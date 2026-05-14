Học sinh lớp 6 bị bố và mẹ kế bạo hành do rửa bát, quét nhà chưa sạch?

Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ chuyên khoa II Thái Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết cháu N.H.T. đang được chăm sóc tại Khoa Mắt của đơn vị.

“Các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe của cháu, đồng thời phối hợp liên chuyên khoa để đánh giá các tổn thương”, bác sĩ Đăng thông tin.

Trước khi chuyển đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ, cháu T. đã được thăm khám ban đầu tại Trạm Y tế xã Vân Du, tỉnh Nghệ An.

Công an xã Vân Du làm việc với cháu T. (Ảnh: Công an xã Vân Du).

Theo bác sĩ tại trạm y tế, cháu bé bị nhiều tổn thương phần mềm, xuất hiện các vết bầm ở mặt, tay, chân và đùi. Riêng vùng mắt bị sưng nề, tụ máu. Ngoài ra, cơ thể cháu còn có nhiều vết thương cũ đã hình thành sẹo.

Có mặt tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ để chăm sóc con, chị Nguyễn Thị H. (SN 1995, trú xã Bạch Ngọc, Nghệ An), mẹ cháu T., nhiều lần bật khóc khi nhắc lại sự việc. Theo chị sau khi ly hôn gần 9 năm trước, cháu T. sống cùng bố. Ngày 13/5, khi nhận được tin con nghi bị bạo hành, gia đình bên ngoại lập tức đến Công an xã Vân Du rồi đưa cháu tới cơ sở y tế. “Trước đó mắt cháu sưng to, nhìn mờ. Hôm nay tình trạng đã đỡ hơn nhưng cháu vẫn còn đau”, chị H. nói.

Theo lời kể của gia đình, khi gặp lại mẹ và bà ngoại, cháu T. liên tục khóc và cho biết nhiều lần bị bố cùng mẹ kế đánh vì làm việc nhà chưa vừa ý.

Cháu T. điều trị tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Ảnh: T. Hòa).

“Cháu kể bị đánh do rửa bát, quét nhà chưa sạch. Có lần bị dùng thanh nan giường vụt vào chân, mông, thậm chí bị tát và đấm vào mặt”, chị H. cho biết.

Hôm 12/5, cháu N.H.T. tìm đến nhà cô ruột là bà P.T.T. trong tình trạng hoảng loạn, vừa khóc vừa cầu cứu. Khi kiểm tra cơ thể cháu, người thân phát hiện vùng mắt sưng tím cùng nhiều dấu bầm trên tay, chân và mông.

Bà T. sau đó trình báo sự việc tới công an địa phương. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã mời những người liên quan lên để phục vụ công tác xác minh.

Sáng 14/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Vân Du cho biết đơn vị đã lấy lời khai người bố của cháu T. trong ngày 13/5. Buổi xác minh kéo dài đến khoảng 0h cùng ngày. “Hiện chúng tôi tiếp tục xác minh đối với người mẹ kế cùng các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc theo quy định”, vị lãnh đạo thông tin.