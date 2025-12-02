Học bổng "SCG Sharing the Dream" và hành trình 19 năm tiếp sức, truyền cảm hứng cho giới trẻ

Những hành trình chung một sứ mệnh: Từ ước mơ đến hành động

Chiều ngày 26/11, Tập đoàn SCG phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ trao học bổng SCG Sharing the Dream tại Hà Nội.

Suốt 18 năm, chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hơn 6.000 học sinh, sinh viên trên toàn quốc với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng.

Ba câu chuyện dưới đây là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn và sức lan tỏa bền vững của học bổng.

Từ trái qua phải: Võ Thanh Hưng, Dương Thị Mỹ Hồng và Nguyễn Tuấn Tú có mặt tại lễ trao học bổng SCG Sharing the Dream tại Hà Nội (Ảnh: SCG).

Câu chuyện của Nguyễn Tuấn Tú, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tứ Cường (Hải Phòng), để lại nhiều xúc động. Tú lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bố mắc bệnh nặng, em gái bị xương thủy tinh, mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ.

Nhưng chính nghịch cảnh lại trở thành động lực giúp em trưởng thành sớm, phấn đấu giữ thành tích học tập xuất sắc và nuôi ước mơ trở thành thầy giáo dạy Văn.

Tại lễ trao học bổng, Tú chia sẻ: “Biết bố và em gái bị bệnh, chỉ có mẹ chăm sóc nên em tự nhủ phải tự lập để mẹ bớt lo. Có lúc em mệt và buồn, nhưng thấy bố và em gái đau nên em phải cố gắng hơn. Nhận học bổng SCG Sharing the Dream là niềm an ủi và tự hào của cả gia đình”.

Với Tú, học bổng không chỉ giảm bớt gánh nặng vật chất mà còn trao cho em niềm tin rằng mọi cố gắng đều xứng đáng.

Câu chuyện của Dương Thị Mỹ Hồng, sinh viên năm 3 Đại học Công nghiệp TPHCM, cũng đầy cảm hứng. Mất bố từ nhỏ, cô xem mẹ là điểm tựa lớn nhất của cuộc đời.

“Mẹ luôn dạy em dù trong hoàn cảnh nào cũng phải ngẩng cao đầu và phải tin vào bản thân. Khi nhận được học bổng SCG Sharing the Dream, mẹ rất mừng vì đó không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính mà còn là sự công nhận cho nỗ lực của em”, Hồng chia sẻ.

3 câu chuyện là 3 hành trình được tiếp sức bởi học bổng SCG Sharing the Dream (Ảnh: SCG).

Từ nguồn động lực ấy, Hồng từng bước chinh phục những cột mốc đáng tự hào: trở thành ASEAN ESG Ambassador 2024, tham gia dự án B-Wings - thiết bị cảnh báo cho người khiếm thị - đạt Giải Nhì ASEAN, và lan tỏa tinh thần ESG đến cộng đồng sinh viên.

Học bổng đã mở ra cho Hồng những cơ hội được trau dồi kỹ năng ESG, tham gia hoạt động cộng đồng, rèn luyện sự tự tin để hiện thực hóa ước mơ đóng góp cho xã hội.

Tiếp nối, hành trình trưởng thành của Võ Thanh Hưng - cựu sinh viên nhận học bổng năm 2018-2021 đã khắc họa rõ nét giá trị dài hạn của học bổng. Thanh Hưng hiện làm việc tại Bộ phận Quản lý Dự án của Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân, công ty thành viên tập đoàn SCG.

Hưng vẫn nhớ những ngày đầu bước chân vào giảng đường với đầy lo lắng: “May mắn được nhận học bổng, tôi không chỉ được hỗ trợ tài chính mà còn được định hướng phát triển bản thân. Suốt 4 năm, SCG Sharing the Dream giúp tôi hiểu mình mạnh ở đâu, cần hoàn thiện gì. Đó là nền tảng lớn giúp tôi trưởng thành”.

