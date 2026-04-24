Hương Sắc Đại Nam 2026: Câu chuyện phía sau hành trình đăng quang

Phía sau ánh đèn và những trang phục sắc màu, vẻ đẹp của cuộc thi nằm trong hành trình khám phá bản thân đầy chông gai của lứa tuổi sinh viên.

Top 3 thí sinh xuất sắc nhất Hương sắc Đại Nam 2026 (Ảnh: BTC).

Trong nhiều năm gần đây, các sân chơi nhan sắc học đường không còn xa lạ. Tuy nhiên, Hương Sắc Đại Nam 2026 cho thấy một cách tiếp cận khác của trường Đại học Đại Nam (DNU).

Với triết lý “giáo dục là thắp sáng”, cuộc thi không hướng các thí sinh theo tiêu chuẩn khuôn mẫu. Mà ngược lại, mỗi người trẻ được trao một ngọn đèn để họ tự tìm kiếm chính mình. Trên con đường đó, các thí sinh sẽ trưởng thành hơn, đồng thời học được giá trị của sự dũng cảm, tri thức và lòng nhân ái.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ đăng ký, Hoàng Ngọc Huyền - sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh và Marketing được xướng tên ở vị trí cao nhất. Hành trình của Ngọc Huyền ghi dấu bằng sự điềm tĩnh, phong thái trình diễn tự tin cùng tinh thần kỷ luật, kiên định xuyên suốt các vòng thi.

Ở phần thi ứng xử - vòng quyết định, Ngọc Huyền lựa chọn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cá nhân với tập thể. Nhận thức được sức nặng của danh xưng hoa khôi, cô xác định rõ những việc bản thân cần làm - dưới tư cách là tiếng nói đại diện thế hệ trẻ để đóng góp và lan tỏa giá trị tốt đẹp tới cộng đồng,

Hoa khôi Hương sắc Đại Nam 2026 - Hoàng Ngọc Huyền (Ảnh: BTC).

“Tôi đã sẵn sàng cho hành trình hoa khôi - sẵn sàng đại diện cho tiếng nói sinh viên Đại học Đại Nam bằng hành động, bằng sự tử tế và những lựa chọn có trách nhiệm…”, nữ hoa khôi nhấn mạnh.

Câu trả lời ứng xử đủ độ chín để thuyết phục ban giám khảo và nhận được sự đồng thuận từ tất cả khán giả yêu mến, theo dõi hành trình Hương sắc Đại Nam 2026.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về Đỗ Thanh Thảo - sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Á khôi 2 là Đỗ Thị Hồng Ngọc - sinh viên khoa Điều dưỡng. Đây đều là những gương mặt thể hiện sự ổn định, tiến bộ rõ rệt, truyền cảm hứng qua từng vòng thi.

Quy mô, chuyên nghiệp và dấu ấn nghệ thuật

Đêm Chung kết cho thấy mức độ đầu tư về tổ chức và vận hành. Sân khấu hoành tráng, các phần thi được thiết kế phù hợp để tôn lên từng nét cá tính riêng biệt.

Phần đồng diễn của top 20 mở màn với nhịp độ sôi động, đội hình biến hóa và dàn dựng công phu, tạo ấn tượng thị giác ngay từ những phút đầu.

Màn đồng diễn sôi động của Top 20 Hương sắc Đại Nam (Ảnh: BTC).

Tiếp đó, sân khấu phủ một bầu không khí hoài cổ với phần thi áo dài. Những bộ trang phục truyền thống được thiết kế tỉ mỉ tôn lên vẻ đẹp duyên dáng đầy ý nhị của người phụ nữ Việt Nam.

Sau quãng thời gian bình chọn nghẹt thở, top 12 lộ diện, tiến vào phần thi trang phục dạ hội. Đây là cơ hội để các thi sinh thể hiện phong thái cùng khả năng làm chủ sân khấu. Hai phần thi trang phục là sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hiện đại, giữa việc giữ gìn nét đẹp văn hóa và năng lượng tuổi trẻ.

Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự nằm ở phần thi ứng xử của top 6 - vòng thể hiện rõ nhất bản lĩnh và tư duy của thí sinh. Các câu hỏi của ban giám khảo đều gắn với thực tế, yêu cầu thí sinh khả năng phản biện, lập luận và cái nhìn sâu sắc trước những vấn đề xã hội.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên Ban Giám khảo, nhận xét: “Tôi đã tham gia chấm nhiều cuộc thi nhan sắc sinh viên, nhưng hiếm có chương trình nào tổ chức công phu, bài bản, chuyên nghiệp như vậy. Mỗi bạn đều đang kể câu chuyện trưởng thành của chính mình".

