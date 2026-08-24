Không được buộc phụ huynh đóng tiền khi con học STEM ở trường

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Giáo dục, phù hợp với chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục, qua đó tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc triển khai giáo dục STEM trên cả nước.

Theo dự thảo, giáo dục STEM hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường năng lực khoa học, công nghệ, tin học, năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về quy định về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông (Ảnh minh hoạ: MOET).

Một trong những nguyên tắc được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh là giáo dục STEM không làm phát sinh môn học mới, không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên. Hoạt động STEM cũng không làm phát sinh thời lượng dạy học, đầu điểm hoặc hồ sơ, sổ sách riêng ngoài quy định hiện hành.

Đáng chú ý, quy định về kinh phí và huy động nguồn lực tại Điều 16 của dự thảo đặt ra yêu cầu cụ thể nhằm tránh việc xã hội hóa giáo dục STEM trở thành gánh nặng đối với phụ huynh.

Theo đó, kinh phí thực hiện giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục có thể được huy động từ ngân sách nhà nước theo phân cấp; nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục; các khoản tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Cơ quan soạn thảo khuyến khích huy động nguồn lực xã hội từ doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, quỹ phát triển khoa học và công nghệ cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực xã hội không được làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định không được gắn việc tham gia hoạt động giáo dục STEM với việc mua sản phẩm, dịch vụ, thiết bị hoặc sử dụng nền tảng của tổ chức, cá nhân tài trợ.

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất việc tiếp nhận tài trợ phải bảo đảm các nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng mục đích. Các khoản tài trợ không được quy đổi thành khoản thu bắt buộc hoặc trở thành điều kiện để học sinh được tham gia hoạt động giáo dục STEM.

Về sử dụng nguồn lực, dự thảo định hướng ưu tiên cho các hoạt động thiết thực như bồi dưỡng giáo viên, vật tư tiêu hao, bảo đảm an toàn, học liệu và tổ chức hoạt động, thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào mua sắm thiết bị.

Đối với những địa phương, cơ sở giáo dục không có điều kiện huy động nguồn lực xã hội, dự thảo định hướng ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.