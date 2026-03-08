IELTS Fair 2026: Hiểu đúng giá trị để sẵn sàng bứt phá cùng IELTS

Hàng trăm người tham dự đăng ký trải nghiệm hoạt động tại IELTS Fair 2024 (Ảnh: Hội đồng Anh).

Sự kiện diễn ra lúc 13h-17h thứ bảy, ngày 21/3 tại khách sạn Mai House Saigon (số 3 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, TPHCM) và 13h-17h chủ nhật, ngày 22/3 tại khách sạn Fortuna (số 6 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Với chủ đề "Sẵn sàng bứt phá, cùng IELTS vươn xa", IELTS Fair 2026 sẽ mang đến chuỗi workshop (trao đổi) giúp cải thiện kỹ năng speaking (nói) và writing (viết) cùng chuyên gia Hội đồng Anh, tọa đàm với diễn giả là đại diện từ các trường trung học phổ thông, đại học và chuyên gia tư vấn du học.

Qua đó, người tham gia có thể tìm hiểu rõ hơn giá trị của IELTS trong việc giúp trang bị năng lực tiếng Anh, sẵn sàng cho hành trình học tập và nắm bắt cơ hội việc làm toàn cầu.

Khu vực tọa đàm và chuỗi workshop tại IELTS Fair 2024 thu hút đông đảo khán giả từ học sinh, phụ huynh đến chuyên gia (Ảnh: Hội đồng Anh).

Sự kiện còn có hoạt động thi thử speaking và writing miễn phí để nhận đánh giá chi tiết, trải nghiệm kỹ năng listening (nghe), reading (đọc) và nền tảng luyện thi toàn diện IELTS Ready Premium của Hội đồng Anh. Bên cạnh đó, các sĩ tử tương lai có cơ hội được tư vấn 1:1 cùng các chuyên gia về lộ trình ôn luyện và cách sử dụng IELTS hiệu quả với mục tiêu riêng của mình.

Trong khuôn khổ IELTS Fair 2026, Hội đồng Anh mang đến nhiều ưu đãi cho thí sinh đăng ký thi IELTS trực tiếp tại sự kiện, gồm: ưu đãi 500.000 đồng lệ phí thi IELTS với Hội đồng Anh, quà tặng độc quyền và quyền truy cập miễn phí nền tảng luyện thi toàn diện IELTS Ready Premium trị giá 4,3 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình quà tặng may mắn (lucky draw) còn mang đến nhiều phần quà như iPad, đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth, sạc dự phòng, cốc giữ nhiệt, quạt điện cầm tay.

Người tham gia trải nghiệm phiên tư vấn 1:1 tại IELTS Fair 2024 cùng chuyên gia để xây dựng lộ trình thi IELTS đáp ứng mục tiêu cá nhân (Ảnh: Hội đồng Anh).

IELTS Fair là sự kiện do Hội đồng Anh, tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh, tổ chức. Hội đồng Anh cũng là nhà đồng sở hữu kỳ thi IELTS, đơn vị khảo thí đầu tiên mang kỳ thi này tới Việt Nam từ năm 1994.

Sự kiện được tổ chức tại Việt Nam lần đầu vào năm 2018 với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh. Năm 2024, IELTS Fair thu hút hơn 1.200 người tham dự tại Hà Nội và TPHCM, cùng sự góp mặt của hơn 35 đối tác, bao gồm trung tâm ngôn ngữ, tổ chức tư vấn du học và trường đại học.

Hiện nay, IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới với hơn 12.500 tổ chức tại hơn 140 quốc gia tin tưởng sử dụng. Bên cạnh điểm số, giá trị của kỳ thi nằm ở quá trình rèn luyện năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật và làm việc quốc tế.

Qua việc phát triển cân bằng bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, IELTS giúp người học xây dựng nền tảng tiếng Anh học thuật để chinh phục những cột mốc học tập, làm việc quan trọng trong bối cảnh hội nhập.

Với hành trình hơn 30 năm đồng hành nâng chuẩn tiếng Anh tại Việt Nam, Hội đồng Anh tiếp tục khẳng định vai trò giúp người học hiểu đúng về kỳ thi, tiếp cận nguồn tài liệu ôn luyện chính thống và định hướng khai thác giá trị của chứng chỉ IELTS.

Các hoạt động hỗ trợ của tổ chức còn được mở rộng tới nhiều địa phương thông qua chuỗi chương trình hội thảo, thi thử miễn phí như IELTS Day, IELTS Hackathon… tại Biên Hòa, Vũng Tàu, Nha Trang, Huế, Vinh, Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành khác.

Độc giả tìm hiểu thêm thông tin về IELTS Fair 2026 và đăng ký tham gia tại https://www.britishcouncil.vn/ielts-fair-2026?utm_source=PR.