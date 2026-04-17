Học sinh trường chuyên nổi tiếng là thủ khoa kỳ thi năng lực lớn nhất nước

Chiều 17/4, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức tuyên dương và thưởng nóng cho em Trần Hoàng Thiên Phúc, học sinh lớp 12 Toán 2, với thành tích thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Chia sẻ về kết quả này, Phúc cho biết sáng 17/4, khi Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm thi, em “run tay” từ lúc tra cứu điểm cho đến khi lên trường. Vì vậy, quãng đường đến lớp hôm nay với em dường như dài và lâu hơn thường lệ.

Em Trần Hoàng Thiên Phúc, thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh : PTNK).

Em Trần Hoàng Thiên Phúc đạt 1.098/1.200 điểm, trong đó có 2 phần thi đạt điểm tuyệt đối 300/300.

Trong cùng đợt thi, Trường Phổ thông Năng khiếu ghi nhận 49 học sinh đạt từ 1.000 điểm trở lên, chiếm khoảng 10% tổng số bài thi đạt trên 1.000 điểm của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM trên toàn quốc.

Theo công bố của Đại học Quốc gia TPHCM, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 có phổ điểm gần phân bố chuẩn, khi điểm trung bình và trung vị đều đạt 682 điểm.

Phổ điểm có độ trải rộng với độ lệch chuẩn 141,2, cho thấy khả năng phân loại thí sinh tốt.

Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, thể hiện sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng.

Theo đơn vị tổ chức, thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn bảo đảm khả năng phân loại hiệu quả.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều ở mức tốt; phần lớn câu hỏi có độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Hiện nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước.

Trong đợt 1 kỳ thi năm nay, diễn ra vào ngày 5/4, có gần 136.000 thí sinh dự thi, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.