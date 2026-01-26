Học sinh FPT khẳng định tài năng âm nhạc và ngoại ngữ tại chung kết Light Up 2025

Không chỉ là sân chơi âm nhạc và ngoại ngữ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho học sinh trong hệ thống FPT Schools, Light Up còn là hành trình giáo dục học sinh toàn diện. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Trần Hạ An (Huế), quán quân bảng tiểu học, và Nguyễn Thư Kỳ (Cần Thơ), quán quân bảng THCS - THPT.

Sân chơi nghệ thuật và ngôn ngữ quy mô lớn nhất tại FPT Schools

Light Up 2025 là cuộc thi hát tiếng Anh lần đầu tiên được tổ chức cho học sinh toàn hệ thống FPT Schools. Không đơn thuần là một sân chơi năng khiếu, cuộc thi là hành trình trau dồi và phát triển những năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu thế kỷ 21 như ngoại ngữ, sáng tạo, tự tin, khả năng trình diễn, tinh thần đồng đội và trách nhiệm cộng đồng.

Với thông điệp “Dám khác biệt, dám tỏa sáng”, Light Up là nơi học sinh FPT Schools trên khắp cả nước được khơi mở cá tính, rèn luyện năng lực ngôn ngữ và tỏa sáng trên những sân khấu chuyên nghiệp.

Tiết mục mở màn đêm chung kết (Ảnh: BTC).

Điểm khác biệt của Light Up là được thiết kế như một chương trình đào tạo và trải nghiệm thực thụ. Thí sinh không chỉ bước lên sân khấu biểu diễn, mà còn được huấn luyện bài bản cùng các chuyên gia hàng đầu về phát âm tiếng Anh, thanh nhạc, vũ đạo và nghệ thuật biểu diễn.

Thông qua từng vòng thi, học sinh đã được phát huy tối đa năng khiếu, hoàn thiện kỹ thuật khả năng sử dụng tiếng Anh trong nghệ thuật, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tư duy sáng tạo và tinh thần dám thể hiện bản thân.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống FPT Schools, chia sẻ: “Là sân chơi nghệ thuật và ngôn ngữ quy mô lớn nhất tại FPT Schools dành cho học sinh nội khối, Light Up đã khẳng định vai trò trong hệ sinh thái giáo dục đa dạng trải nghiệm của FPT Schools. Cuộc thi là hoạt động thiết thực làm nổi bật triết lý giáo dục và ba thế mạnh trụ cột của FPT Schools, đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng toàn cầu, góp phần xây dựng thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế”.

TS Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống phổ thông FPT, phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: BTC).

Cũng theo ông, các hoạt động trải nghiệm tại FPT Schools đều được thiết kế có chiều sâu nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng vững chắc về tiếng Anh và năng lực toàn cầu, công nghệ trong thế giới thông minh, và phát triển cá nhân cùng kỹ năng thế kỷ 21. Trong các năm tiếp theo, Light Up sẽ được định hướng trở thành sân chơi thường niên, có thể mở rộng quy mô tới học sinh cả nước.

Bùng nổ sân khấu chung kết

Tham dự cuộc thi, các thí sinh đã phải vượt qua hàng nghìn đối thủ, vượt qua vòng thử giọng, các đợt huấn luyện tập trung chuyên sâu để chiến thắng tại vòng thi cấp cơ sở. Tiếp đó, top 26 tiết mục xuất sắc nhất đến từ 16 cơ sở đào tạo của FPT Schools trên cả nước đã trải qua vòng bình chọn công khai để ghi tên mình vào 16 tiết mục xuất sắc nhất tranh tài tại hai bảng thi ở vòng chung kết toàn quốc.

Đêm chung kết toàn quốc Light Up 2025 được đồng hành bởi ban giám khảo gồm những tên tuổi uy tín như ca sĩ, Ngọc Khuê, nhà báo Ngô Bá Lục, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, HLV nghệ thuật và ngôn ngữ Greg Fowler, cùng Giám đốc Nhân sự FPT Telecom Phùng Thu Trang.

Ban giám khảo chung kết toàn quốc (Ảnh: BTC).

Tất cả các tiết mục đều được đầu tư công phu về phần hình ảnh và giọng hát, gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Mỗi ca khúc một thông điệp, một cá tính âm nhạc, cùng tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc diện, thể hiện rõ nét tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân của học sinh FPT.

Nếu như các thí sinh bảng tiểu học đã mang đến sự bất ngờ cho không chỉ khán giả mà cả ban giám khảo bởi sự chuyên nghiệp và khả năng ngôn ngữ vượt trội dù các em còn rất nhỏ, thì bảng THCS - THPT ghi nhận những màn trình diễn với tính chuyên môn, và sự chuyên nghiệp. Theo thành viên ban giám khảo, nhiều tiết mục của học sinh FPT Schools trong đêm chung kết còn tiệm cận chất lượng trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp.

Các tiết mục nổi bật trong đêm thi chung kết toàn quốc (Ảnh: BTC).

Tham dự chương trình, nghệ sĩ khách mời Orange đã tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm động lực cho các thí sinh với hai ca khúc "I’ll be there" và "Nơi pháo hoa rực rỡ".

Nghệ sĩ khách mời Orange (Ảnh: BTC).

Đêm chung kết không chỉ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho ngôi vị quán quân mà còn khẳng định những giá trị giáo dục cốt lõi mà FPT Schools đang theo đuổi trong việc đào tạo thế hệ công dân toàn cầu.

Light Up 2025 kiến tạo một môi trường học tập hạnh phúc và hiện đại, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích thể hiện cá tính riêng biệt của mình.

Thành lập năm 2013, FPT Schools là hệ thống phổ thông chất lượng cao của Tập đoàn FPT, đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành trọng điểm và đang tiếp tục mở rộng trên toàn quốc.

