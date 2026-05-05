Lộ trình thực hiện một bộ sách giáo khoa toàn quốc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết đã sẵn sàng thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Theo đó, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu, tham khảo ý kiến các Sở GD&ĐT, các chuyên gia, xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định chọn một trong ba bộ sách hiện hành.

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để áp dụng thống nhất.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (Ảnh: Moet).

Về lộ trình triển khai, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa này, đồng thời cho phép khai thác các bộ sách khác làm tài liệu tham khảo.

Giáo viên và học sinh có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu khác như sách, báo, internet để làm phong phú kiến thức và phù hợp với định hướng từ “dạy kiến thức” sang “dạy kỹ năng”, từ đó hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh.

“Quan điểm được nhấn mạnh là dạy và học theo chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu, do đó không gây lãng phí đối với các bộ sách khác”, theo Thứ trưởng.

Bộ GD&ĐT cũng rà soát, điều chỉnh cơ cấu các môn học trong nhà trường để bảo đảm tinh gọn, thiết thực, giảm tải nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, kỹ năng cho học sinh trong giai đoạn mới.

Hiện Bộ GD&ĐT hoàn thành hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa, đặc biệt ở các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, phù hợp với việc điều chỉnh địa giới hành chính khi chuyển từ mô hình chính quyền 3 cấp sang 2 cấp.

Với mục tiêu bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường, giáo viên chậm nhất 20 ngày trước khai giảng, hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nhập kho và công bố giảm giá sách trung bình 13,3%.

"Công tác tập huấn giáo viên được thực hiện, tập trung vào các nội dung vướng mắc cần giải đáp, tránh dàn trải", Thứ trưởng thông tin.

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được phê duyệt để áp dụng thống nhất (Ảnh: Mỹ Hà).

Về điều chỉnh chương trình và cơ cấu môn học, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết theo thông lệ quốc tế, một chương trình giáo dục có vòng đời 10-15 năm mới thay đổi tổng thể.

Tuy nhiên, hằng năm, Bộ GD&ĐT thực hiện phát triển chương trình thông qua rà soát, điều chỉnh nội dung và chỉ đạo chuyên môn. Các nhà trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp trên cơ sở khung chương trình chung.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tinh chỉnh, bổ sung các nội dung theo Nghị quyết 71-NQ/TW như: tăng thời lượng các môn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra nhưng không gây quá tải cho học sinh.

Việc điều chỉnh chương trình cần được thực hiện thận trọng, có đánh giá tác động và huy động sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên trực tiếp giảng dạy.

"Mục tiêu đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới, đồng thời bảo đảm tính ổn định của chương trình giáo dục phổ thông”, Thứ trưởng nói.