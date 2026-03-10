Hơn 51.000 học sinh lớp 9 ở TPHCM khó có "suất" vào lớp 10 công lập

Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp ngày 10/3, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết năm nay thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng gần 43.000 so với năm ngoái.

Trong đó, khu vực 1 - TPHCM tăng hơn 27.000 em, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.

Thực tế, các trường THPT công lập hiện chỉ đáp ứng hơn 103.700 chỗ học, tỷ lệ đỗ là 61%. Cụ thể, khu vực TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có thể tuyển 65-66% học sinh, còn Bình Dương chỉ 44%.

Nhằm tạo điều kiện ưu tiên chỗ học cho con em trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, Sở GD&ĐT TPHCM đặt mục tiêu sẽ tăng tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 so với số học sinh lớp 9 tốt nghiệp lên 70%.

Do vậy, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa, đánh giá lại khả năng tiếp nhận, dự vào số học sinh lớp 9 theo khu vực để đánh giá và giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập đạt 118.356 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ 70% so với học sinh lớp 9 tốt nghiệp).

Dự kiến sĩ số và khả năng tiếp nhận học sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 (Nguồn: GD&ĐT).

Các trường hợp học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập, có thể lựa chọn tiếp tục theo học phân luồng sau tốt nghiệp THCS với các loại hình khác.

Nếu tính hệ thống giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, trường THPT (công lập và tư thục) thì tổng khả năng tiếp nhận hơn 180.600 học sinh, vượt số lượng học sinh tốt nghiệp THPT, đảm bảo 100% có chỗ học.

Khi tính chung chỉ tiêu THPT công lập và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông công lập thì khả năng tiếp nhận cụ thể như sau:

TPHCM đặt mục tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 có thể vào lớp 10 THPT công lập (Nguồn: GD&ĐT).

Mới đây, Sở GD&ĐT TPHCM chính thức trình UBND thành phố ngày thi lớp 10 năm học 2026-2027 vào 2 ngày, 1 và 2/6, sớm hơn mọi năm gần một tuần.

Các môn thi được giữ ổn định với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn, Tiếng Anh có thời gian làm bài 90 phút.

Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ. Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên, tích hợp, đại trà.