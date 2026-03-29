ILA ra mắt hệ thống học tập thông minh và chương trình tiếng Anh đạt chuẩn GSE

Ngày nay, trẻ em lớn lên cùng điện thoại, máy tính bảng và vô số ứng dụng. Công nghệ có mặt ở khắp nơi, nhưng câu hỏi khiến nhiều phụ huynh trăn trở là: Làm sao để công nghệ thực sự giúp con học tiếng Anh hiệu quả, chứ không chỉ là giải trí?

ILA đã dành nhiều năm tìm lời giải cho câu hỏi đó, và kết quả là sự ra đời của nền tảng ILA Smart Learning.

Học sinh ILA đạt 15/15 khiên Starters, Movers, Flyers và kết quả cao ở các cấp độ KET, PET (Ảnh: ILA).

ILA Smart Learning: Học trong lớp, ôn ở nhà, phụ huynh theo dõi tiến bộ mỗi ngày

Smart Learning không chỉ là một ứng dụng học tập, mà là hệ thống kết nối việc học trên lớp, việc ôn luyện tại nhà và việc theo dõi tiến bộ của học sinh trên cùng một nền tảng. Nhờ đó, việc học không chỉ diễn ra trong lớp học mà được duy trì liên tục sau giờ học, giúp học sinh luyện tập thường xuyên và tiến bộ ổn định hơn.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: ILA).

Một điểm khác biệt của Smart Learning là cung cấp cho phụ huynh và học sinh khả năng hiển thị theo thời gian thực về đánh giá của giáo viên, bài kiểm tra, kết quả và mức độ hoàn thành bài tập về nhà, báo điểm được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng.

Quá trình học tập và tiến bộ của học sinh được cập nhật thường xuyên, giúp phụ huynh hiểu rõ con đang học gì và tiến bộ ra sao theo từng giai đoạn.

Đằng sau hệ thống này là một quá trình đầu tư nghiêm túc, đó là hơn 3 năm nghiên cứu và phát triển chương trình của đội ngũ học thuật ILA, cùng 18 tháng hợp tác chặt chẽ với Pearson để chuẩn hóa và xây dựng chương trình theo chuẩn quốc tế.

Ông Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hành trình học tập hoàn chỉnh, nơi việc học không dừng lại khi học sinh rời khỏi lớp học”.

Chương trình được Pearson chứng nhận theo chuẩn GSE: Thang đo năng lực tiếng Anh quốc tế

Đại diện Pearson trao chứng nhận Global Scale of English cho ILA Việt Nam (Ảnh: ILA).

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của sự kiện là việc các chương trình tiếng Anh của ILA được Pearson chứng nhận theo Global Scale of English (GSE), thang đo năng lực tiếng Anh quốc tế được phát triển qua hơn một thập kỷ nghiên cứu với sự tham gia của hơn 6.000 nhà giáo dục trên toàn cầu.

Khác với cách phân chia trình độ chung chung, GSE sử dụng thang điểm từ 10 đến 90 mô tả cụ thể những gì người học có thể làm được ở từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nhờ đó, lộ trình học trở nên rõ ràng, mục tiêu cụ thể và sự tiến bộ có thể đo lường được theo từng bước nhỏ.

GSE đã được nhiều tổ chức toàn cầu như Hội đồng châu Âu (Council of Europe) - đơn vị xây dựng CEFR, Hội đồng Anh (British Council), EAQUALS, NEAS (Úc) và ACCET (Hoa Kỳ) công nhận. Đây là minh chứng cho tính khoa học và độ tin cậy của thang đo này.

Việc đạt chứng nhận GSE cho toàn bộ chương trình đào tạo giúp ILA khẳng định vị thế tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào giáo dục tiếng Anh.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, cũng đánh giá cao hướng đi này: “Việc xây dựng chương trình học có lộ trình rõ ràng, phương pháp đánh giá minh bạch và có thể đo lường theo các thang đo năng lực quốc tế là một hướng đi tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ”.

Quả ngọt từ các thế hệ học sinh ILA

Vinh danh học sinh đạt điểm tối đa trong 3 khóa học liên tiếp (Ảnh: ILA).

Mọi nỗ lực về công nghệ, chương trình học và hợp tác quốc tế cuối cùng đều hướng đến mục tiêu chung, đó là học sinh học tốt hơn, tự tin hơn và thành công hơn.

Tại sự kiện, ILA đã vinh danh các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các kỳ thi Cambridge từ năm 2023 đến đầu năm 2026. Nhiều học sinh đạt điểm tối đa trong nhiều khóa học liên tiếp, đạt 15/15 khiên trong các kỳ thi Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers) và đạt kết quả cao ở các cấp độ Cambridge KET và PET.

Một trong những phụ huynh có mặt tại buổi lễ, chị Hồng Phúc, mẹ của em Long Phúc Bình Minh (học sinh đạt giải nhất ILA Speak Up 2024 và đang du học tại Phần Lan), chia sẻ: “Điều khiến tôi vui nhất không phải là điểm số, mà là khi thấy tiếng Anh đang dần trở thành một phần tự nhiên trong con. Con suy nghĩ bằng tiếng Anh, diễn đạt rõ ràng và tự tin trong mọi tình huống.

Với tôi, sự an tâm là điều quan trọng nhất, và khi ILA áp dụng Smart Learning cùng chương trình đạt chuẩn GSE, tôi thực sự tin tưởng vào chất lượng mà ILA đang xây dựng”.

Hơn 30 năm đồng hành cùng hơn một triệu học sinh Việt Nam, việc ra mắt Smart Learning và công bố chương trình đạt chuẩn GSE là một bước phát triển quan trọng, khẳng định cam kết của ILA trong việc ứng dụng công nghệ và hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp học sinh có lộ trình học rõ ràng, được theo dõi tiến bộ liên tục và tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập và tương lai