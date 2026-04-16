"Làm quản lý không có năng lực số thì làm sao dẫn dắt đội ngũ giáo viên?"

Chia sẻ tại Hội thảo kiến tạo giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau, diễn ra ngày 16/4, TS Nguyễn Đắc Thanh, Trưởng khoa Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng trong quá trình phát triển năng lực đội ngũ giáo viên, trước hết xuất phát từ góc độ nhà trường.

Theo ông, đầu tiên cán bộ quản lý nhà trường phải thay đổi về tư duy quản lý, thực hiện việc đổi mới những hoạt động thường xuyên, trong đó giảm bớt vấn đề hành chính để thực hiện chuyên môn.

Theo TS Thanh, khi thực hiện các chuyên đề đổi mới, cần có nhân sự cốt cán làm “đầu tàu” để đưa chuyển đổi số trong trường phát triển.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục Cà Mau và Đại học Cần Thơ chủ trì hội thảo (Ảnh: CTV).

Đồng quan điểm về "đoàn tàu" trong ngành giáo dục, chia sẻ tại hội thảo, TS Phùng Kim Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu (Cần Thơ), ví von “đoàn tàu giáo dục Cà Mau hiện nay đầu tàu là Sở Giáo dục, dưới đó cơ sở giáo dục là 500 toa tàu”.

Theo TS Phú, để cho đoàn tàu chạy nhanh thì mỗi toa phải vận động, mà trong toa tàu đó cán bộ quản lý quan trọng nhất. “Nếu như ở trường, cán bộ quản lý không có năng lực số thì làm sao dẫn dắt đội ngũ giáo viên, rồi từ giáo viên dẫn dắt học sinh phát triển năng lực số”, TS Phú đặt vấn đề.

Vậy yêu cầu của cán bộ quản lý là gì? Theo TS Phùng Kim Phú, điểm quan trọng đầu tiên phải đổi mới tư duy, nhận thức cho đúng. “Chẳng hạn như trong bối cảnh chuyển đối số, trí tuệ nhân tạo thì chúng ta phải làm sao”, ông nói.

Với Cà Mau, TS Phú cho rằng, nên loại bỏ tư tưởng vùng sâu vùng xa, bởi trong chuyển đổi số một trong những mục tiêu quan trọng là mang tới sự bình đẳng tiếp cận giáo dục.

Ông chia sẻ, ngày xưa thầy cô, học sinh gặp nhiều khó khăn khi lên Cần Thơ để học, bồi dưỡng. Nhưng bây giờ chỉ cần một cái quẹt tay trên điện thoại, click chuột máy tính thì thầy cô, học sinh đã có thể tiếp cận được với công nghệ, môi trường số.

“Và bây giờ chúng ta phải thay đổi điều đó”, TS Phùng Kim Phú nhấn mạnh.

Nhấn mạnh vai trò cán bộ quản lý cần chuyển mô hình quản lý hành chính sang mô hình quản trị nhà trường hiện đại, TS Phú cho rằng, để đáp ứng việc này, cán bộ quản lý cần có 4 yếu tố.

Thứ nhất người lãnh đạo phải có phẩm chất dẫn dắt đội ngũ nhà trường đổi mới; thứ hai vẫn phải làm tốt vai trò người quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thứ ba có vai trò của một chuyên gia, bởi khi cán bộ, giáo viên nhà trường gặp khó khăn thì phải là chuyên gia huấn luyện, giúp đỡ, cầm tay chỉ việc cho họ; thứ tư là vai trò tổ chức thực thi, triển khai được tất cả những chiến lược, chính sách đột phá ngay trong đơn vị mình.

“Tôi nghĩ rằng 500 toa tàu tự chuyển mình thì đoàn tàu mới chạy được. Chứ chúng ta cứ trông chờ vào chính sách của tỉnh, của Sở GD&ĐT,… sẽ rất khó bắt nhịp với thời đại đang diễn ra rất nhanh chóng, biến đổi không lường”, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu chia sẻ.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo về giáo dục trong kỷ nguyên số ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

Nói về năng lực của đội ngũ giáo viên, TS Nguyễn Đắc Thanh, Trưởng khoa Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, năng lực quan trọng nhất để giáo viên đáp ứng yêu cầu là tự học, tự bồi dưỡng.

Ông cho biết, khi tham gia một số hoạt động chuyển đổi số, thấy rất bất ngờ vì nhiều giáo viên dù không có một cơ chế nào hỗ trợ nhưng họ rất đam mê, yêu thích tham gia các chương trình này.

“Từ đó cho thấy rõ ràng để phát triển năng lực giáo viên, việc tự học vẫn là yêu cầu cốt lõi nhất; còn phương thức chúng ta giúp họ tự học thế nào thì tùy theo từng trường”, TS Thanh chia sẻ.

Còn theo TS Vũ Quảng, Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý giáo dục TPHCM, với địa phương như Cà Mau, tỉnh nên đưa các chương trình bồi dưỡng, bồi dưỡng lại cho đội ngũ lãnh đạo quản lý nắm bắt được sự thay đổi phát triển.

“Chúng ta cũng phải sẵn sàng đẩy mạnh phân quyền cho các trường, tiến tới tự chủ để có những giải pháp đột phá mạnh mẽ”, TS Quảng chia sẻ.