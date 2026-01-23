Học sinh Trường Quốc tế Singapore chinh phục giải thưởng thủ khoa thế giới kỳ thi Cambridge 2025

Nổi bật là Kim Do Hyeong đã chinh phục danh hiệu Thủ khoa Thế giới (Top in the World) môn Toán học - Cambridge AS Level. Toán học là môn học đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích và tính bền bỉ cao. Thành tích này phản ánh năng lực học thuật vượt trội của học sinh SIS trong môi trường giáo dục quốc tế.

Fu Yi Zheng xuất sắc giành danh hiệu Thủ khoa Thế giới (Top in the World) môn tiếng Trung Quốc - Cambridge IGCSE ghi nhận trình độ ngôn ngữ học thuật và khả năng vận dụng tiếng Trung ở cấp độ cao.

Ở bậc A Level, Phạm Thái Trà My đạt giải Thành tích Xuất sắc (High Achievement) môn Xã hội học, cho thấy năng lực tư duy phản biện, phân tích các vấn đề xã hội toàn cầu và khả năng kết nối kiến thức liên ngành.

Các em học sinh SIS đạt giải thưởng tại Kỳ thi Quốc tế Cambridge 2025 (Ảnh: SIS).

Ngoài các thành tích nổi bật trên, trong kỳ thi Cambridge 2025, nhiều học sinh SIS đạt kết quả ấn tượng: 100% học sinh đạt từ A* đến B ở các môn Khoa học Máy tính và Sinh học; hơn 86% học sinh đạt từ A* đến B ở các môn Hóa học và Toán học; trên 75% học sinh đạt A* hoặc A ở các môn Sinh học và Vật lý, tiếp nối chuỗi kết quả học thuật ấn tượng trường đạt được trong các kỳ thi Cambridge những năm trước, với loạt danh hiệu Thủ khoa Việt Nam và Thành tích Xuất sắc.

Không chỉ tỏa sáng tại Kỳ thi Quốc tế Cambridge, các em học sinh xuất sắc của Trường Quốc tế Singapore còn khẳng định tài năng toàn diện trên đấu trường trong nước và quốc tế, gặt hái hàng trăm giải thưởng và thành tích ấn tượng như: Huy chương Vàng và Bạc kỳ thi Olympic STEM Quốc tế 2025; huy chương vàng cuộc thi Olympic STEM tại Hà Lan; huy chương Vàng, Bạc, Đồng kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO - Vòng Quốc tế...

Theo ông Charles Rutherford - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens: “Những thành tích vượt trội này là kết quả của chương trình giáo dục quốc tế được triển khai bài bản, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng triết lý giáo dục bền vững, kết hợp hài hòa giữa bản sắc phương Đông và giáo dục toàn cầu. Trong môi trường học tập đa văn hóa và cộng đồng quốc tế năng động tại SIS, các em học sinh được khuyến khích phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời và sẵn sàng hội nhập quốc tế”.

Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens, phường Hoàng Mai, Hà Nội (Ảnh: Trường cung cấp).

Các giải thưởng quốc tế không chỉ là dấu mốc đáng tự hào mà còn là động lực để Trường Quốc tế Singapore tiếp tục đồng hành cùng các thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục tri thức, hướng tới trở thành những công dân toàn cầu tự tin và có trách nhiệm.

Trường Quốc tế Singapore tuyển sinh từ mầm non đến dự bị đại học. Phụ huynh liên hệ hotline: 0246 661 7722 hoặc truy cập website: www.sis.edu.vn để được tư vấn chi tiết.