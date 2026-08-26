Lối đi riêng giúp sinh viên Đại học Gia Định sớm có việc làm

Không đợi đến lúc cầm bằng mới tìm việc

Với nhiều sinh viên, câu hỏi "Sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?" thường chỉ được đặt ra khi chương trình học sắp kết thúc. Tuy nhiên, việc tiếp cận môi trường nghề nghiệp từ sớm đang trở thành một phần trong quá trình chuẩn bị của sinh viên.

Tại Trường Đại học Gia Định, sinh viên có cơ hội tham quan, kiến tập doanh nghiệp ngay từ năm nhất. Qua những trải nghiệm này, người học có thể hình dung rõ hơn về môi trường làm việc, vị trí nghề nghiệp và những yêu cầu thực tế của ngành đang theo học.

Sinh viên GDU tham quan, kiến tập tại doanh nghiệp ngay từ năm nhất (Ảnh: GDU).

ThS.LS Trịnh Hữu Chung - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho rằng, giá trị của việc tiếp cận doanh nghiệp sớm không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở khả năng giúp sinh viên nhận diện khoảng cách giữa kiến thức đang học và yêu cầu của công việc.

"Điều quan trọng không phải là đưa sinh viên đi doanh nghiệp cho đủ hoạt động, mà là sau mỗi trải nghiệm, các em phải hiểu mình đang thiếu kỹ năng gì, cần bổ sung kiến thức nào và công việc tương lai đòi hỏi những năng lực gì", ông Chung chia sẻ.

Khi doanh nghiệp bước vào giảng đường đại học

Kết nối với doanh nghiệp không chỉ diễn ra bên ngoài trường. Tại GDU, các chuyên gia, quản lý doanh nghiệp được mời tham gia workshop, seminar (báo cáo chuyên đề) và hội thảo chuyên môn, chia sẻ những vấn đề thực tế của ngành.

Một số giảng viên tại GDU đồng thời đang đảm nhiệm vị trí chuyên môn tại doanh nghiệp. Việc học với những người trực tiếp làm nghề giúp sinh viên tiếp cận kiến thức từ góc nhìn thực tiễn, hiểu rõ hơn yêu cầu công việc và những năng lực thị trường đang cần.

ThS Trần Văn Thật - Phó giám đốc Phụ trách Công ty TNHH Vina Techcom, Giám đốc chương trình ngành Kinh doanh quốc tế tại GDU cho biết: "Khi đứng lớp, tôi không chỉ chia sẻ kiến thức chuyên môn mà còn đưa những tình huống mình gặp trong công việc thực tế vào bài giảng. Sinh viên có thể nhìn thấy một vấn đề được xử lý như thế nào trong doanh nghiệp, từ đó hiểu vì sao những kiến thức đang học lại cần thiết khi bước vào nghề”.

ThS Trần Văn Thật trao đổi cùng sinh viên GDU (Ảnh: GDU).

Chưa tốt nghiệp đã có việc làm

Việc tiếp cận doanh nghiệp từ sớm cũng tạo điều kiện để sinh viên chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm trước khi hoàn tất chương trình học.

Kỷ Minh Lộc, sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng khóa 17 của GDU, hiện làm việc tại vị trí Data Warehouse tại DSVxSCHENKER Logistics cho biết, những chuyến tham quan, kiến tập từ năm nhất giúp bản thân sớm hình dung môi trường làm việc và xác định những năng lực cần chuẩn bị.

"Nhờ được tiếp cận doanh nghiệp từ năm nhất, em sớm hiểu công việc thực tế đòi hỏi gì và chủ động rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Đó cũng là nền tảng giúp em tự tin tìm được công việc phù hợp trước khi tốt nghiệp", Minh Lộc chia sẻ.

Kỷ Minh Lộc (bên trái ảnh) cùng các đồng đội giành được giải thưởng tại cuộc thi TheMoneyverse do VTV tổ chức (Ảnh: GDU).

Một trường hợp khác là Hồ Thị Thanh Duyên, sinh viên ngành Luật khóa 17 của GDU, đang đảm nhiệm vị trí nhân viên pháp lý tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Gen Homes cho thấy việc chủ động tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp từ sớm có thể giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và công việc thực tế.

Sớm va chạm thực tế, mở cơ hội tương lai

Theo đại diện Trường Đại học Gia Định, nhiều sinh viên có việc làm phù hợp ngay khi còn đang học. Kết quả này có sự đóng góp từ việc duy trì mạng lưới hơn 300 doanh nghiệp đối tác, qua đó tạo thêm cơ hội để sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập và tiếp cận các vị trí việc làm thực tế.

Việc đưa doanh nghiệp đến gần giảng đường và tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm nghề nghiệp sớm không chỉ giúp người học tìm kiếm việc làm trước khi tốt nghiệp, mà còn hướng đến khả năng thích ứng lâu dài với thị trường lao động.

Mới đây, GDU đã công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2026. Phần lớn ngành đào tạo có ngưỡng từ 15 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ; từ 550 điểm đối với phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM. Một số ngành thuộc nhóm sức khỏe và luật có mức điểm cao hơn.

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 của GDU (Ảnh: GDU).

Năm 2026, GDU tuyển sinh 54 ngành - chuyên ngành, với mức học phí 1-1,4 triệu đồng/tín chỉ, tương đương từ 116 triệu đồng/toàn khóa tùy ngành.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại https://dutuyen.giadinh.edu.vn hoặc liên hệ hotline 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18 để được tư vấn về ngành học và chính sách tuyển sinh.