng sau đó, cách nói ấy dần xuất hiện cả trong giao tiếp với bố mẹ và người lớn. Mỗi khi chị Trâm nhắc nhở điều gì, thậm chí trong những cuộc trò chuyện rất bình thường, con đều đáp gọn lỏn: “Ai hỏi?”.

Thời gian đầu, chị chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, nghĩ rằng con chỉ đang nói điều gì đó không liên quan. Sau khi biết đây là cách nói mang hàm ý “Ai hỏi mà mẹ nói”, “Con có hỏi đâu”, thậm chí là “Im đi”… - một kiểu chặn đứng lời người khác trong giao tiếp mà trẻ học theo trend (xu hướng) trên mạng - chị càng thêm bức bối.

Chị Trâm chia sẻ, có lúc chị cố lơ đi như không nghe thấy. Nhưng cũng không ít lần, chị muốn “phát điên” trước thái độ của con.

Có lần, trong một buổi dã ngoại cùng các gia đình, khi một người bạn của chị góp ý với con, con chị tỏ ra khó chịu, như không nghe, không thấy, rồi đáp lại: “Ai hỏi”.

Gần đây nhất, khi chị dốc hết tâm huyết nói với con về tầm quan trọng của việc đọc sách, thì con thản nhiên đáp cụt lủn: “Ai hỏi”. Không giữ được bình tĩnh, chị Trâm gào lên rồi tát con. Với chị, câu đó chẳng khác nào con nói mình "Im miệng lại".

Không chỉ riêng chị Trâm, trên các diễn đàn nuôi dạy con, nhiều phụ huynh cũng than phiền về những “trào lưu khó chịu” mà con cái mang về nhà, trong đó có câu “Ai hỏi” đang lan rộng gần đây.

Câu nói “Ai hỏi” bùng nổ mạnh trên TikTok từ đầu năm 2026, xuất hiện dày đặc trong các clip ngắn về tình huống giữa bố mẹ con cái, bạn bè. Từ mạng xã hội, phản xạ ngắn gọn này nhanh chóng được học sinh đưa vào đời sống, sử dụng phổ biến khi giao tiếp với bạn bè, thậm chí cả với thầy cô.

Cô Nguyễn Thanh Tâm, chuyên viên tư vấn tâm lý tại một trường THCS ở phường Bình Trưng (TPHCM), cho biết cô vừa làm việc với hai học sinh nam liên quan đến việc sử dụng câu “Ai hỏi” ngay trong giờ học với giáo viên.

Theo cô Tâm, qua trao đổi, có thể thấy việc sử dụng câu nói này không chỉ là thói quen hay bắt chước theo trào lưu. Đằng sau đó còn là nhu cầu thể hiện cái tôi của học sinh.

Trend "Ai hỏi" bùng nổ trên nhiều clip trên mạng xã hội (Ảnh chụp lại màn hình).

“Đây là cách các em phản ứng nhanh khi cảm thấy bị kiểm soát, bị nhắc nhở hoặc phải nghe quá nhiều lời khuyên. Khi nói ra, các em thấy mình "ngầu", lại có chút thách thức”, cô Tâm phân tích.

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy trẻ chưa biết cách từ chối hoặc bày tỏ quan điểm một cách phù hợp.

Nữ chuyên viên tâm lý cho biết, học sinh có thể dùng câu nói này trong những tình huống vui đùa với bạn bè. Nhưng ở nhiều bối cảnh khác, nó dễ trở thành biểu hiện thiếu tôn trọng, gây ức chế cho người nghe.

“Không chỉ với hai học sinh trên, chúng tôi cũng trao đổi với học sinh ở trường về việc sử dụng các câu nói theo trào lưu sao cho đúng lúc, đúng chỗ, đồng thời hướng dẫn các em cách góp ý, đưa ra đề nghị phù hợp hơn”, cô Tâm nói.

Theo cô Tâm, những trào lưu mà trẻ học theo thường đến nhanh và cũng qua nhanh. Vì vậy, phụ huynh nên tránh phản ứng quá gay gắt hay cấm đoán cực đoan.

Điều quan trọng là giúp trẻ hình thành kỹ năng giao tiếp tôn trọng và hiệu quả. Khi con dùng câu này, cha mẹ có thể nhẹ nhàng nhắc: “Bố mẹ đang nói chuyện nghiêm túc, con cần trả lời đàng hoàng”, hoặc dạy con những cách nói thay thế như “Con chưa muốn nói chuyện này”, “Con chưa muốn nghe lúc này”, thậm chí có thể hài hước đáp lại: “Mẹ hỏi”.

Trên hết, cha mẹ cần giữ được sự hòa khí và giao tiếp với con. Trong mối quan hệ với con cái, nhất là con ở tuổi mới lớn, bố mẹ chỉ có thể "nắn" được con khi “con còn chịu nghe mình nói”.