Sự tham gia của PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng, ông Lê Đắc Giang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sự kiện DNU, MC Trần Ngọc (VTV), doanh nhân - người mẫu Ngọc Anh Nana trong Ban Giám khảo góp phần đảm bảo các tiêu chí chấm điểm được nhìn nhận đa chiều, kết hợp giữa chuyên môn, trải nghiệm thực tiễn và góc nhìn nghệ thuật.

Sự góp mặt của ban nhạc Da LAB, ca sĩ Trọng Hiếu với loạt bản "hit" (được yêu thích) quen thuộc đã đẩy cao không khí đêm diễn, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần hoàn thiện một chương trình được tổ chức chuyên nghiệp và giàu cảm xúc.

Trọng Hiếu khuấy động sân khấu Hướng sắc Đại Nam với loạt bản "hit" bùng nổ (Ảnh: BTC).

Hành trình của bản lĩnh, kỷ luật và sự kiên định

Để có được một Đêm Chung kết đáng nhớ, phía sau ánh đèn sân khấu là hành trình kéo dài 4 tháng với cường độ rèn luyện cao. Từ hơn 200 hồ sơ ban đầu, cuộc thi chọn ra 40 thí sinh vào Bán kết và 20 gương mặt bước vào Chung kết - mỗi bước tiến đều đòi hỏi một lần dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn.

Không thiếu những buổi đào tạo kéo dài đến khuya, những lần sai, những lần sửa… Áp lực tích tụ, mệt mỏi bủa vây, nước mắt đã rơi. Nhưng không ai dừng lại. Tất cả vẫn lựa chọn đi tiếp, bởi tất cả đều kiên định với con đường hoàn thiện bản thân.

Chính quá trình đào tạo khắt khe đó đã rèn giũa nên những cô gái tự tin, có trách nhiệm và dũng cảm.

Vẻ đẹp gắn với trải nghiệm thực tế và trách nhiệm cộng đồng

Một trong những điểm tạo nên chiều sâu cho Hương Sắc Đại Nam 2026 là sự gắn kết giữa sân chơi nhan sắc và trách nhiệm cộng đồng.

Trước thềm Chung kết, top 20 đã thực hiện hành trình gần 400km tới Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Xuân Minh (Hà Giang), mang theo 370 suất ăn, hàng trăm phần quà, hơn 4.000 cuốn sách xây dựng “Thư viện Mặt trời nhỏ”.

Để có được số lượng sách ấn tượng trên, nhiều thí sinh đã phải dùng toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ để đến từng trường xin sách. Nhưng tất cả đều hài lòng với thành quả ý nghĩa. Giờ đây, “Thư viện Mặt trời nhỏ” sẽ soi sáng con đường tìm kiếm con chữ, mở ra thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh vùng cao.

Đây chính là cách chương trình đặt thí sinh vào trải nghiệm để trau dồi vốn sống, đồng thời hiểu giá trị của lòng nhân ái. Đó là vẻ đẹp nằm trong sự cho đi, trong nụ cười của người nhận, và trong cách những điều tử tế âm thầm được lan tỏa.

Một cách tiếp cận khác trong triết lý đào tạo

Đại diện Trường Đại học Đại Nam cho biết, Hương Sắc Đại Nam 2026 không được tổ chức như một hoạt động phong trào.

Top 3 Hương sắc Đại Nam cùng ban giám khảo (Ảnh: BTC).

PGS.TS Đào Thị Thu Giang chia sẻ: “Sinh viên cần những môi trường thực tế để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trách nhiệm. Những chương trình như Hương Sắc Đại Nam giúp quá trình đó diễn ra tự nhiên và hiệu quả hơn”.

Đằng sau cách tổ chức này là một định hướng mang tính khai phóng: trao cho người học cơ hội trải nghiệm, được thử, được sai và tự hoàn thiện qua từng chặng. Không áp đặt khuôn mẫu, không giới hạn cách thể hiện, mỗi thí sinh được khuyến khích tìm ra tiếng nói riêng và cách khẳng định bản thân.

Cách tiếp cận đó lý giải cho việc cuộc thi được triển khai theo hướng kéo dài, có đào tạo, có trải nghiệm và đánh giá xuyên suốt hành trình.

Sau cuộc thi, điều đọng lại không dừng ở danh hiệu. Đó là một giai đoạn trưởng thành giúp người trẻ hiểu rõ bản thân, vững vàng hơn trong lựa chọn và ý thức rõ vai trò của mình trong cộng đồng.