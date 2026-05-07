Học viên MBA Global gặp gỡ doanh nghiệp Italy

Không gian kết nối thực chất giữa doanh nghiệp Italy và Việt Nam

Diễn ra tại Greenwich Việt Nam, sự kiện “Italy - Vietnam Business Networking Session” (Chương trình kết nối doanh nghiệp Italy - Việt Nam) thu hút sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp đến từ Italy cùng cộng đồng doanh nghiệp và học viên MBA Global.

Sự kiện do Greenwich Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam (ICHAM) và CUOA Business School (Italy) đồng tổ chức, qua đó mở ra không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai quốc gia trong bối cảnh hợp tác kinh tế - giáo dục ngày càng mở rộng.

Không chỉ là một hoạt động giao lưu, chương trình được thiết kế như một nền tảng trao đổi thực chất, nơi các bên có thể chia sẻ thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và từng bước xây dựng mạng lưới quan hệ trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) chia sẻ về bức tranh tổng thể của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nội dung tập trung vào các chính sách thu hút FDI, xu hướng dịch chuyển dòng vốn và những cơ hội hợp tác trong giai đoạn hiện nay. Những phân tích này giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá thị trường và xây dựng chiến lược phù hợp.

Tiếp nối chương trình là hoạt động kết nối mở với sự tham gia của đại diện Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam (ICHAM) cùng các CEO và chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực. Không gian trao đổi được thiết kế linh hoạt, khuyến khích đối thoại hai chiều, từ đó mở ra các kết nối mang tính thực chất thay vì dừng lại ở mức độ giới thiệu.

Học viên MBA Global tiếp cận trực tiếp môi trường kinh doanh quốc tế

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện là sự tham gia của học viên chương trình MBA Global của Greenwich Việt Nam. Không chỉ quan sát, các học viên trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp đến từ Italy, qua đó tiếp cận những góc nhìn thực tế về vận hành, chiến lược và xu hướng thị trường quốc tế.

Thông qua các cuộc trao đổi, người học có cơ hội hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp ra quyết định trong môi trường toàn cầu, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp. Việc tiếp xúc với các CEO và chuyên gia quốc tế ngay trong quá trình học được xem là lợi thế giúp học viên phát triển tư duy quản trị và khả năng thích ứng trong bối cảnh kinh doanh đa văn hóa.

Sau phần kết nối, các doanh nghiệp cũng tham quan không gian học tập tại Greenwich Việt Nam. Hoạt động này không chỉ mang lại cái nhìn trực quan về môi trường đào tạo, mà còn tạo điều kiện để các bên tiếp tục trao đổi sâu hơn về định hướng hợp tác trong tương lai.

MBA Global: Gắn đào tạo với thực tiễn và mạng lưới toàn cầu

“Italy - Vietnam Business Networking Session” là một trong những hoạt động nằm trong hệ sinh thái trải nghiệm của chương trình MBA Global tại Greenwich Việt Nam.

Thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết, chương trình hướng đến việc kết hợp đào tạo với các hoạt động thực tiễn, giúp người học tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp và môi trường kinh doanh quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc kết hợp giữa kiến thức học thuật và trải nghiệm thực tiễn được xem là yếu tố quan trọng giúp người học nâng cao năng lực. Những hoạt động như “Italy - Vietnam Business Networking Session” cho thấy vai trò của môi trường đào tạo trong việc kết nối doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ người học từng bước hội nhập vào thị trường quốc tế.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Toàn cầu (MBA Global) do Đại học Greenwich, Anh Quốc cấp bằng được Tập đoàn FPT triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ.

Chương trình được thiết kế theo định hướng quốc tế, tập trung phát triển tư duy quản trị hiện đại và năng lực thích ứng trong môi trường kinh doanh toàn cầu, chú trọng kết hợp giữa nền tảng học thuật và trải nghiệm thực tiễn, thông qua các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề và các sự kiện kết nối quốc tế.

Với định hướng hội nhập và phát triển bền vững, chương trình không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn hỗ trợ người học xây dựng mạng lưới quan hệ và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

