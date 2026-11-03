Hoàn thành việc ký số gấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi 181 cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc, chấn chỉnh việc thực hiện ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên chưa hoàn thành trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS).

Động thái này được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch số 1496/KH-BGDĐT ngày 23/7/2026 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản về việc khẩn trương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục đại học và đôn đốc rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu trên hệ thống HEMIS.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện, Bộ nhận thấy còn nhiều cơ sở đào tạo chưa hoàn thành việc ký số đội ngũ giảng viên, tiến độ này chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ và ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhiệm vụ phát triển, làm sạch cơ sở dữ liệu giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu người đứng đầu các cơ sở đào tạo khẩn trương thống kê, báo cáo rõ tình trạng đội ngũ giảng viên chưa ký số và lý do chưa ký. Các đơn vị phải hoàn thành việc ký số trước ngày 4/11.

Ba nhiệm vụ được Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phải hoàn thành (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Đồng thời, Bộ nhấn mạnh các cơ sở đào tạo phải rà soát, cập nhật dữ liệu bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất; thực hiện ký số xác nhận sau khi hoàn thành rà soát, cập nhật. Người đứng đầu cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời của dữ liệu được cập nhật, xác nhận trên HEMIS.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Sơn Hải, Quyền Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT tại Hội nghị Giáo dục đại học tổ chức ngày 1/10, HEMIS đã hình thành dữ liệu của khoảng 470 cơ sở đào tạo đại học, trên 25.000 chương trình đào tạo, trên 100.000 hồ sơ cán bộ và gần 3 triệu hồ sơ người học.

Qua đó, Bộ bước đầu có được bức tranh dữ liệu tương đối toàn diện về quy mô và hoạt động của hệ thống giáo dục đại học, tạo nền tảng để đổi mới quản lý nhà nước, thống kê và hoạch định chính sách.

Trọng tâm hiện nay đã chuyển từ tạo lập dữ liệu sang rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, xác thực và ký số dữ liệu đã có, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Theo kết quả rà soát đến ngày 20/9, tỷ lệ dữ liệu người học hoàn thành ký số đạt 75,1%, dữ liệu đội ngũ đạt 62%; 216/487 cơ sở thuộc phạm vi rà soát đã ký số dữ liệu, đạt 44,4%. Bộ đang tiếp tục đôn đốc các cơ sở giáo dục đại học khẩn trương hoàn thành 100% việc rà soát, làm sạch và ký số dữ liệu về cơ sở đào tạo, người học và đội ngũ.

Việc số hóa văn bằng không chỉ nhằm chuyển văn bằng giấy sang môi trường điện tử. Quan trọng hơn là hình thành dữ liệu có khả năng xác thực, tra cứu, kết nối và tái sử dụng; qua đó phục vụ người học, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và người sử dụng lao động, đồng thời góp phần phòng, chống gian lận văn bằng.

Theo ông Sơn Hải, trên cơ sở HEMIS và cơ sở dữ liệu văn bằng, từng bước hình thành dữ liệu quốc gia về nguồn nhân lực.

Đây là bước phát triển có ý nghĩa chiến lược cho biết một người được đào tạo ở đâu, ngành gì, trình độ gì, quá trình và kết quả đào tạo ra sao, tốt nghiệp khi nào.

Khi nguồn dữ liệu này được kết nối theo mã định danh cá nhân với dữ liệu về người lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, thuế và các nguồn dữ liệu có liên quan, giúp ngành giáo dục có thể từng bước theo dõi được kết quả sau đào tạo và hình thành bức tranh về nguồn nhân lực quốc gia.

Mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn nhân lực (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Truy vết dữ liệu, xóa tình trạng giảng viên "ảo"

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế kết nối, khai thác dữ liệu việc làm, bảo hiểm xã hội, thuế; trước mắt ưu tiên kết nối dữ liệu văn bằng, kết quả tốt nghiệp với dữ liệu việc làm.

Qua đó, từng bước xây dựng bản đồ nguồn nhân lực, theo dõi sự phân bố và dịch chuyển nhân lực theo ngành, lĩnh vực, trình độ và vùng; phục vụ dự báo cung - cầu nhân lực, điều chỉnh cơ cấu và quy mô đào tạo, đặt hàng đào tạo, phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả chính sách phát triển nhân lực.

Cũng tại Hội nghị Giáo dục đại học mới đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nêu thực tế có những trường nộp danh sách giảng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ để đăng ký tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng thực chất không đi giảng dạy.

Theo Thứ trưởng, thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với giảng viên, khi đăng ký trên hệ thống sẽ được gắn với mã định danh công dân. Bộ sẽ truy vết, đối soát với dữ liệu từ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và cơ quan Thuế.

“Nhiều trường nộp danh sách có bằng thạc sĩ, tiến sĩ để xin tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Nhưng khi kiểm tra mã số thuế thu nhập cá nhân trong cả năm không thấy phát sinh thu nhập từ trường, nghĩa là người đó có đi giảng dạy đâu? Việc liên thông dữ liệu sẽ lập tức phát hiện giảng viên đó có gắn bó thực chất với trường hay không”, Thứ trưởng Lê Quân nói và cho biết Bộ sẽ sớm thí điểm kiểm tra chéo tại một số ngành và trường "nóng".

Tương tự với người học, mỗi sinh viên khi nhập học sẽ có một mã ID duy nhất gắn với mã văn bằng số và mã học tập suốt đời. Hệ thống sẽ theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc nhập học, ra trường cho đến khi đi làm.

Bộ GD&ĐT sẽ không chỉ nhìn vào báo cáo tỷ lệ việc làm do các trường tự thống kê, mà sẽ đánh giá qua việc sinh viên ra trường 2-3 năm có thu nhập hay không, mức đóng thuế ra sao.

“Không có thu nhập thì rõ ràng là không có việc làm. Dữ liệu này sẽ được đối soát và công bố công khai, buộc các trường phải đào tạo gắn chặt với chất lượng thực tế”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Lê Quân cũng nói thêm, khi chuyển sang quản trị bằng dữ liệu, mỗi chuyên viên phụ trách phải nắm rõ thế mạnh, điểm yếu và nguy cơ rủi ro của từng trường đại học. Dựa trên dữ liệu, hệ thống sẽ tự động khoanh vùng để quyết định trường nào cần thanh tra ngay lập tức, trường nào cần đưa vào diện kiểm định, qua đó điều chỉnh kịp thời.