KNU Vietnam tổ chức hội thảo về phát triển nguồn nhân lực

Sự kiện có sự tham dự của TS. Jung Soon Ki - Phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu, Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc); TS. Hoàng Việt Hà - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc KNU Vietnam; TS. Lê Anh Ngọc - Giám đốc Safe AI Foundation khu vực châu Á - Thái Bình Dương; cùng lãnh đạo Đại học Quốc gia Kyungpook, KNU Vietnam, đại diện doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, cựu sinh viên KNU và đông đảo phụ huynh, học sinh THPT tại Hà Nội.

Phát triển nhân lực công nghệ: Bài toán toàn cầu của giáo dục đại học

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, giáo dục đại học đang đứng trước áp lực phải tái định nghĩa vai trò đào tạo. Không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn, các trường đại học ngày nay còn phải trang bị cho người học năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Hoàng Việt Hà cho rằng khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động vẫn là thách thức lớn của giáo dục đại học hiện nay.

“Trong kỷ nguyên số, sinh viên không chỉ cần kiến thức, mà cần năng lực hội nhập toàn cầu và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Các chương trình quốc tế chất lượng cao triển khai ngay tại Việt Nam sẽ giúp người học tiếp cận chuẩn đào tạo toàn cầu, đồng thời gia tăng năng lực cạnh tranh sau tốt nghiệp”, ông nhấn mạnh.

TS Hoàng Việt Hà - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc KNU Vietnam - chỉ ra những ưu thế của các chương trình quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: KNU).

Theo TS. Hoàng Việt Hà, hợp tác giáo dục quốc tế đang trở thành xu hướng tất yếu khi cho phép các quốc gia kết nối nguồn lực đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để hình thành lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Trong số các đối tác quốc tế của Việt Nam, Hàn Quốc được xem là hình mẫu nổi bật về phát triển công nghệ và giáo dục. Các bảng xếp hạng uy tín như OECD hay PISA đều ghi nhận Hàn Quốc thuộc nhóm quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc mở ra cơ hội cho nhân lực công nghệ

Không chỉ dừng ở lĩnh vực giáo dục, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc hiện mở rộng sang công nghệ, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, TS. Jung, Soon Ki nhận định Việt Nam đang sở hữu lợi thế lớn nhờ lực lượng dân số trẻ và tốc độ phát triển năng động.

“Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ, nghiên cứu và sản xuất tiên tiến, trong khi Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á với tiềm năng đổi mới sáng tạo rất lớn. Khi hai quốc gia kết nối được những lợi thế này, cơ hội phát triển nguồn nhân lực công nghệ sẽ vô cùng rộng mở”, ông chia sẻ.

TS Jung, Soon Ki - Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu, Đại học Quốc gia Kyungpook - đánh giá cao tiềm năng hợp tác giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: KNU).

Trong bối cảnh đó, KNU Vietnam được giới thiệu như mô hình đào tạo theo chuẩn Hàn Quốc ngay tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ, tính thực tiễn và khả năng kết nối doanh nghiệp. Sinh viên được tham gia các dự án thực tế cùng doanh nghiệp ngay trong quá trình học, đồng thời có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái của KNU và Tập đoàn FPT.

KNU Vietnam là chương trình cử nhân hợp tác giữa Kyungpook National University - một trong những đại học công lập hàng đầu Hàn Quốc và Trường Đại học FPT. Chương trình được chuyển giao 100% từ KNU, cho phép sinh viên học tập theo chuẩn Hàn Quốc và nhận bằng trực tiếp từ Đại học Quốc gia Kyungpook sau tốt nghiệp.

Điểm nhấn của hội thảo là lễ ký kết hợp tác hệ sinh thái doanh nghiệp giữa KNU Vietnam và 8 doanh nghiệp đối tác Việt Nam - Hàn Quốc. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên trong tương lai.

KNU Vietnam và các doanh nghiệp đối tác cam kết hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp (Ảnh: KNU).

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, KNU Vietnam đã trao những suất học bổng đầu tiên cho các học sinh THPT có thành tích nổi bật. Đại diện nhà trường cho biết đây là bước khởi đầu cho định hướng đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận nền giáo dục quốc tế gắn liền với công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu nhân lực toàn cầu.

Những suất học bổng đầu tiên của KNU Vietnam đã được trao cho học sinh THPT tài năng (Ảnh: KNU).

Trong năm 2026, KNU Vietnam đào tạo hai ngành gồm Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin, đồng thời triển khai học bổng lên đến 50% học phí dành cho sinh viên Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân trực tiếp từ Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc).

KNU Vietnam là chương trình cử nhân hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Kyungpook National University - đại học công lập top 3 thế giới về tầm ảnh hưởng (THE Impact Rankings 2025), top 10 Hàn Quốc (CWUR 2025), top 519 thế giới (QS, 2026). Đây là lần đầu tiên một đại học quốc gia tại Hàn Quốc mở chương trình đào tạo ở nước ngoài, mở ra cơ hội trải nghiệm nền giáo dục chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam.