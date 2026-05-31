Hơn 150.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 lớn nhất lịch sử TPHCM

Sáng 31/5, khoảng 152.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi, chính thức sẵn sàng bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/6.

Từ 8h, không khí tại các điểm thi đã trở nên sôi động. Tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), nhiều phụ huynh đã đưa con em đến làm thủ tục, không quên những lời dặn dò, động viên trước giờ G. Ngọc Khang, học sinh THCS Hai Bà Trưng, tự tin đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm 10 trong kỳ thi năm nay.

Trường THPT Trưng Vương là một trong 16 điểm thi chuyên tích hợp của thành phố. Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ khoảng 118.000 em. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%, cho thấy mức độ cạnh tranh khá cao.

Dù áp lực cạnh tranh lớn, nhiều thí sinh vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Minh Thư (THCS Lê Thành Công) chia sẻ: "Em tự tin nhờ quá trình ôn tập kỹ lưỡng. Những ngày cận thi, em cố gắng giữ tinh thần thoải mái để làm bài tốt nhất".

Trước giờ làm thủ tục, Vinh Danh vui vẻ đập tay động viên người bạn thân. Danh cho biết em đặt nguyện vọng vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trong khi đó, Nguyên Quân cùng ba người bạn cùng lớp có nguyện vọng vào THPT Chuyên Lê Hồng Phong, cả nhóm giữ tinh thần thoải mái, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước ngày thi.

Các điểm thi đã bố trí khu vực gửi đồ dùng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu lãnh đạo các điểm thi kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất, từ phòng thi, đèn quạt, nhãn phòng đến camera tại phòng chứa đề thi, bài thi, cũng như các ấn phẩm giấy thi, nháp, giấy và thùng đựng bài thi, kéo, giấy niêm phong.

Cán bộ, nhân viên làm công tác thi được quán triệt tinh thần "4 đúng" (đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng trách nhiệm) và "3 không" (không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống).

Các thí sinh cần lưu ý giờ tập trung đầu các buổi thi là 6h45 và 12h45. Nếu lỡ quên thẻ dự thi hoặc căn cước công dân, thí sinh sẽ được giám thị tạm thời cho vào phòng thi và xác minh bằng hồ sơ cá nhân.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM sẽ diễn ra với 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn Toán và Ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, môn Ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.