"Lớp học thông minh" gây xôn xao, mỗi phụ huynh phải chi hơn 10 triệu đồng

Nhiều ý kiến trái chiều

Những ngày gần đây, thông tin về mô hình "lớp học thông minh" tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được chia sẻ rộng rãi. Theo phản ánh của một số phụ huynh, để con tham gia lớp học của mô hình này, gia đình phải bỏ ra số tiền hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Khoản kinh phí được dùng để mua sắm nhiều thiết bị phục vụ học tập như màn hình tương tác thông minh trị giá 68 triệu đồng, chi phí lắp đặt và bàn giao công nghệ 3 triệu đồng, máy vi tính để bàn 14,8 triệu đồng, máy tính bảng cá nhân khoảng 8,5 triệu đồng...

Một số phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là hướng tiếp cận giáo dục hiện đại, phù hợp xu thế chuyển đổi số, giúp học sinh sớm làm quen với công nghệ, tăng tính tương tác và tạo hứng thú học tập ngay từ bậc tiểu học.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về áp lực tài chính đối với các gia đình khi phải đầu tư thêm thiết bị học tập cho con. Một số người cho rằng việc quá chú trọng công nghệ có thể dẫn tới tình trạng chạy theo hình thức, trong khi hiệu quả thực tế cần thêm thời gian kiểm chứng.

Ngoài ra, việc học sinh 6 tuổi tiếp xúc thường xuyên với thiết bị điện tử cũng khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về nguy cơ ảnh hưởng thị lực và sức khỏe. Dư luận cũng đặt vấn đề về khả năng tạo ra sự khác biệt trong môi trường giáo dục công lập khi tồn tại song song "lớp học thông minh" và "lớp học thường".

Tên gọi "lớp học thông minh" dễ gây hiểu lầm?

Liên quan đến những ý kiến trái chiều, bà Trần Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, cho biết sáng 8/5, nhà trường đã làm việc với đại diện UBND phường và phụ huynh để trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan.

Theo bà Cúc, mô hình "lớp học thông minh" đã được triển khai từ năm học trước và hiện bước sang năm thứ hai thực hiện. Năm học 2024-2025, mô hình được áp dụng tại 3/7 lớp; sang năm học 2025-2026 mở rộng lên 5/8 lớp theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh, mỗi lớp 40-42 em.

Đại diện nhà trường cho biết đây là mô hình lớp học được bổ sung thiết bị và phần mềm hỗ trợ giảng dạy, còn chương trình giáo dục vẫn thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về thông tin phụ huynh phải chi hơn 10 triệu đồng, bà Cúc cho biết phần lớn kinh phí dùng để mua iPad phục vụ học tập và phụ huynh có thể tự mua thiết bị.

"Phụ huynh có thể tự mua thiết bị, còn phần mềm dùng chung thì mua qua đơn vị cung cấp chung. Mô hình lớp học thông minh sẽ triển khai từ lớp 1 đến lớp 5", bà Cúc giãi bày.

Lãnh đạo nhà trường cũng thừa nhận tên gọi "lớp học thông minh" dễ gây hiểu lầm và dẫn tới phản ứng trái chiều. Trong thời gian tới, trường sẽ cân nhắc đổi tên thành "lớp học ứng dụng công nghệ số" hoặc "lớp học sử dụng thiết bị công nghệ thông tin".

Theo đại diện nhà trường, đây là mô hình mới nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Cuối năm học, trường sẽ tổ chức đánh giá toàn diện sau hai năm thực hiện để xem xét tiếp tục hoặc điều chỉnh mô hình.

Trước lo ngại học sinh sử dụng máy tính bảng quá nhiều, lãnh đạo trường cho biết thiết bị chỉ được dùng linh hoạt theo từng nội dung bài học, không áp dụng cố định theo thời lượng. Tuy nhiên, hiện nhà trường chưa công bố quy định cụ thể về số tiết học bằng máy tính bảng mỗi tuần.

Về hiệu quả của mô hình, phía nhà trường khẳng định chương trình giảng dạy, kiểm tra và đánh giá vẫn thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có khác biệt về chuẩn kiến thức giữa các lớp.

"Qua theo dõi, các em ở lớp học thông minh nhanh nhạy hơn trong việc tiếp cận công nghệ, thao tác thiết bị và sử dụng công cụ học tập số", bà Cúc nói.

Nữ hiệu trưởng cũng cho rằng việc tham gia mô hình thực hiện trên "tinh thần tự nguyện" sau khi phụ huynh được giới thiệu và hướng dẫn về phương pháp học tập mới.