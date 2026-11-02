Nhiều học viên SeMBA in AI vừa đi làm vừa theo học vào cuối tuần (Ảnh: FSB).

Muốn học nhưng ngại bắt đầu

Với người đang đảm nhận vị trí quản lý, quyết định đi học thạc sĩ hiếm khi đơn giản. Họ phải cân đo đồng thời nhiều yếu tố: công việc không thể bỏ dở, gia đình cần thời gian, chi phí học không nhỏ, còn ngoại ngữ là nỗi lo của nhiều người đã rời ghế nhà trường nhiều năm.

Với người đi làm ở Tam Kỳ - Chu Lai, bài toán còn thêm một biến số là khoảng cách. Phần lớn các chương trình đào tạo sau đại học tập trung ở trung tâm Đà Nẵng, cách khu vực này khoảng 70km. Những người làm theo ca ở các nhà máy càng khó xếp lịch cố định.

Anh Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp III - Petrolimex Đà Nẵng, học viên lớp SEM12DN tại FSB, hiểu rõ cảm giác này. “Khó khăn lớn nhất đối với tôi có lẽ là cân bằng giữa công việc quản lý, trách nhiệm cá nhân và thời gian dành cho việc học.

Ở vị trí quản lý doanh nghiệp, công việc thường xuyên phát sinh và đòi hỏi mình phải dành nhiều thời gian giải quyết. Vì vậy, để theo đuổi chương trình MBA, tôi phải chủ động sắp xếp thời gian, duy trì kỷ luật và xác định rõ mục tiêu học tập”, anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp III - Petrolimex Đà Nẵng (Ảnh: FSB).

Học linh hoạt, áp dụng ngay

Những rào cản trên là lý do các chương trình thạc sĩ dành cho người đi làm ngày càng chú trọng tính linh hoạt. Tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, chương trình SeMBA in AI - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI - được thiết kế với lịch học cuối tuần, giúp học viên không phải gián đoạn công việc và thu nhập.

Chương trình đặt trọng tâm vào tính ứng dụng. Học viên được trang bị nền tảng về chiến lược, tài chính, nhân sự, vận hành, kết hợp phân tích dữ liệu và công cụ AI trong ra quyết định. Các bài tập, dự án gắn với bài toán thực tế của đơn vị học viên, nên kiến thức có thể mang vào công việc ngay.

Với anh Nguyễn Cao Cường, những áp lực khi vừa đi làm vừa đi học cũng là cơ hội để rèn luyện khả năng quản trị bản thân. “Khi có thể kết nối kiến thức trên lớp với những tình huống thực tế trong công việc, tôi cảm thấy việc học trở nên thiết thực và có nhiều ý nghĩa hơn”, anh nói.

Chị Võ Thị Hồng Hướng, Phó giám đốc Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), học viên lớp SEM30DN tại FSB Đà Nẵng, là ví dụ. Đi lên từ một bác sĩ điều trị để trở thành nhà quản lý cấp cao, chị nhận ra công tác quản trị không chỉ cần kiến thức chuyên môn. Người quản lý còn cần tư duy hệ thống, kỹ năng lãnh đạo và khả năng kết nối con người. Mong muốn nâng cao năng lực quản lý đã đưa chị đến với chương trình SeMBA in AI tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng.

Theo chị Hướng, điều chị đánh giá cao ở chương trình là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cách học thực tiễn, gần gũi và sự hỗ trợ tận tâm từ nhà trường. Mục tiêu của chị không chỉ là để bản thân lãnh đạo tốt hơn, mà còn để hỗ trợ các khoa phòng, xây dựng chiến lược vận hành và giúp các bộ phận trong bệnh viện phối hợp hiệu quả hơn.

Chị Võ Thị Hồng Hướng, Phó giám đốc Bệnh viện 199, học viên lớp SEM30DN tại FSB Đà Nẵng (Ảnh: FSB).

Ông Trần Minh Tùng, Trưởng ban Đào tạo FSB cơ sở Đà Nẵng, chia sẻ: “Với người đi làm ở Tam Kỳ - Chu Lai, quãng đường và lịch làm việc là rào cản có thật. Vì vậy, lịch học được bố trí tập trung vào các ngày cuối tuần để học viên ở xa giảm số lần đi lại. Nhưng điều chúng tôi chú trọng hơn cả là để thời gian học của họ thật sự đáng giá.

Kiến thức về chiến lược, tài chính, vận hành và dữ liệu được gắn với bối cảnh của chính doanh nghiệp, đơn vị trong khu vực. Khi một người quản lý ở Chu Lai ngồi cùng lớp với giám đốc doanh nghiệp, lãnh đạo bệnh viện ở Đà Nẵng, họ không chỉ học từ giảng viên mà còn học được rất nhiều từ nhau”.

Đừng để “năm sau” thành thói quen

Khi khu vực Tam Kỳ - Chu Lai đón thêm nhiều dự án và doanh nghiệp mới, yêu cầu với người quản lý cũng thay đổi nhanh hơn. Cơ hội thăng tiến, mở rộng kinh doanh hay hợp tác mới thường đến bất ngờ, và người nắm được cơ hội thường là người đã chuẩn bị từ trước.

Câu chuyện của anh Nguyễn Cao Cường hay chị Võ Thị Hồng Hướng cho thấy vừa đi làm vừa học thạc sĩ chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng khi có mục tiêu rõ ràng và một chương trình biết tính đến quỹ thời gian của người học, điều đó trong tầm tay. Quan trọng hơn, mỗi giờ học trên lớp đều có thể quay trở lại thành giá trị cho công việc.

Với nhiều nhà quản lý ở Tam Kỳ - Chu Lai, “năm sau” đã được hẹn quá nhiều lần, đến lúc biến dự định ấy thành bước đi đầu tiên từ hôm nay.