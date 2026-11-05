Hơn 30 năm rời bục giảng và nỗi nhớ nghề chưa bao giờ nguôi

Bà Bùi Thị Mỹ (74 tuổi), trú thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa được người dân địa phương gọi bằng cái tên thân thương “bà giáo Mỹ”. Những ngày qua, hình ảnh người phụ nữ tóc bạc, miệt mài giảng các bài toán, vật lý ngay trong gian bếp gia đình thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Nhiều người xem những clip của bà Mỹ không khỏi bồi hồi, nhớ lại một thời cắp sách đến trường, những bài giảng và ký ức về thầy cô năm xưa.

Bà Mỹ giảng bài tại không gian bếp của gia đình (Ảnh: Thanh Tùng).

Không hẹn trước, chúng tôi tìm đến nhà khi bà Mỹ đang giảng về phép trừ số thập phân. Trái với tưởng tượng, bà có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Đặc biệt, dù đã ở tuổi 74, bà vẫn rất minh mẫn, nhớ vanh vách những kiến thức từng giảng dạy cho học trò.

Bà Mỹ cho biết trước đây bà là giáo viên, có 15 năm đứng lớp, giảng dạy cho nhiều thế hệ học sinh. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, bà đành gác lại niềm đam mê, viết đơn xin nghỉ công tác.

Là người dân tộc Mường, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi bà Mỹ ăn học. Năm 1972, sau khi học hết lớp 7, bà theo học hệ đào tạo sư phạm 7+3 (người học xong lớp 7, đào tạo thêm 3 năm chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm) tại huyện Ngọc Lặc cũ (nay là xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa), chuyên ngành toán - vật lý.

Năm 1975, bà tốt nghiệp và được phân công công tác tại huyện Như Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa. Một thời gian sau, bà xin chuyển về giảng dạy tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh cũ (nay là xã Xuân Du).

Đến năm 1990, khi gia đình có 5 người con, cuộc sống ngày càng khó khăn, đồng lương giáo viên không đủ trang trải, bà Mỹ quyết định viết đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ một lần.

Dù ở tuổi 74, bà Mỹ còn khá minh mẫn, nhanh nhẹn (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhớ lại những năm tháng đứng lớp, bà Mỹ cho biết đó là khoảng thời gian không thể nào quên, dù phải trải qua nhiều gian nan, vất vả. Nhà đông con, kinh tế thiếu thốn nên mỗi buổi lên lớp, bà thường mang theo một con dao. Tan giờ dạy, bà lại một mình vào rừng đốn củi phục vụ sinh hoạt gia đình.

Dù đã hàng chục năm rời xa bục giảng, những ký ức về nghề giáo vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Có những đêm, bà nằm mơ thấy mình được đến trường, đứng trước học trò để giảng bài.

“Tôi nhớ học trò, nhớ những hôm đứng trên bục giảng, rồi cả những lúc các em hỏi bài”, bà Mỹ chia sẻ.

Lớp học không học trò và niềm vui tuổi xế chiều

Nói về những clip đang được cộng đồng mạng quan tâm, bà Mỹ cho biết bản thân khá bất ngờ. Bà kể, cách đây gần 2 tháng, trong một lần nhớ lại những ngày còn công tác, bà cùng con trai nảy ra ý tưởng quay lại cảnh mình giảng bài ngay tại góc bếp.

Hôm đó, bà cầm phấn, lấy chiếc bàn gỗ kê trên thềm bếp làm bảng rồi say sưa giảng lại những bài toán từng dạy học trò năm xưa.

Để lưu giữ kỷ niệm đẹp của mẹ, anh Bùi Văn Dũng (con trai bà Mỹ) đã đăng clip lên mạng xã hội. Không ngờ, những hình ảnh giản dị ấy lại nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem.

Thiết bị ghi hình của bà được đặt tại gian bếp (Ảnh: Thanh Tùng).

“Tôi đam mê, yêu nghề nên quay clip để làm kỷ niệm chứ không vì mục đích gì khác. Tôi cũng muốn ôn lại những ký ức của riêng mình. Những bài giảng của tôi khác với chương trình hiện nay, bởi giáo dục đã có nhiều đổi mới. Tôi không cần giáo án vì kiến thức đã khắc sâu trong đầu, cứ đứng giảng là nhớ lại hết”, bà Mỹ nói.

Anh Dũng cho biết ban đầu những clip của mẹ chỉ có ít người xem. Tuy nhiên, càng về sau, lượng người quan tâm càng tăng, có clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

“Cả hai mẹ con đều lo lắng. Giáo dục bây giờ đã đổi mới, chúng tôi không biết những bài giảng của mẹ có còn phù hợp, chính xác với chương trình hiện nay hay không”, anh Dũng chia sẻ.

Theo anh Dũng, để mẹ có không gian thỏa mãn niềm đam mê, anh tận dụng chiếc bàn gỗ cũ dựng trong gian bếp làm bảng. Không có thiết bị quay chuyên dụng, anh chỉ sử dụng điện thoại, kê lên chiếc thùng nhựa rồi bấm quay để mẹ tự giảng bài.

Với cách làm giản dị ấy, gian bếp nhỏ của gia đình dần trở thành lớp học đặc biệt, nơi người giáo viên năm nào được sống lại với nghề mà mình từng gắn bó.

Mỗi ngày bà dành 45 phút để ôn lại những bài giảng năm xưa (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Bùi Thị Tuyết, Trưởng thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, cho biết bà Mỹ trước đây là giáo viên dạy toán có tiếng ở địa phương. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông con nên bà phải xin nghỉ việc sớm.

Dù đã rời bục giảng nhiều năm, mỗi khi con em trong làng có nhu cầu nhờ hướng dẫn bài vở, bà Mỹ đều vui vẻ giúp đỡ.

“Có những bài các cháu không hiểu, chạy sang nhờ bà giảng giải. Dù cách dạy của bà có phần khác với hiện nay, nhiều cháu vẫn thấy dễ hiểu”, bà Tuyết nói.

Nữ trưởng thôn Bùi Thị Tuyết cũng từng là học trò của “bà giáo Mỹ”. Khi xem lại những clip trên mạng, được nghe giọng giảng quen thuộc của cô giáo năm xưa, bà không khỏi xúc động.

“Nhìn cô vẫn nhiệt huyết, đam mê với nghề, tôi càng thấy thương cô nhiều hơn. Mỗi khi xem clip, tôi rất thích. Từng lời giảng của cô đều rõ ràng, giản dị”, bà Tuyết tâm sự.