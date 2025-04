Học 3 năm, nhận 2 bằng quốc tế: Cơ hội cho sinh viên công nghệ thông tin

Theo Topdev, từ 2023 đến 2026, Việt Nam dự kiến thiếu 150.000-200.000 lập trình viên mỗi năm. Kỹ năng lập trình thực chiến và bằng cấp quốc tế trở thành "tấm vé thông hành" vào thị trường lao động. Hiểu được nhu cầu đó, FPT Aptech và đại học Lincoln (Malaysia) phối hợp triển khai chương trình đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) - Lập trình viên quốc tế 3 năm - 2 bằng.

Lộ trình học tập tinh gọn, hiệu quả, sát thực tế

Chương trình 3 năm - 2 bằng được thiết kế với hai giai đoạn đào tạo, mang tính thực tiễn cao và phù hợp với những bạn trẻ mong muốn rút ngắn thời gian học tập, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra.

Lộ trình học 3 năm - 2 bằng ngành Công nghệ thông tin (CNTT) - Lập trình viên quốc tế.

Giai đoạn 1 (2 năm): ngành Lập trình viên quốc tế tại FPT Aptech - đơn vị có hơn 26 năm kinh nghiệm đào tạo CNTT tại Việt Nam.

Tại đây, sinh viên được trang bị kiến thức lập trình từ cơ bản đến nâng cao, tiếp cận các công nghệ đang được ứng dụng phổ biến như React, PHP, Python, NodeJS, .NET, Java EE và AI. Kết thúc giai đoạn này, sinh viên nhận chứng chỉ Advanced Diploma in Software Engineering (ADSE) do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp có giá trị toàn cầu.

Giai đoạn 2 (1 năm): ngành Công nghệ thông tin tại đại học Lincoln (Malaysia), theo hình thức học trực tuyến.

Giai đoạn 2 tập trung vào các môn học như trí tuệ nhân tạo, công nghệ mã hóa và an ninh mạng, hệ thống nhúng…, với sự hướng dẫn từ đội ngũ giảng viên quốc tế. Nhờ hình thức đào tạo trực tuyến, sinh viên có thể chủ động sắp xếp thời gian học phù hợp với lịch trình và công việc cá nhân. Hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân Công nghệ thông tin Bachelor of Information Technology (Hons) do đại học Lincoln cấp.

Bằng thật, cơ hội thật: Câu chuyện từ sinh viên FPT Aptech

Nguyễn Quang Nhật - cựu sinh viên FPT Aptech là một trong những minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình đào tạo 3 năm - 2 bằng. Sau khi tốt nghiệp ngành Lập trình viên quốc tế tại FPT Aptech vào cuối năm 2022, Quang Nhật lựa chọn theo học tiếp chương trình cử nhân của đại học Lincoln (Malaysia) và tốt nghiệp vào năm 2024.

Sinh viên FPT Aptech được học thẳng vào chuyên ngành, với 70% thời lượng là thực hành.

"Việc sở hữu bằng đại học quốc tế giúp mình tự tin khi ứng tuyển vào các công ty lớn, đặc biệt là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Chương trình học tại Lincoln không chỉ mở rộng kiến thức, mà còn rèn luyện kỹ năng tự học và khả năng tư duy hệ thống - những yếu tố then chốt trong nghề lập trình", Quang Nhật chia sẻ.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học Lincoln (Malaysia), Quang Nhật đã trúng tuyển vào vị trí lập trình viên tại Công ty Cổ phần Công nghệ TASC Việt Nam. Những kiến thức về bảo mật và công nghệ mã hóa trong chương trình học đã giúp Nhật giải quyết nhiều bài toán kỹ thuật trong công ty.

Tấm bằng quốc tế - Bước đệm vững chắc cho sự nghiệp

Chương trình 3 năm - 2 bằng của FPT Aptech và đại học Lincoln (Malaysia) giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chi phí và học sát nhu cầu doanh nghiệp. Với định hướng thực hành qua các dự án của mỗi kỳ học, sinh viên dễ dàng bắt nhịp công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Những lợi ích của chương trình học "3 năm - 2 bằng" tại FPT Aptech và đại học Lincoln (Malaysia).

Tiếng Anh và tinh thần tự học là hai yếu tố quan trọng với sinh viên muốn học liên thông đại học Lincoln. Quang Nhật chia sẻ thêm: "Chỉ cần có nền tảng tốt và sự kiên trì, sinh viên có thể sở hữu tấm bằng quốc tế tại Việt Nam".

Lộ trình 3 năm phù hợp với học sinh tốt nghiệp THPT 2025, muốn theo học lập trình thực tiễn, rút ngắn thời gian và sớm đi làm. Ngay khi đăng ký nhập học tại FPT Aptech trong năm 2025, các bạn có cơ hội nhận học bổng 12 năm đèn sách với ba mức trị giá 6 triệu, 12 triệu và 14 triệu đồng, dựa trên điểm trung bình học bạ hai môn Toán và Tin học kỳ 1, lớp 12.

Chương trình học 3 năm - 2 bằng phù hợp với các bạn học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngoài ra, sinh viên, người đi làm mong muốn chuyển ngành, hoặc bộ đội xuất ngũ, dân quân tự vệ đam mê lập trình có cơ hội nhận được những suất học bổng, ưu đãi lên đến 14 triệu đồng từ FPT Aptech.

Chương trình 3 năm - 2 bằng đang tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trên toàn quốc, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây.