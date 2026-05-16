Học sinh cần được lắng nghe và bảo vệ từ chính mái ấm gia đình

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, có tới 72,4% trẻ em trong độ tuổi 11-14 từng trải qua ít nhất một hình thức kỷ luật bằng bạo lực thể chất hoặc tinh thần. Điều đáng lo ngại là nhiều tổn thương lại xuất phát từ chính môi trường sống gần gũi nhất với các em là gia đình.

Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” diễn ra tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (Ảnh: Đạt Hữu).

Tại tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức sáng 15/5, các chuyên gia cho rằng việc xây dựng môi trường sống an toàn, tích cực cho trẻ cần bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và kỹ năng của người lớn.

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trần Phương Hà, các vụ việc liên quan đến trẻ em, học sinh hiện nay đang diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ trẻ.

Các chuyên gia nhận định áp lực công việc và cuộc sống hiện đại khiến nhiều bậc phụ huynh dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Nếu thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, người lớn có thể vô tình tạo ra những tổn thương tâm lý cho con trẻ thông qua lời nói, thái độ hoặc cách ứng xử hằng ngày

Không chỉ những tác động trực tiếp, sự thiếu quan tâm, khoảng cách trong giao tiếp gia đình hay những biến động như ly hôn, tái hôn cũng có thể khiến trẻ cảm thấy cô đơn, thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cha mẹ cần dành nhiều thời gian lắng nghe, đồng hành và tạo không gian chia sẻ tích cực với con.

TS tâm lý Linh Trang cho biết nhu cầu được hỗ trợ tâm lý của trẻ em hiện nay đang gia tăng mạnh. Chỉ riêng trong tháng 4, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 đã tiếp nhận khoảng 46.000 cuộc gọi liên quan đến trẻ em. Tuy nhiên, nguồn lực hỗ trợ vẫn còn hạn chế.

Theo TS Linh Trang, điều quan trọng là phụ huynh cần cởi mở hơn khi nhận thấy con có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Việc sớm lắng nghe, thấu hiểu và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn sẽ giúp trẻ được can thiệp kịp thời, tránh để tổn thương kéo dài.

Bên cạnh môi trường đời thực, các chuyên gia cũng cảnh báo trẻ em đang đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết nhiều vụ việc xâm hại trẻ em thời gian qua có liên quan đến môi trường mạng.

Ông cho rằng hiểm họa đôi khi không đến từ những đường dây tội phạm xa lạ, mà âm thầm nảy sinh từ chính sự vô tư của người lớn.

Thói quen đăng tải hình ảnh, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con trẻ lên mạng xã hội tưởng chừng vô hại lại vô tình trở thành nguồn dữ liệu cho kẻ xấu khai thác, đồng thời đẩy các em vào tâm điểm của những lời bình luận độc hại và sự xâm phạm đời tư.

Theo ông, phụ huynh cần cẩn trọng khi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội, đồng thời tăng cường hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ.

Để “vá” lại những khoảng trống nguy hiểm ấy, một hệ thống bảo vệ đa tầng đang từng bước được kích hoạt. Tại TPHCM, công nghệ đã được huy động nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết thành phố đã chính thức tích hợp tổng đài 1022 để tiếp nhận mọi phản ánh liên quan đến bạo hành trẻ em. Toàn bộ thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được trung tâm phân tích, xử lý khẩn cấp và chuyển trực tiếp về địa phương, yêu cầu lực lượng công an can thiệp ngay tại hiện trường.

Song về lâu dài, các chuyên gia cho rằng giải pháp quan trọng nhất vẫn là trang bị kiến thức cho người lớn ngay từ sớm. Giáo dục tiền hôn nhân, kỹ năng làm cha mẹ, hiểu biết về tâm lý trẻ em và khả năng kiểm soát cảm xúc cần được xem là nền tảng để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.

Tại chương trình, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ cũng tổ chức lễ phát động chiến dịch "Vì an toàn trẻ em Việt Nam". Đây là hoạt động mở màn cho chiến dịch truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại và tổn thương cả trong đời sống thực lẫn trên môi trường mạng.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực liên quan đến trẻ em, gây hậu quả nghiêm trọng và tạo sự bức xúc trong dư luận.

Chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận ít nhất 30 vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em được báo chí phản ánh, gồm 12 vụ bạo lực gia đình và 18 vụ bạo lực học đường, bạo lực mạng.

Thông qua thông điệp: “Mỗi người lớn là một mắt xích bảo vệ trẻ em. Khi một mắt xích im lặng, trẻ có thể mất cơ hội được cứu”, chiến dịch khẳng định quan điểm “bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội”.