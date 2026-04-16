Lập sai danh sách học sinh để nhận cơm từ thiện, hiệu trưởng bị kỷ luật

Ngày 16/4, bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, xác nhận bà C.T.H., Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và bà Đ.T.T.X., Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Sơn, bị kỷ luật do có khuyết điểm, vi phạm.

Theo bà Huyền, trước đó địa phương nhận đơn phản ánh về việc Trường Mầm non Hóa Sơn thống kê số lượng học sinh để nhận hỗ trợ từ đơn vị từ thiện không đúng thực tế. Đảng ủy xã Kim Điền đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã vào cuộc, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Trường Mầm non Hóa Sơn, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền xác định học sinh Trường Mầm non Hóa Sơn được một đơn vị từ thiện hỗ trợ thông qua chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ”. Chương trình này hỗ trợ mỗi em một bữa cơm trưa trị giá 15.000 đồng/ngày học, triển khai từ đầu năm học 2023-2024 đến cuối năm 2025.

Quá trình thực hiện chương trình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Sơn chỉ đạo các giáo viên phụ trách lớp lập danh sách học sinh ăn trưa hằng ngày để gửi đến đơn vị từ thiện.

Danh sách do bà Đ.T.T.X., Phó Hiệu trưởng, tổng hợp. Tuy nhiên trong đó có cả những em vắng học, không ăn trưa, dẫn đến sai lệch suất ăn so với thực tế.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền phát hiện từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, nhà trường đã kê sai số lượng trẻ ăn trưa, nhận hơn 22 triệu đồng sai mục đích, yêu cầu của đơn vị từ thiện. Số tiền sau đó đã được trả lại vào tài khoản của đơn vị từ thiện.

Căn cứ những khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà C.T.H., Hiệu trưởng và cảnh cáo đối với bà Đ.T.T.X., Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Sơn.