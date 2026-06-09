Lời dặn trong tiết học cuối của thầy giáo dạy toán hút 1 triệu lượt xem

Một đoạn clip dài chưa đầy 2 phút ghi lại lời chúc của một thầy giáo dạy toán dành cho học sinh lớp 12 đang lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Lời dặn trong tiết học cuối cùng của thầy giáo dạy toán khiến nhiều người xúc động (Clip: Nhân vật cung cấp).

Trong đoạn clip, sau lời nói đùa đầy hóm hỉnh rằng nếu "ích kỷ" thì chỉ mong cả lớp thi môn toán trên 5 điểm, người thầy lần lượt gửi gắm những điều mình thực sự mong muốn dành cho học trò.

“Thầy mong các em đỗ vào ngôi trường đại học các em hằng mơ ước, luôn biết giữ gìn sức khỏe vì không có sức khỏe thì không làm được gì", người thầy nói trong đoạn clip.

Đồng thời, thầy dặn học sinh chuẩn bị tâm thế vững vàng để đối diện với những thử thách trên hành trình học tập và sự nghiệp sau này.

Điều khiến nhiều người xúc động nhất là những lời dặn dò cuối cùng của thầy trước giờ chia tay.

Thầy nhắc học sinh rằng trước khi làm bất cứ việc gì cũng cần suy nghĩ thật kỹ, không nóng vội hay hấp tấp.

Đặc biệt, theo thầy, lời nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi người cần biết cách giao tiếp để người khác có thể lắng nghe và thấu hiểu, đồng thời phải cố gắng sống đúng với những điều mình đã nói. Khép lại lời nhắn nhủ, người thầy bày tỏ hy vọng sẽ có dịp gặp lại tất cả học trò trong tương lai.

Những chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành ấy đã khiến nhiều học sinh trong lớp nghẹn ngào, đồng thời nhận được sự đồng cảm của nhiều người xem trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, em Đặng Ngọc Trân, học sinh Trường THPT Hiệp Bình (TPHCM), cho biết nhân vật trong đoạn clip là thầy giáo dạy môn toán của lớp.

Theo Trân, thầy là người điềm đạm, ít nói nhưng luôn gần gũi và quan tâm đến học sinh.

Cả lớp chụp ảnh kỷ niệm với thầy giáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thầy rất hay cười. Mỗi khi thấy lớp chưa tập trung học tập hoặc còn ồn ào, thầy thường kể cho tụi em nghe những câu chuyện, những khó khăn trong cuộc sống để nhắc nhở và động viên cả lớp cố gắng hơn.

Ngoài đời, thầy rất giản dị, nghiêm túc, dù đi chơi cũng chỉ mặc quần tây, áo sơ mi vì thầy bảo đã quen như vậy rồi", nữ sinh chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc nghe thầy gửi lời chúc cuối năm, Trân cho biết cả lớp đều mang tâm trạng nửa vui, nửa buồn, xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả.

"Đối với em, đó không chỉ là một lời chúc mà còn là lời nhắc nhở rằng xã hội ngoài kia rất khắc nghiệt, mình phải luôn cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động. Những lời dặn của thầy sẽ là hành trang đáng nhớ để em cũng như nhiều bạn khác tự tin bước vào chặng đường phía trước", Trân nói.

Nữ sinh cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, em dự định theo học ngành truyền thông.

Dưới đoạn clip, nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự xúc động và đồng cảm. Không ít ý kiến cho rằng trong những giờ phút chia tay cuối cấp, chính những lời khuyên giản dị của thầy cô về cách sống và cách làm người mới là bài học được học sinh ghi nhớ lâu dài, theo các em suốt hành trình trưởng thành.