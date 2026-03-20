Huế xây dựng 5 trường nội trú liên cấp, 2 công trình sắp về đích

Thành phố Huế vừa tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt 3 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 5.

Tại xã A Lưới 1, công trình có diện tích trên 17.700m2, tổng mức đầu tư hơn 245 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, nhà trường sẽ phục vụ khoảng 1.435 học sinh.

Công trình tại xã A Lưới 2 có tổng mức đầu tư hơn 209 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú và 75 cán bộ, giáo viên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cùng lãnh đạo thành phố Huế dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 1 (Ảnh: Vi Thảo).

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở - Trung học phổ thông tại xã A Lưới 5 có tổng mức đầu tư gần 227 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 786 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh.

Theo ông Hồ Văn Tủa, già làng thôn Tà Ay, xã A Lưới 1, phần lớn dân cư tại địa phương này là người Pa Cô, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Khi trường liên cấp được xây dựng, người dân rất phấn khởi, yên tâm đi làm ăn, con em địa phương được học hành trong môi trường đạt chuẩn.

Niềm vui của học sinh vùng cao biên giới A Lưới, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

“Bà con mong Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để các cháu học sinh vùng cao biên giới được ăn học đàng hoàng, sau này phục vụ quê hương, đất nước”, ông Tủa kiến nghị.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, cho biết việc xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới là một chính sách vượt trội, đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để ngành thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc học của các em học sinh vùng khó khăn.

Ông Tân hứa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng khó khăn với nơi thuận lợi, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường, không một học sinh nào phải nghỉ học.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, tháng 8/2025, thành phố Huế đã khởi công xây dựng 2 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4, với tổng kinh phí hơn 510 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, các dự án đến nay vẫn bảo đảm tiến độ thi công. Công trình tại xã A Lưới 3 có nhiều hạng mục vượt tiến độ khoảng 20 ngày, như nhà công vụ giáo viên, bếp ăn, cổng hàng rào, bể chứa nước phòng cháy chữa cháy, san nền,…

Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ đôn đốc nhà thầu tăng cường vật tư, nhân công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang chậm, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, đã kiểm tra 2 dự án đang xây dựng nêu trên và yêu cầu các sở ngành tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc, khó khăn về vật liệu đầu vào phục vụ công trình.

Theo ông Trung, việc triển khai đồng thời các dự án trường học liên cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em vùng cao mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với khu vực miền núi, biên giới.

Ông Trung yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.