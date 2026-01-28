Hướng tiếp cận mới trong đào tạo nhân lực tiếng Trung tại Việt Nam

Trước yêu cầu đó, Tổ chức Giáo dục Hán ngữ TMEDU tổ chức lễ công bố sản phẩm “Tiếng Trung Tích hợp 3.0” và “Bộ giải pháp Hán ngữ Msutong 3.0”, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong đào tạo tiếng Trung ngắn hạn tại Việt Nam

Khách mời tại Lễ công bố sản phẩm Tiếng Trung Tích hợp 3.0 và Bộ giải pháp Hán ngữ Msutong 3.0 tại Hà Nội (Ảnh: BTC).

Sự kiện do Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế Thanhmaihsk phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sách Bác Nhã Books, dưới sự bảo chứng học thuật của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia giáo dục.

Lễ công bố sản phẩm Tiếng Trung Tích hợp 3.0 và Bộ giải pháp Hán ngữ Msutong 3.0 (Ảnh: BTC).

Đào tạo tiếng Trung trước yêu cầu mới của thị trường lao động

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã, Nhà sáng lập Hệ thống Tiếng Trung Thanhmaihsk và Nhà xuất bản Bác Nhã Books, nhấn mạnh đào tạo tiếng Trung trong bối cảnh hội nhập không dừng lại ở việc trang bị kiến thức ngôn ngữ, mà cần hướng tới hình thành năng lực sử dụng tiếng Trung một cách thực chất trong học tập và công việc.

Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Theo Tiến sĩ Trần Thị Thanh Mai, TMEDU lựa chọn cách tiếp cận xây dựng một hệ sinh thái Hán ngữ toàn diện, trong đó nghiên cứu khoa học, đào tạo, học liệu, định hướng du học và việc làm được kết nối chặt chẽ. Viện Bác Nhã giữ vai trò bảo chứng học thuật, Thanhmaihsk đảm nhiệm đào tạo đa phương thức, Bác Nhã Books tập trung chuẩn hóa học liệu và xuất bản, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo Hán ngữ ngắn hạn tại Việt Nam.

Việc ra mắt Tiếng Trung Tích hợp 3.0 và Bộ giải pháp Msutong 3.0 được triển khai trong bối cảnh chuẩn đánh giá năng lực Hán ngữ quốc tế HSK 3.0 đang được thử nghiệm toàn cầu và dự kiến áp dụng chính thức trong giai đoạn 2026-2027, với trọng tâm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Trung trong môi trường học thuật và nghề nghiệp.

Giải pháp từ thực tiễn đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp

Đại diện khối đào tạo, bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Vận hành đào tạo Hệ thống Tiếng Trung Thanhmaihsk cho biết, các số liệu thị trường cho thấy nhu cầu nhân lực tiếng Trung tại Việt Nam dự kiến tăng trung bình 20-30% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2033. Nhu cầu tuyển dụng hiện nay tập trung chủ yếu vào các vị trí trợ lý quản lý, trợ lý sản xuất, kinh doanh, kỹ sư, nhân sự, kế toán…, với yêu cầu chung là có khả năng sử dụng tiếng Trung trong công việc hằng ngày, thay vì chỉ giao tiếp đơn thuần.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Vận hành và Đào tạo, phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm Tiếng Trung Tích hợp 3.0 (Ảnh: BTC).

Tuy nhiên, thực tế đào tạo cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa chứng chỉ và năng lực sử dụng. Nhiều người học dù có HSK nhưng gặp khó khăn khi làm việc trong môi trường doanh nghiệp, buộc các đơn vị tuyển dụng phải đào tạo lại.

Từ thực trạng đó, Tiếng Trung Tích hợp 3.0 được thiết kế theo hướng bám sát Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và chuẩn HSK 3.0, tích hợp đồng bộ nghe - nói - đọc - viết cùng từ vựng, ngữ pháp và bối cảnh sử dụng trong một lộ trình thống nhất. Chương trình ứng dụng phương pháp giảng dạy M-Contask, chú trọng học ngôn ngữ thông qua nhiệm vụ thực tiễn, giúp người học từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Trung trong học tập và công việc.

Song song với đó, Bộ giải pháp Hán ngữ Msutong 3.0 cung cấp hệ thống giáo trình, bài tập, vở tập viết và tài liệu bổ trợ được nâng cấp toàn diện theo chuẩn HSK 3.0, hỗ trợ người học ôn luyện và đánh giá năng lực một cách khoa học, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo chuẩn hóa chương trình và tiết kiệm chi phí quản lý.

Học viên tham gia lớp học tiếng Trung sử dụng giáo trình Msutong 3.0 (Ảnh: BTC).

Hướng tới chuẩn hóa đào tạo tiếng Trung bền vững

Giảng viên và học viên trong một lớp học tiếng Trung tích hợp (Ảnh: BTC).

Theo đại diện Thanhmaihsk, sau hơn 14 năm hoạt động, hệ thống đã đào tạo trên 100.000 học viên, duy trì tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra cao và mức độ hài lòng lớn từ người học. Các mô hình hợp tác đào tạo với nhà trường cũng cho thấy hiệu quả tích cực trong việc kết nối đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Việc ra mắt Tiếng Trung Tích hợp 3.0 và Bộ giải pháp Msutong 3.0 được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa đào tạo Hán ngữ ngắn hạn, hỗ trợ hiệu quả cho người học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngoại ngữ của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.