Từ những trang sách đến môi trường làm việc, Hưng luôn giữ tinh thần ESG mà SCG hướng tới và khát khao lan tỏa giá trị tích cực, đây là điều anh được nuôi dưỡng từ chương trình.

SCG Sharing the Dream: Lan tỏa giá trị nhân văn và bền vững

Ra đời từ năm 2007, học bổng SCG Sharing the Dream mang sứ mệnh “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sau 18 năm, chương trình không chỉ trao học bổng mà còn tổ chức chuỗi hoạt động phong phú: đào tạo ESG, workshop (buổi thảo luận) kỹ năng, tham quan nhà máy, cố vấn cá nhân, hỗ trợ triển khai dự án cộng đồng.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (Ảnh: SCG).

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh: “SCG Sharing the Dream đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần sẻ chia. Chương trình giúp nhiều em vượt khó để theo đuổi ước mơ, đồng thời rèn luyện tư duy bền vững và tinh thần cộng đồng”.

Không dừng lại ở hỗ trợ tài chính, học bổng còn tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là trẻ mồ côi, học sinh dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phát triển năng lực sáng tạo, tư duy ESG và khả năng đổi mới. Những dự án cộng đồng khả thi đều được SCG tài trợ triển khai thực tế, giúp các em học cách biến ý tưởng thành tác động xã hội cụ thể.

Học bổng SCG Sharing the Dream tiếp tục hành trình truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ năm 2025 (Ảnh: SCG).

SCG cũng mở rộng hỗ trợ theo hướng thiết thực với hệ thống cố vấn cá nhân, phụ đạo học tập, hoạt động ngoại ngữ, trải nghiệm thực tế tại nhà máy và kết nối chuyên gia. Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung: xây dựng thế hệ trẻ có nền tảng tri thức, kỹ năng vững chắc và tư duy bền vững.

Tiếp nối học bổng bằng chương trình đào tạo toàn diện

Tiếp tục hành trình này, SCG tiếp tục phát triển chương trình theo từng cấp học. Sinh viên sẽ được tham gia khóa đào tạo ESG chuyên sâu, thiết kế dự án cộng đồng, workshop cùng chuyên gia, và thực hành tại nhà máy. Các dự án khả thi sẽ được SCG tài trợ triển khai thực tế sau đó.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và bà Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng cho các em nhỏ (Ảnh: SCG).

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia tập đoàn SCG tại Việt Nam, cho biết: “Các vấn đề xanh - bền vững ngày càng trở nên quan trọng và được thế hệ trẻ hiện nay cởi mở, quan tâm và chủ động trước những thay đổi này, bởi đó chính là tương lai của họ.

Vì vậy, chúng tôi muốn truyền cảm hứng, giúp các bạn trang bị những kỹ năng cần thiết. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm những nhóm kỹ năng mới cho tương lai, chẳng hạn như kỹ năng ứng dụng AI.

Trong các mùa học bổng tới, chúng tôi kỳ vọng có thể tích hợp nội dung về ESG, về khả năng thích ứng với AI - những năng lực chắc chắn sẽ quan trọng trong tương lai. Đây là một trong những hướng phát triển mà chúng tôi đang triển khai”.

Từ câu chuyện của Nguyễn Tuấn Tú - cậu bé vượt khó, đến Mỹ Hồng - cô sinh viên trưởng thành từ nghị lực, rồi đến Võ Thanh Hưng - chàng kỹ sư trẻ đi lên từ nền tảng học bổng, SCG Sharing the Dream đã và đang trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ.

18 năm đồng hành, chương trình không chỉ tiếp sức học tập mà còn khơi gợi tinh thần sống có trách nhiệm, tư duy bền vững và khát vọng đóng góp cho cộng đồng những giá trị sẽ theo các em đến suốt hành trình tương lai.