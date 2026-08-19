HIU khánh thành cơ sở Đầm Sen gần 20.000m², đưa môi trường nghề nghiệp vào giảng đường

Campus có quy mô gần 20.000m², tích hợp giảng đường, thư viện, không gian thực hành chuyên ngành và các tiện ích dành cho sinh viên khối Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học Xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cơ sở Đầm Sen HIU (Ảnh: HIU).

Lễ khánh thành có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Ban Giám hiệu trường, lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban cùng các đối tác và giảng viên, sinh viên và tân sinh viên khóa 2026.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng HIU, cho biết: “Cơ sở Đầm Sen được quy hoạch đồng bộ và khoa học gồm 11 khối nhà chức năng chuyên biệt, tạo nên một hệ sinh thái giảng dạy - học tập - nghiên cứu - sinh hoạt toàn diện.

Campus được HIU phát triển theo định hướng học tập gắn với thực hành nghề nghiệp. Tại đây, sinh viên có thể học lý thuyết, làm việc nhóm, thực hành chuyên môn, triển khai dự án và tham gia các hoạt động phát triển thể chất trong cùng một cơ sở".

PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó hiệu trưởng HIU phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: HIU).

Điểm nhấn của campus là hệ thống 27 phòng thực hành, thí nghiệm và mô phỏng nghề nghiệp được tổ chức theo đặc thù từng lĩnh vực, bao gồm: sàn thương mại điện tử, phòng ngân hàng mô phỏng, phòng phiên tòa giả định, khu thực hành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; hệ thống phòng máy tính và phòng thực hành Công nghệ - Kỹ thuật; cùng studio ghi hình, không gian sản xuất nội dung và phòng thực hành tư vấn tâm lý.

Các không gian này tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công cụ, quy trình và tình huống chuyên môn ngay trong quá trình học, trước khi bước vào giai đoạn kiến tập, thực tập.

Môi trường đào tạo tại HIU còn được kết nối với mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác, mở rộng cơ hội kiến tập, thực tập, tham gia dự án thực tế và tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên.

PGS.TS Phước Minh Hiệp - Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị HIU, cho rằng cơ sở Đầm Sen là một bước phát triển quan trọng trong chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của HIU.

“Cơ sở vật chất là phần xác, còn chất lượng giảng dạy, chăm sóc người học, chất lượng đào tạo và tinh thần học tập của sinh viên mới là phần hồn của một campus”, PGS.TS Phước Minh Hiệp nhấn mạnh.

Bên cạnh giảng đường và các phòng thực hành, cơ sở Đầm Sen HIU được bố trí nhiều không gian phục vụ nhu cầu tự học, làm việc nhóm, sinh hoạt và rèn luyện thể chất.

Thư viện được thiết kế theo mô hình mở với khu đọc sách, máy tính tra cứu và các phòng thảo luận nhóm. Campus còn có tổ hợp căn tin - foodcourt gần 500m²; Sân bóng đá cỏ nhân tạo và nhà thi đấu đa năng trong nhà quy mô hơn 2.200m², giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể lực.

Bên trong thư viện của cơ sở Đầm Sen HIU với khu đọc sách, khu máy tính tra cứu, các phòng thảo luận nhóm riêng biệt (Ảnh: HIU).

Đại diện sinh viên tại buổi lễ, Nguyễn Ngọc Khánh Tiên, K25 Khoa Khoa học Xã hội, bày tỏ niềm tự hào và trân trọng khi được học tập tại cơ sở Đầm Sen. “Với sinh viên chúng em, trường đại học không chỉ là nơi để học mỗi ngày, mà còn là không gian để gặp gỡ, trải nghiệm và từng bước trưởng thành. Khi được trực tiếp học tập tại đây, em càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm mà trường dành cho sinh viên”, Tiên nói.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành, HIU đồng thời trao học bổng 100% toàn khóa IELTS chuẩn đầu ra 5.5 cho tân sinh viên K26. Mỗi suất trị giá 59 triệu đồng, nhằm ghi nhận thành tích và khích lệ tinh thần học tập của các em khi bắt đầu hành trình đại học.

Tân sinh viên HIU nhận học bổng 100% toàn khóa IELTS tại lễ khánh thành (Ảnh: HIU).

Từ năm học 2026-2027, cơ sở Đầm Sen trở thành không gian học tập và thực hành dành cho sinh viên khối Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học Xã hội. Campus mới bổ sung thêm một mắt xích trong hệ sinh thái đào tạo của HIU, nơi kiến thức học thuật, thực hành chuyên môn và trải nghiệm nghề nghiệp được tổ chức song hành trong quá trình học tập.

Nhân dịp cơ sở Đầm Sen đi vào hoạt động, HIU triển khai chính sách hỗ trợ dành cho tân sinh viên đăng ký các ngành thuộc khối Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học Xã hội.

Theo đó, mỗi tân sinh viên được hỗ trợ 12 triệu đồng, miễn phí 3 tín chỉ tiếng Anh tăng cường, miễn phí cấp chứng chỉ năng lực số trong thời gian làm thủ tục nhập học và nhận bộ HIU Gift Box gồm đồng phục, ba lô, thẻ đeo sinh viên, áo mưa và nón bảo hiểm.