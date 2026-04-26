Học phí lớp 6 các trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội cao ngang tư thục

Theo thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027, Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông) dự kiến thu học phí 4,8 triệu đồng/tháng từ năm học tới. Số tiền này chưa bao gồm các khoản như ăn bán trú, xe đưa đón, đồng phục… Đây là mức thu cao nhất hiện nay trong số các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội.

Đứng ở vị trí thứ hai là Trường THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) với mức thu dự kiến là 4,5 triệu đồng/tháng. Trường có quy mô tuyển sinh nhỏ, chỉ 150 học sinh.

Xếp ngay sau là Trường THCS Năng khiếu (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Trường dự kiến thu 4 triệu đồng/tháng cho 9 tháng học.

So với các trường ngoài công lập ở phân khúc tầm trung, mức học phí của 3 trường nói trên cao ngang, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Hai trường Cầu Giấy và Nguyễn Tất Thành có học phí “dễ chịu” hơn, lần lượt là 3,3 triệu đồng/tháng và 2,54 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tại Trường Nguyễn Tất Thành, nếu cộng thêm các chương trình bổ trợ bắt buộc như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài (100.000 đồng/tiết), tin học quốc tế (50.000 đồng/tiết), tổng chi phí thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Các trường công lập chất lượng cao khác như THCS Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Chu Văn An (Long Biên) chưa công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 năm nay. Tuy nhiên, mức trần học phí mà các trường này được phép thu theo quy định của thành phố dao động từ 4 triệu đồng/tháng đến 4,2 triệu đồng/tháng.

Ở khối ngoài công lập, các trường công bố mức học phí tương đương.

Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn thu khoảng 4,7 triệu đồng/tháng. Riêng lớp tăng cường toán - tiếng Anh sẽ cộng thêm 1,5 triệu đồng/tháng.

Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (Mỹ Đình) thu 4 triệu đồng/tháng cho lớp tiêu chuẩn. Các lớp tăng cường tiếng Anh, ngoại ngữ sẽ đóng thêm 3,5 triệu đồng/năm học.

Trường THCS Ngôi sao Hà Nội thu học phí cơ bản 3 triệu đồng/tháng. Song học sinh phải đóng thêm chi phí cho các chương trình bổ trợ từ 500.000 ngàn đồng đến 4 triệu đồng/tháng.

So với trường công, học phí các trường tư thục “điểm” của Hà Nội không cao hơn, song có thêm nhiều chi phí phụ như học phẩm, đồng phục, cơ sở vật chất, ngoại khoá… Trung bình, tổng chi phí học tập và bán trú dao động từ 6,5 đến 8,5 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, tại các trường công lập chất lượng cao, những chi phí phụ trợ này được hạn chế ở mức tối đa, giúp ổn định mức thu hàng tháng khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng.