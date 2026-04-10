Học bổng được đích thân GS Ngô Bảo Châu "cầm cân nảy mực" có gì đặc biệt?

Bước ngoặt trong đào tạo "hạt giống" toán học

Ngày 10/4, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong đào tạo và nghiên cứu toán học.

Sự kiện này không chỉ mở ra mô hình liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và viện nghiên cứu mà còn mang đến những đặc quyền chưa từng có cho sinh viên tài năng.

Theo thỏa thuận, 2 bên phối hợp triển khai chương trình đào tạo chính quy Cử nhân tài năng ngành Toán học.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo cử nhân tài năng ngành Toán học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sự kiện nằm trong chuỗi hợp tác chiến lược với mục tiêu xây dựng mạng lưới liên kết học thuật giữa 2 trung tâm lớn là Hà Nội và TPHCM, đồng thời mở ra cơ hội chia sẻ nguồn lực và đội ngũ chuyên gia trong đào tạo.

Hoạt động hợp tác nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thuộc Chương trình phát triển Toán học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán do Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam tài trợ.

Quỹ VIEF là Quỹ xã hội, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm thực hiện các hoạt động mang tính chất xã hội liên quan đến việc hỗ trợ cho công việc thuộc về phạm vi, lĩnh vực đổi mới tại tất cả các cấp giáo dục Việt Nam.

"Sức nóng" từ vòng phỏng vấn của GS Ngô Bảo Châu

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn nhất từ cộng đồng giáo dục là sự xuất hiện của GS Ngô Bảo Châu trong vai trò người trực tiếp tuyển chọn nhân tài.

Phát biểu hồi tháng 3 khi bắt đầu triển khai dự án, GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VIASM, cho biết ông và nhiều nhà khoa học đau đáu với việc đào tạo toán học trong nước, nhất là ở bậc tiến sĩ. Hiện, nhóm có trình độ nghiên cứu cạnh tranh với thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VIASM, trong buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM ngày 2/3 về nội dung chương trình này (Ảnh: HCMUS).

Trong khi đó, Việt Nam có nhiều học sinh yêu thích và giỏi toán. Mỗi năm, Bộ GD&ĐT cử 6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) nhưng khoảng 50 em ở các vòng thi loại có trình độ tương đương hoặc gần bằng. Những em này đều có tiềm năng trở thành nhà toán học chuyên nghiệp, chưa kể các tài năng khác.

Theo GS Châu, việc phát triển nghiên cứu toán học cần gắn liền với đào tạo thế hệ kế cận tài năng, có khả năng cạnh tranh và dẫn dắt nền toán học trong nước.

TS Võ Đức Cẩm Hải, Trưởng khoa Toán - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết chương trình có hệ thống học bổng Sigma với mức hỗ trợ tài chính cao.

Cụ thể, học bổng cao nhất Sigma Gold hỗ trợ 100% học phí và tối đa 15 triệu đồng/tháng. Để nhận được học bổng này, sinh viên phải vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp do GS Ngô Bảo Châu thực hiện.

Học bổng Sigma Silver hỗ trợ 100% học phí và 7,5 triệu đồng/tháng; Học bổng Sigma Bronze hỗ trợ toàn bộ học phí theo quy định của nhà trường.

Ngoài học bổng tiền mặt, sinh viên còn được tài trợ tham gia hội thảo, hội nghị, trường hè, thực tập trong và ngoài nước, được hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hỗ trợ công bố kết quả tại các diễn đàn học thuật.

Sinh viên của chương trình còn được tài trợ kinh phí để tham gia các hoạt động học thuật vì cộng đồng.

GS Ngô Bảo Châu và VIASM sẽ chủ trì cùng với các nhà toán học Việt Nam trong và ngoài nước thực hiện chuỗi bài giảng nâng cao và chuyên sâu dành cho sinh viên của chương trình.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh viên, thỏa thuận hợp tác còn chú trọng vào việc nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng dạy và xây dựng tài nguyên học tập.

Cụ thể, chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí cho các giảng viên để đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng, biên soạn tài liệu học thuật, sách, giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo cho chương trình.

Đồng thời, đội ngũ trợ giảng cũng sẽ được tăng cường để đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá các môn toán ở giai đoạn đại cương và cơ sở ngành được thực hiện sát sao và chất lượng nhất.

Đại diện hai đơn vị, PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành VIASM, khẳng định việc gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu là con đường tất yếu để hình thành môi trường học thuật tiên tiến, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho các trường, viện và doanh nghiệp công nghệ trong thời đại mới.

Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 4 năm.