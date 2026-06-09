Lào Cai công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Lào Cai năm 2026 sớm nhất và chính xác qua đường link: https://laocai.tsdc.vnedu.vn/ Trong trường hợp lượng truy cập lớn dẫn đến quá tải, phụ huynh và học sinh có thể tải ứng dụng VnEdu Connect để tra cứu điểm thi.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có 66 trường THPT công lập tham gia tuyển sinh. Theo chỉ tiêu được phê duyệt, các trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường THPT Chuyên Lào Cai tuyển 20.260 học sinh vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra từ ngày 27 đến 29/5. Với hệ THPT không chuyên và các trường phổ thông dân tộc nội trú, thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc). Thí sinh đăng ký vào Trường THPT Chuyên Lào Cai dự thi thêm môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Hải Long).

Theo kế hoạch tuyển sinh của tỉnh, chỉ tiêu vào các trường THPT công lập tương đương khoảng 64,7% tổng số học sinh lớp 9 trong cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Nếu tính cả hệ giáo dục thường xuyên, Lào Cai đặt mục tiêu bảo đảm trên 85% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học THPT hoặc giáo dục thường xuyên.

Năm nay, học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Các nguyện vọng được xét tuyển bình đẳng theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2.

Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần theo dõi thông báo của nhà trường để thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định.