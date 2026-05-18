Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng sắp bước vào kỳ thi lớp 10

Ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã công bố thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Năm học 2025-2026, toàn thành phố có hơn 46.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trong đó hơn 43.500 em đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập và giáo dục thường xuyên gần 40.000 học sinh. Những học sinh không đăng ký đã lựa chọn học nghề hoặc theo học tại các trường ngoài công lập.

Kỳ thi lớp 10 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra trong các ngày 22-25/5 (Ảnh: Ngọc Anh).

Theo lịch thi, chiều 22/5, thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Sáng 23/5 thi môn Ngữ văn (chung), chiều cùng ngày thi môn Ngoại ngữ (chung). Sáng 24/5 thi môn Toán (chung) và 25/5 thi các môn chuyên.

Kỳ thi được tổ chức tại 110 điểm thi, bố trí thêm 6 điểm thi dự phòng, trong đó có 7 điểm thi dành cho thí sinh dự thi vào các trường THPT chuyên.

Nhằm phục vụ kỳ thi, thành phố Đà Nẵng huy động khoảng 10.250 người tham gia các khâu ra đề, in sao đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Ngoài ra, Công an thành phố Đà Nẵng huy động hơn 900 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Dự kiến chậm nhất ngày 10/6, kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ được công bố.