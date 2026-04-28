Khen thưởng 2 học sinh dũng cảm lao xuống sông cứu người

Ngày 28/4, UBND xã Tân An, Nghệ An đã tổ chức buổi lễ trang trọng để trao giấy khen cho em Nguyễn Viết Huy (lớp 12A8, trú xóm Hưng Thành) và Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10A4, trú Làng Rào), xã Nghĩa Hành vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Trước đó, vào khoảng 6h45 ngày 25/4, trên đường đến Trường THPT Tân Kỳ 3, khi đi qua cầu treo An Ngãi, Huy và Tuấn Anh đã phát hiện một nữ sinh lớp 11 cùng trường bất ngờ nhảy xuống sông Con.

Lãnh đạo xã Tân An trao giấy khen cho hai em Huy và Tuấn Anh (Ảnh: T. An).

Không một chút do dự, 2 em đã nhanh chóng lao xuống dòng nước xiết để cứu nữ sinh. Mặc dù địa hình phức tạp, nước sâu và chảy mạnh gây nhiều khó khăn, thậm chí một em còn bị va vào đá gây thương tích, nhưng với sự bình tĩnh và phối hợp nhịp nhàng, Huy và Tuấn Anh đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn. Nữ sinh sau đó được người dân hỗ trợ sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế, may mắn qua cơn nguy hiểm.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông Phan Trung Ấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tân An, đã ghi nhận và biểu dương hành động cao đẹp của 2 em. Ông nhấn mạnh: “Việc làm của các em là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp, rất đáng được trân trọng và lan tỏa trong cộng đồng”.

Dịp này, Đoàn xã Tân An cũng đã trao giấy khen nhằm ghi nhận và tôn vinh hành động kịp thời, dũng cảm của 2 học sinh. Lãnh đạo xã Tân An cho biết việc khen thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong thế hệ trẻ.