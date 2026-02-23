Mẫu câu chúc Tết bằng tiếng Anh để nhận lì xì đầu năm của sếp nước ngoài

Hiện nay, không hiếm các doanh nghiệp tại Việt Nam có lãnh đạo là người nước ngoài. Vì vậy, vào dịp cuối năm và khai xuân đầu năm mới, văn hóa lì xì giữa cấp trên và nhân viên vẫn được duy trì như một cách gửi gắm lời chúc may mắn, khởi đầu thuận lợi.

Trong môi trường làm việc đa văn hóa, nhiều nhân viên lựa chọn chúc Tết bằng tiếng Anh như một cách thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh tế và tạo thiện cảm với cấp trên.

Việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp không chỉ giúp truyền tải trọn vẹn thông điệp chúc mừng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cá nhân trong mắt lãnh đạo.

Nhân viên được nhận thưởng Tết (Ảnh: NVCC).

Dưới đây là một số mẫu câu chúc Tết bằng tiếng Anh được nhiều người tham khảo để gửi lời chúc đầu năm đến sếp một cách khéo léo và trang trọng.

1. Mẫu chúc Tết trang trọng, chuyên nghiệp

“Happy Lunar New Year! I wish you great health, happiness, and continued success. Thank you for your support and leadership. I look forward to achieving more together this year”.

(Chúc mừng năm mới! Chúc sếp nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công. Cảm ơn sếp vì sự hỗ trợ và dẫn dắt. Tôi mong chờ chúng ta sẽ cùng đạt được nhiều thành tựu hơn trong năm nay).

2. Mẫu chúc Tết tích cực, mang ý nghĩa may mắn tài lộc

“Wishing you a prosperous Lunar New Year filled with success, happiness, and good fortune. Thank you for always supporting and inspiring our team”.

(Chúc sếp một năm mới âm lịch thịnh vượng, tràn đầy thành công, hạnh phúc và may mắn. Cảm ơn sếp luôn hỗ trợ và truyền cảm hứng cho đội ngũ).

3. Mẫu thân thiện, dễ tạo thiện cảm

“Happy Lunar New Year! May this new year bring you happiness, prosperity, and many exciting opportunities. I truly appreciate your guidance and support”.

(Chúc mừng năm mới! Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho sếp hạnh phúc, thịnh vượng và nhiều cơ hội tuyệt vời. Tôi thực sự trân trọng sự hướng dẫn và hỗ trợ của sếp).

4. Mẫu chúc Tết khéo léo, tạo không khí vui vẻ đầu năm

“Happy Lunar New Year! Wishing you a year full of prosperity, success and good luck. Thank you for making our workplace such a positive and inspiring environment”.

(Chúc mừng năm mới! Chúc sếp một năm đầy thịnh vượng, thành công và may mắn. Cảm ơn sếp đã tạo ra một môi trường làm việc tích cực và truyền cảm hứng).

5. Mẫu ngắn gọn, dễ nói trực tiếp khi gặp sếp

“Happy Lunar New Year! Wishing you prosperity, good health, and continued success”.

(Chúc mừng năm mới! Chúc sếp thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và tiếp tục thành công).

6. Mẫu vui vẻ, tinh tế (dùng khi mối quan hệ khá thân thiết)

“Happy Lunar New Year! I wish you a very prosperous year ahead. Hopefully, your good fortune will also bring good fortune to the whole team!”

(Chúc mừng năm mới! Chúc sếp nhiều thành công và may mắn trong năm nay).