HIU bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026-2030, phát triển mô hình trường - viện

Bắt đầu nhiệm kỳ trong thời điểm nhiều thách thức

Nhiệm kỳ 2021-2026 của HIU bắt đầu trong bối cảnh nhiều thách thức khi TPHCM bước vào những ngày căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội.

Trong bối cảnh đó, Ban giám hiệu HIU được kiện toàn và bổ nhiệm GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình làm hiệu trưởng. Trường nhanh chóng triển khai các giải pháp đồng bộ trong đổi mới phương pháp dạy và học, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo kế hoạch chương trình. Đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống dịch. Giai đoạn này, HIU cũng nhận bằng khen của Thủ tướng và cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Lãnh đạo tập đoàn Nguyễn Hoàng trao quyết định bổ nhiệm GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhiệm kỳ 2026-2030 (Ảnh: HIU).

Sau giai đoạn dịch bệnh, HIU tập trung tái cơ cấu tổ chức, nâng chuẩn đội ngũ và hoàn thiện hệ thống quản trị đại học. Tỷ lệ giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đạt trên 40%; hơn 50% giảng viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chương trình tổng kết công tác 5 năm 2021-2026 của HIU có sự tham dự của lãnh đạo tập đoàn Nguyễn Hoàng, hội đồng trường, đối tác và cán bộ, giảng viên trường (Ảnh: HIU).

Nâng cao chất lượng, mở rộng đào tạo và tăng thực hành

Năm 2022, HIU ký kết hợp tác chiến lược với hàng loạt bệnh viện lớn trực thuộc trung ương và TPHCM. Từ nền tảng đó, không gian học tập của sinh viên khối sức khỏe được nối dài từ giảng đường đến 25 bệnh viện và cơ sở thực hành lâm sàng.

Song song đó, sinh viên các khối ngành khác cũng được mở rộng mạng lưới hệ sinh thái 500 doanh nghiệp giúp cơ hội kiến tập, thực tập, cơ hội nghề nghiệp được rộng mở và là nền tảng hình thành nên quỹ học bổng HIU Foundation, giúp cho hàng trăm sinh viên khó khăn - mỗi năm có cơ hội tiếp nối ước mơ trên giảng đường HIU.

Giai đoạn 2023-2024, HIU triển khai nhiều hoạt động gắn kết sinh viên với môi trường nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng. Chiến dịch cộng đồng HIU Care với những chuyến xe lưu động, những buổi khám sức khỏe miễn phí đã đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh THPT tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Trường cũng đồng hành cùng Sở GD&ĐT TPHCM trong chương trình “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” trong 3 năm liên tục.

Trong nghiên cứu khoa học, HIU ghi nhận hơn 520 đề tài của giảng viên và sinh viên được cấp kinh phí thực hiện. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có 200 bài báo thuộc các cơ sở dữ liệu quốc tế WoS, Scopus, ISI, SCI và 1.100 bài trong danh mục Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Công tác đảm bảo chất lượng tiếp tục được triển khai. Năm 2024, HIU hoàn thành đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục chu kỳ II, giai đoạn 2024-2029. Trong 5 năm, 18 chương trình đào tạo đủ điều kiện được đánh giá ngoài theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng tại chương trình, tập đoàn Nguyễn Hoàng và HIU vinh danh các tập thể, cá nhân có đóng góp trong giai đoạn 2021-2026; trong đó GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình được trao bằng vinh danh “Vì những đóng góp trong công tác quản trị và phát triển nhà trường”.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của HIU trong giai đoạn 2021-2026 (Ảnh: HIU).

Ở mảng hợp tác quốc tế, năm 2021, HIU ký kết với Aieraa Overseas Studies của Ấn Độ, mở ra chặng đường đào tạo sinh viên quốc tế trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Cũng trong năm này, HIU bắt đầu nhận sinh viên quốc tế học ngành y và là trường tiên phong cả nước tiếp nhận sinh viên bên ngoài khu vực Đông Nam Á sang Việt Nam học y khoa.

Giai đoạn 2021-2026, trường tiếp nhận hơn 200 sinh viên, học viên quốc tế đến học tập và khoảng 300 sinh viên, học sinh quốc tế đến giao lưu, trao đổi văn hóa, học thuật. Hàng nghìn sinh viên tham gia kỳ học ngắn hạn, chương trình liên kết, trao đổi công nhận tín chỉ và thực tập có hưởng lương tại các nước như Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Mô hình trường - viện và định hướng phát triển 2026-2030

Giai đoạn 2026-2030, HIU dự kiến hoàn thành kiểm định quốc tế ASIIN cho 5 chương trình lĩnh vực sức khỏe, đồng thời mở rộng đánh giá ngoài các chương trình đủ điều kiện theo các chuẩn quốc tế như AUN-QA, ASIIN, FIBAA.

Về quốc tế hóa, mục tiêu của HIU là đến năm 2030 có 3% giảng viên quốc tế, 4-5% sinh viên quốc tế và ít nhất 30% chương trình đào tạo có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh song song với tiếng Việt. Trường cũng đặt mục tiêu 100% sinh viên các ngành tham gia các hoạt động quốc tế như giao lưu, trao đổi học thuật, hội nghị, hội thảo quốc tế.

Trong giai đoạn mới, HIU định hướng phát triển theo mô hình trường - viện. Theo đó, trường đã đầu tư trung tâm mô phỏng - tiền lâm sàng răng hàm mặt, nhà thuốc Hồng Bàng, nâng cấp phòng thực hành ở nhiều khối ngành và có thêm Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong hệ sinh thái đào tạo.

Cơ sở Hòa Bình đang được cải tạo để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 sẽ là trung tâm ứng dụng, thực hành hiện đại dành cho khối kinh doanh, công nghệ, xã hội.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong giai đoạn 2021-2026 (Ảnh: HIU).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS.BS.CKII Phạm Văn Lình cho biết trường sẽ kết hợp và phát huy nguồn lực để phát triển bệnh viện trường trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, chất lượng cao, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trên nền tảng đó, nhiệm kỳ 2026-2030 của HIU được xác định là giai đoạn tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh.