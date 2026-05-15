Học làm "nông dân số", lương có thể tới 60 triệu đồng/tháng

Có ngành lương cao, khoảng 60 triệu đồng/tháng

Bên lề “Ngày hội việc làm 2026” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sáng 15/5, PGS.TS Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết lâu nay nhiều người vẫn có định kiến học nông nghiệp chỉ làm nông, “chân lấm tay bùn”.

Trong khi thực tế, nhiều ngành nghề thuộc khối ngành nông nghiệp luôn trong top cạnh tranh cao, mức lương trung bình 12-15 triệu đồng, thậm chí có ngành đạt khoảng 60 triệu đồng/tháng.

Top ngành nghề có mức lương cao như: Bác sỹ thú y, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học…

PGS.TS Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Ảnh: Mai Đan).

Theo ông, nhiều sinh viên chỉ mới học năm 3 đã làm bán thời gian cho doanh nghiệp và được trả lương. Nhiều trang trại, cơ sở sản xuất sẵn sàng trả lương cho sinh viên chưa ra trường nếu đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ này chiếm khoảng 30-40%.

Phó Giám đốc Học viện cho biết, qua khảo sát những năm gần đây cho thấy, khoảng 95-97% sinh viên của trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trong năm đầu, với mức lương 15-60 triệu đồng/tháng.

“Mức lương này không hề thua kém các ngành khác. Thậm chí nhiều doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương cao nếu các em đáp ứng được yêu cầu”, ông khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Trà My, chuyên viên tuyển dụng, Công ty TNHH SunJin ViNa, cho hay doanh nghiệp này luôn “khát” nhân lực, nhất là ngành Chăn nuôi thú y.

Sinh viên ngành này thậm chí có việc làm ngay cả khi chưa ra trường. Nhiều em vừa tốt nghiệp đã được chào đón vào công ty với mức lương hấp dẫn.

Cũng theo bà Trà My, khác với định kiến của nhiều người, SunJin nói riêng và nhiều doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp nói chung, luôn “khát” nhân lực, “Hầu hết sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y vừa ra trường đã được tuyển dụng ngay và có mức lương hấp dẫn, trung bình 18-20 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nhiều, tùy vị trí. Ngoài lương, công tác phí, nhân sự ngành này còn được thưởng cao nếu làm tốt.

Các vị trí cần tuyển dụng nhất là: Nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển trang trại…

Sinh viên Học viện Nông nghiệp trong "Ngày hội việc làm" (Ảnh: Mỹ Hà).

Nông nghiệp không chỉ làm nông

PGS.TS Nguyễn Công Tiệp cho rằng, cần xóa bỏ định kiến cũ và thay đổi cách nhìn về ngành nông nghiệp. Hiện nay học nông nghiệp không chỉ làm nông mà đa ngành, đa giá trị.

Ở đó không chỉ thuần túy đào tạo đơn ngành về trồng trọt, chăn nuôi, sinh viên được tích hợp nhiều môn học.

Họ là nông dân số, nắm chắc các công nghệ lõi để áp dụng trong nông nghiệp. Vậy nên xu hướng nhà trường cũng đào tạo thêm một số ngành khác để bổ trợ cho các khối ngành liên quan đến nông nghiệp.

Thay vì làm ruộng, nông nghiệp hiện nay theo hướng hiện đại (Agri-tech), ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa…, nên các em rất cần cả kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Nhiều doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng sinh viên trong "Ngày hội việc làm" (Ảnh: Mỹ Hà).

“Việc đào tạo đơn ngành đã lỗi thời nên nhà trường phải theo hướng đa ngành. Chẳng hạn học thực phẩm phải biết thêm công nghệ và chuyển đổi số. Học kinh tế phải biết cả kỹ thuật để chuyển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Làm sao để sản phẩm nông nghiệp được liên hoàn, từ thu hái đến người tiêu dùng là cả một chuỗi. Các trường khối ngành nông nghiệp cần đào tạo để các em đủ kỹ năng thích ứng trong thời đại số”, theo ông Tiệp.

“Với sự cọ xát của sinh viên với doanh nghiệp qua các ngày hội việc làm, nhà trường mong muốn nâng tỷ lệ thực hành của sinh viên ở các doanh nghiệp, sao cho đạt khoảng 60%.

Hiện con số này ở mức khoảng 40%. Các em cần cọ xát để hoàn thiện kỹ năng và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp”, ông Tiệp cho hay.