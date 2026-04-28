Hôm nay, hạn cuối để gần 170.000 học sinh TPHCM chốt nguyện vọng lớp 10

Thời gian đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tại TPHCM trên cổng tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn được bắt đầu từ 8h ngày 22/4 và kết thúc vào 17h ngày 28/4.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, chậm nhất đến 9h ngày 29/4, hệ thống sẽ khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 lần 1. Sau thời điểm này, thí sinh và các đơn vị sẽ không thể bổ sung hoặc hủy đăng ký dự thi.

Hôm nay, hạn cuối học sinh TPHCM đăng ký nguyện vọng lớp 10

Sở GD&ĐT TPHCM đã hướng dẫn quy trình đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 trên cổng trực tuyến gồm 5 phần.

Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 8/5 là thời gian điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký lần cuối.

Sở lưu ý, ngay trong giai đoạn 1, thí sinh phải xác định và đăng ký dự thi đối với từng loại hình gồm hệ thường, chuyên và Đề án tiếng Anh 5695, với ít nhất 1 nguyện vọng cho mỗi loại hình.

Giai đoạn 2 chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký, không tiếp nhận đăng ký thi mới hoặc loại bỏ thí sinh khỏi danh sách đăng ký dự thi trong thời gian này.

Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp thường trong năm học 2026-2027. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất.

Khi trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hoặc nội dung đã đăng ký.

Từ ngày 26/5 đến 17h ngày 28/5, các trường THCS sẽ phát phiếu báo danh cho thí sinh.

Sau khi kết thúc giai đoạn 2, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của Sở.

Chậm nhất ngày 27/5, dự kiến công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay thành phố có gần 170.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng gần 43.000 học sinh so với năm ngoái.

TPHCM đặt mục tiêu 80% học sinh lớp 9 có chỗ học lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2026-2027. Trong đó, khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ vào các trường THPT công lập, hơn 10% học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập.

Để đạt mục tiêu này, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến các trường THPT công lập đều tăng thêm ít nhất 1 lớp với khoảng 45 học sinh mỗi lớp.

Bên cạnh đó, gần 40 trường tại những khu vực chịu áp lực lớn về sĩ số có thể được tăng thêm từ 2 đến 3 lớp, một số trường mở nhiều lớp hơn.

Ngoài ra, trong năm học này, TPHCM có thêm một số trường THPT mới ở cả 3 khu vực, góp phần tăng khả năng tiếp nhận học sinh vào lớp 10 công lập.