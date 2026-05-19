Kết luận thanh tra trường từng bị tố thu tiền phụ đạo không đúng quy định

Ngày 19/5, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra đột xuất việc tổ chức dạy thêm, học thêm; dạy học 2 buổi/ngày; công tác thu, chi, công khai tài chính và một số nội dung có liên quan tại Trường THCS Tạ Tài Lợi, xã Đông Hải.

Theo kết luận thanh tra, Ban giám hiệu nhà trường, trực tiếp là hiệu trưởng chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính và tài sản công; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với bộ phận kế toán và chuyên môn dẫn đến việc thu, chi sai quy định.

Cụ thể, trường thu sai đối tượng thuộc diện được miễn tiền học 2 buổi/ngày của 2 năm học 2023-2024 và 2024-2025 với số tiền hơn 8,5 triệu đồng; thu vượt số tiền/số tiết dạy học 2 buổi/ngày hơn 4,3 triệu đồng.

Nhà trường chi trả tiền cho giáo viên có tham gia dạy học 2 buổi/ngày chưa đúng quy định hơn 170 triệu đồng; chi trả tiền cho giáo viên thu 3% tiền dạy học 2 buổi/ngày không đúng của 3 năm học từ 2018 đến 2021 với số tiền hơn 15 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, nhà trường không lưu giữ, làm mất hồ sơ giảng dạy là vi phạm điều lệ trường học. Việc để mất hồ sơ xảy ra liên tục 2 năm học là lỗi chủ quan, mang tính thiếu minh bạch trong quản lý giáo dục, tài chính.

Hiệu trưởng nhà trường không thực hiện đối trừ số tiết dạy học 2 buổi/ngày với số tiết của giáo viên chưa dạy đủ tiết định mức (19 tiết/tuần). Trường không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định.

Cũng theo cơ quan thanh tra, trường không xác lập, lưu trữ chưa đầy đủ hồ sơ công khai tài chính như: không niêm yết, báo cáo công khai rõ ràng về các khoản thu - chi, mua sắm tài sản công, thu - chi học phí liên quan công tác dạy học 2 buổi/ngày,…

Với những vi phạm đã chỉ ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể Ban giám hiệu trường; làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với ông N.V.C. (hiệu trưởng) và bà T.C.P. (kế toán); kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà T.T.V. (giáo viên).

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng ban hành quyết định thu hồi hơn 230 triệu đồng tại Trường THCS Tạ Tài Lợi do thu sai, vượt, chi trả chưa đúng quy định, nguồn tồn từ cho thuê căng tin, giữ xe.