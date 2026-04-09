Hội thảo "Tái thiết quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số" quy tụ gần 150 doanh nghiệp

Sự kiện trở thành tâm điểm khi bóc tách những thách thức sống còn mà doanh nghiệp đang đối mặt, đồng thời đưa ra thông điệp: “Đã đến lúc phải tái thiết (Reinventing) toàn diện để thích nghi và bứt phá”.

Khi doanh nghiệp đứng trước những thách thức đa diện

Mở đầu hội thảo, TS Hoàng Việt Hà - Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế FPT đặt vấn đề doanh nghiệp hiện nay không chỉ vận hành trong một thị trường cạnh tranh thông thường, mà đang thực sự đối mặt với những áp lực khổng lồ.

Ông liệt kê các yếu tố tác động bao gồm: Địa chính trị - đòi hỏi sự thích ứng tức thì với các biến động vĩ mô; tốc độ và công nghệ - cuộc đua năng lực trước sự phát triển thần tốc của kỹ thuật; sự chú ý - bài toán định vị thương hiệu giữa biển thông tin nhiễu loạn; nhân lực và niềm tin - bài toán thu hút tài năng và xây dựng sự bền vững trong một kỷ nguyên đầy bất định.

TS Hoàng Việt Hà trình bày về những thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt (Ảnh: BTC).

Trước những áp lực này, TS. Hà cho rằng những khái niệm như "đổi mới" hay "tái cấu trúc" đã không còn đủ. Doanh nghiệp cần một cuộc cách mạng Tái thiết (Reinventing) - thay đổi từ tư duy gốc rễ đến mô hình vận hành để duy trì vị thế và không bị tụt lại phía sau.

Ba trụ cột tái thiết doanh nghiệp

Tại các phiên thảo luận chuyên sâu, lộ trình tái thiết đã được cụ thể hóa qua 3 trọng tâm chiến lược: Hiệu quả kinh doanh cao, chuyển đổi số nhanh và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Tại phòng 1, ông Trần Đình Khiêm - Giám đốc Ngân hàng số Techcombank đã mở ra góc nhìn mới về "Chuyển đổi kép" - nơi công nghệ số phải song hành cùng giá trị bền vững.

Song song đó, ông Trần Trung Dũng - CEO Mutosi Group Vietnam đã mang đến những bài học "xương máu" về việc tối ưu hiệu quả kinh doanh trong vận hành hàng ngày từ những chi tiết nhỏ nhất. Việc tối ưu hóa không chỉ là cắt giảm chi phí, mà là kiến tạo một bộ máy vận hành linh hoạt, có khả năng phản ứng nhanh với mọi kịch bản của thị trường.

Ông Trần Trung Dũng đưa ra các mô hình tái thiết thực tế tại Tập đoàn Mutosi (Ảnh: BTC).

Tại phòng 2, các đại diện từ doanh nghiệp truyền thống đến startup công nghệ đã cùng mổ xẻ bài toán số hóa.

TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc Medlatec chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số nhanh và hiệu quả từ hệ thống y tế thực tế.

Trong khi đó, ông Phạm Chí Nhu - CEO Coolmate đưa ra một nhận định đầy tính gợi mở: Cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở chính thực trạng năng suất lao động còn thấp. Theo ông Nhu, tái thiết bằng chuyển đổi số và tự động hóa chính là con đường ngắn nhất để tăng năng suất.

Ông Phạm Chí Nhu nói về động lực giúp Việt Nam chuyển đổi số nhanh (Ảnh: BTC).

Tại phòng 3, ông Nguyễn Quang Khánh - Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị JW Marriott Hà Nội đã làm thay đổi tư duy của nhiều nhà quản lý về trải nghiệm khách hàng. Ông chia sẻ: “Trong thời đại AI và tự động hóa chiếm lĩnh, điều duy nhất giúp phân định đẳng cấp trải nghiệm chính là cảm xúc”.

Việc tái thiết trải nghiệm xuất sắc tại JW Marriott là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dữ liệu thông minh và "trái tim" con người - nơi công nghệ phục vụ cho những kết nối nhân văn nhất. Tiếp đó, ông Nguyễn Phú An - Phụ trách chiến lược, Nguyên giám đốc Trải nghiệm khách hàng FPT Telecom chỉ rõ lộ trình từ khai thác dữ liệu đến tạo tăng trưởng đột phá.

Swinburne MBA cung cấp giải pháp cho nhà lãnh đạo

Hội thảo khép lại với phiên thảo luận bàn tròn đầy sôi nổi giữa các diễn giả và TS Hoàng Việt Hà. Màn tóm lược chiến lược từ ông Đào Phương Bắc - Giám đốc EY-Parthenon đã cung cấp một "bản đồ" quản trị xuất sắc cho doanh nghiệp Việt dưới góc nhìn của một nhà tư vấn chiến lược toàn cầu.

Phiên thảo luận bàn tròn về vai trò của nhà lãnh đạo trong công cuộc tái thiết doanh nghiệp (Ảnh: BTC).

Thông qua hội thảo, vai trò của Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Swinburne (Swinburne MBA) một lần nữa được khẳng định không chỉ là một chương trình đào tạo, mà là hệ sinh thái trang bị cho các nhà lãnh đạo những giải pháp thực chiến, đó là tư duy hệ thống để giải quyết các cuộc chiến vĩ mô, khả năng làm chủ công nghệ trong chuyển đổi số, đến nghệ thuật quản trị nhân sự dựa trên sự thấu cảm, tất cả đều được tích hợp trong lộ trình đào tạo chuẩn quốc tế.

