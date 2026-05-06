Quản trị Kinh doanh thời AI: Khi STEM trở thành lợi thế

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tái định hình nền kinh tế, thị trường lao động ngày càng ưu tiên nguồn nhân lực có năng lực liên ngành, kết hợp kinh doanh và công nghệ.

Xu hướng cho thấy người học quản trị kinh doanh ngày càng chú trọng trang bị thêm năng lực STEM.

Học bổng du học Mỹ - Canada đến 70% dành cho sinh viên Đào tạo quốc tế FTU (Ảnh: FTU).

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh được thiết kế theo mô hình 2+2, giúp tối ưu chi phí, cho phép sinh viên học 2 năm đầu tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp 2 năm cuối tại Mỹ hoặc Canada.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng do trường đại học nước ngoài cấp và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo tại Việt Nam do Trường ĐH Ngoại thương cấp. Sinh viên còn có cơ hội tiếp cận học bổng chuyển tiếp du học Mỹ lên đến 70%, tương đương khoảng 28.000 USD.

Khi du học từ năm 3, sinh viên có thể đăng ký thêm chuyên ngành STEM, Phân tích Kinh doanh, Hệ thống thông tin, Marketing, Tài chính, Kinh doanh quốc tế…

Mô hình chuyển tiếp giúp tối ưu chi phí hai năm đầu, tạo nền tảng học thuật vững chắc trước khi du học và hỗ trợ sinh viên thích nghi nhanh với môi trường quốc tế.

Từ sinh viên xuất sắc đến cơ hội làm việc tại Mỹ, Canada

Võ Anh Thư - cựu sinh viên chương trình Đào tạo quốc tế FTU - nhận bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Đại học New Brunswick (Canada) (Ảnh: NVCC).

Sau 4 năm học tập tại Trường Đại học Ngoại thương Phân hiệu tại TPHCM và đối tác tại Canada, Võ Anh Thư (khóa K57CA) đã tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh với thành tích xuất sắc. Trước lễ tốt nghiệp một ngày, Anh Thư nhận được lời mời ở lại làm việc tại Khoa Management của trường đại học tại Canada.

“Khoảnh khắc nhận được lời mời làm việc trước thềm lễ tốt nghiệp là điều em không nghĩ tới. Hành trình học tập giúp em không chỉ tích lũy kiến thức mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp rõ ràng hơn”, Anh Thư chia sẻ.

Theo Anh Thư, việc học trong môi trường quốc tế, kết hợp giữa kiến thức kinh doanh và khả năng tiếp cận các lĩnh vực liên quan đến công nghệ, dữ liệu đã giúp Thư tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Huỳnh Ngọc Ái Nhân, sinh viên năm 3 nhận học bổng 60% (24.600 USD), hiện học song ngành Marketing - Management tại Mỹ (Ảnh: NVCC).

“Em chọn chương trình Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Trường Đại học Ngoại thương và Đại học ASU Mỹ vì mong muốn được du học. Sau hai năm học tại FTU và tham gia nhiều hoạt động thực tế, em nhận ra đam mê với lĩnh vực marketing. Khi chuyển tiếp sang Mỹ, em quyết định theo học song ngành Marketing và Management.

Việc theo học song ngành giúp em vừa phát triển khả năng sáng tạo, vừa có nền tảng quản lý và tư duy kinh doanh toàn diện hơn cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai”, Ái Nhân chia sẻ.

Vừa học, vừa có thu nhập trong quá trình du học

Bên cạnh lộ trình học tập, sinh viên còn có cơ hội tham gia chương trình Co-operative Education (Co-op) - mô hình đào tạo gắn với trải nghiệm nghề nghiệp phổ biến tại Mỹ, Canada. Sinh viên xen kẽ các học kỳ học tập với các học kỳ làm việc có hưởng lương tại doanh nghiệp do trường giới thiệu, giúp tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay trong quá trình học.

Chương trình Co-op tại Đại học New Brunswick được công nhận bởi CEWIL Canada, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Mức thu nhập tham khảo khoảng 16-24,5 CAD/giờ, gần 9.000-13.700 CAD mỗi kỳ làm việc, góp phần hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Xét tuyển học bạ

Năm 2026, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, bao gồm: kết quả học tập bậc THPT trong 3 năm, Chứng chỉ IELTS Academic tối thiểu 5.5 hoặc VSTEP 4/6 hoặc tương đương và tham gia vòng phỏng vấn đánh giá năng lực.

Trong kỷ nguyên AI và toàn cầu hóa, lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh định hướng STEM kết hợp lộ trình du học Mỹ - Canada không chỉ là quyết định học tập, mà còn là bước đi chiến lược cho tương lai nghề nghiệp bền vững.

Thông tin chi tiết xem tại https://hcmc.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-qtkd-hoa-ky-canada/thong-tin-tuyen-sinh-chuong-trinh-cu-nhan-hoa-ky-canada

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0921 885 266 - 094 777 1981