Lương hơn 1,8 tỷ đồng/năm, nhiều giáo viên Mỹ vẫn phải chạy xe kiếm thêm

Theo nghiên cứu mới do Gallup và Walton Family Foundation công bố, hơn một nửa giáo viên từ bậc mẫu giáo đến trung học ở Mỹ cho biết họ chỉ “vừa đủ sống” với thu nhập hiện tại. Khoảng 21% thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt.

Áp lực tài chính khiến nhiều giáo viên buộc phải tìm thêm việc làm ngoài giờ. Khảo sát cho thấy khoảng 62% giáo viên có thêm công việc liên quan đến giáo dục như dạy kèm, huấn luyện thể thao hoặc tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Nhiều giáo viên làm tài xế công nghệ, phục vụ nhà hàng để kiếm thêm (Ảnh minh họa: Freepik).

Tuy nhiên, khoảng 1/3 giáo viên lại làm thêm những công việc hoàn toàn không liên quan đến nghề dạy học, chẳng hạn lái xe công nghệ, làm trong ngành dịch vụ ăn uống hoặc kinh doanh nhỏ vào buổi tối và cuối tuần.

Điều đáng chú ý là những công việc phụ này không chỉ diễn ra trong kỳ nghỉ hè. Khoảng 85% giáo viên có việc làm thêm cho biết họ vẫn phải làm việc ngoài giờ ngay trong năm học.

Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ, mức lương trung bình của giáo viên trường công hiện khoảng 72.030 USD mỗi năm (tương đương với hơn 1,8 tỷ đồng), cao hơn mức thu nhập trung vị của người lao động Mỹ, khoảng 49.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi tính đến lạm phát, thu nhập của giáo viên hiện thấp hơn khoảng 5% so với 10 năm trước và thấp hơn gần 9% so với mức đỉnh giai đoạn 2009-2010.

Bên cạnh đó, nhiều giáo viên còn phải gánh khoản nợ thời sinh viên không nhỏ. Khoảng 45% giáo viên từng vay tiền để học đại học, với khoản nợ trung bình khoảng 55.800 USD (1,4 tỷ đồng).

Chi phí phát sinh trong công việc cũng khiến áp lực tài chính tăng thêm. Theo Bộ Giáo dục Mỹ, 94% giáo viên phải tự bỏ tiền túi mua đồ dùng cho học sinh, từ bút chì, sách vở đến quần áo mùa đông hoặc đồ ăn nhẹ. Số tiền này có thể lên tới hàng nghìn USD mỗi năm.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thị trường lao động, nhiều người trẻ thuộc Gen Z (những người được sinh trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012) xem nghề giáo là công việc ổn định và ít bị thay thế bởi công nghệ.

Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Teach For America cho biết số lượng giáo viên mới tham gia chương trình của họ đã tăng 43% trong ba năm gần đây. Sự hấp dẫn của nghề đến từ tính ổn định, kỳ nghỉ hè và ý nghĩa xã hội khi được làm việc với học sinh.

Tuy vậy, thực tế công việc không hề nhẹ nhàng. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên ngày nay còn phải đảm nhận nhiều vai trò khác như tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội cho học sinh và xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong lớp học.

Áp lực công việc và tài chính khiến nhiều người cân nhắc rời bỏ nghề. Một khảo sát trước đó cho thấy hơn một nửa giáo viên từng nghĩ đến việc nghỉ việc sớm hơn dự định.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc giáo viên làm thêm đã trở thành điều khá phổ biến trong nhiều năm qua.

Một số giáo viên chọn dạy kèm hoặc huấn luyện thể thao để vừa tăng thu nhập vừa gắn với chuyên môn. Tuy nhiên, nhiều người lại phải tìm việc hoàn toàn khác như giao hàng, lái xe công nghệ hoặc bán hàng trực tuyến.

Dù vậy, áp lực tài chính không chỉ là câu chuyện riêng của giáo viên. Trong nhiều ngành nghề, làm thêm đang trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt với người trẻ.

Khảo sát năm 2024 của Intuit cho thấy gần 2/3 người trong độ tuổi 18-35 đã bắt đầu hoặc có kế hoạch làm thêm ngoài công việc chính. Gần một nửa trong số đó cho biết họ muốn có thêm nguồn thu và tự chủ hơn về tài chính.

Theo chuyên gia xu hướng tiêu dùng Marissa Cazem Potts, thế hệ trẻ ngày nay không còn chỉ tìm kiếm sự ổn định lâu dài trong một công ty như các thế hệ trước. Thay vào đó, họ ưu tiên nhiều nguồn thu nhập, sự độc lập và cơ hội sáng tạo cá nhân.

Một báo cáo của Ogilvy Consulting thậm chí dự đoán rằng đến năm 2027, khoảng một nửa lực lượng lao động tại các quốc gia phát triển sẽ tham gia vào nền kinh tế việc làm tự do (gig economy).