Hiệu trưởng trường top 5 thế giới: “Chúng tôi sẽ mang đến TPHCM nền giáo dục King’s nguyên bản”

Dưới đây là những chia sẻ của Tiến sĩ Anne Cotton về chiến lược phát triển của trường.

Từ phải sang: Thầy Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng sáng lập King’s TPHCM; Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon; và cô Sara Willis, Hiệu trưởng Khối Tiểu học, người sẽ chuyển đến TPHCM từ King’s Bangkok (Ảnh: Trường cung cấp).

Điều gì tạo nên truyền thống học thuật xuất sắc mà King’s sẽ mang tới TP HCM?

- King’s College School, Wimbledon, trường sáng lập của King’s College Wimbledon TPHCM (King’s TPHCM), thành lập theo Hiến chương Hoàng gia vào năm 1829, được ghi nhận là một trong những trường tốt nhất thế giới hiện nay.

Học sinh của chúng tôi liên tục đạt được những thành tích học thuật xuất sắc qua nhiều năm.

Ở bậc A Levels, hơn 54% học sinh điểm đạt A* và 88% đạt A*-A. Ở kỳ thi GCSE/IGCSE, hơn 90% học sinh điểm đạt A* (9-8), và 98% đạt A*-A (9-7), phản ánh chất lượng học thuật vượt trội và sự ổn định qua nhiều thế hệ.

Trong những năm gần đây, khoảng 25% học sinh nhận được lời mời từ Oxford, Cambridge, cùng nhiều suất vào các trường đại học hàng đầu thế giới.

Trung bình, khoảng 1/4 học sinh của trường trúng tuyển vào các đại học danh giá trên thế giới như Oxford, Cambridge, Ivy League của Mỹ. Tổng số 97% học sinh tiếp tục theo học tại các trường thuộc Russell Group hoặc những đại học tương đương trên thế giới. Học sinh King’s cũng nhận được thư mời từ nhiều trường đại học hàng đầu thế giới như Ivy League và MIT tại Bắc Mỹ, cùng các trường danh tiếng tại châu Âu và châu Á.

Bên cạnh sự xuất sắc học thuật, đâu là triết lý cốt lõi đã định hình nên truyền thống giáo dục nổi tiếng của King’s?

- Triết lý của King’s được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: Trí tuệ (Mind), Tinh thần (Spirit) và Nhân cách (Heart).

Trí tuệ - “Mind” là sự xuất sắc học thuật. Xuất sắc ở đây bao gồm thành tích trong kết quả thi và tuyển sinh vào đại học, nhưng đồng thời còn là việc nuôi dưỡng trí tò mò học thuật, khả năng sáng tạo và tư duy độc lập, những yếu tố tạo nên chiều sâu phát triển trí tuệ và giúp thế hệ trẻ nổi bật trong một thế giới thay đổi nhanh.

Tinh thần - “Spirit” phản ánh những giá trị trường theo đuổi. Chúng tôi đặc biệt coi trọng sự tử tế, tinh thần hỗ trợ và gắn kết, bởi chúng tôi tin rằng một môi trường hạnh phúc và phát triển toàn diện từ sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc là nền tảng quan trọng của thành công.

Nhân cách - “Heart” là việc giúp học sinh phát triển sự tự tin và bản lĩnh để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thông qua thể thao, nghệ thuật, các hoạt động lãnh đạo và đời sống học đường phong phú, chúng tôi khuyến khích các em bước ra ngoài lớp học, khám phá thế mạnh của bản thân và tạo ra tác động tích cực tới cộng đồng.

King’s TPHCM được xây dựng trên cùng hệ giá trị và tiêu chuẩn với King’s College School Wimbledon tại Anh quốc (Ảnh: Trường cung cấp).

King’s cam kết mang đến TPHCM một nền giáo dục King’s “nguyên bản”, được hiểu như thế nào?

- King’s HCMC sẽ trở thành một phần của mạng lưới King’s toàn cầu đang phát triển tại châu Á, châu Âu và Trung Đông, một cộng đồng cùng chia sẻ sự xuất sắc trong giáo dục và tạo điều kiện để học sinh phát triển tư duy quốc tế.

Chẳng hạn, chúng tôi đã bắt đầu làm việc với trường tại Bangkok để triển khai các chương trình trao đổi, dự án học thuật và hoạt động kết nối giữa các trường. Tiềm năng hợp tác trong hệ thống King’s là rất lớn.

Đội ngũ King’s sẽ làm gì để đảm bảo học sinh tại TPHCM được trải nghiệm đúng tinh thần giáo dục King’s nguyên bản?

- Tại King’s, chúng tôi cam kết chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm và chuẩn mực giáo dục đã được xây dựng trong gần 200 năm qua. Đội ngũ từ King’s College School, Wimbledon trực tiếp tham gia vào các hoạt động như tuyển dụng nhân sự, đào tạo giáo viên, giám sát học thuật và đảm bảo chất lượng, nhằm duy trì cùng một tiêu chuẩn và hệ giá trị tại mọi trường King’s trên toàn cầu.

Trường cũng triển khai các đợt đánh giá chất lượng định kỳ thông qua dự giờ, trao đổi với giáo viên và học sinh, cùng quá trình theo dõi học thuật liên tục.

Học sinh tại King’s TPHCM sẽ có những cơ hội tham gia các lớp học hè, phát triển kỹ năng của King’s toàn cầu (Ảnh: Trường cung cấp).

Việc trở thành một phần của mạng lưới King’s toàn cầu sẽ mở ra những cơ hội gì cho học sinh Việt Nam?

- Với đội ngũ giáo viên, King's triển khai nền tảng trực tuyến đào tạo nội bộ với các chương trình phát triển chuyên môn được áp dụng từ Wimbledon, đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy nhất quán trên toàn hệ thống.

Đối với học sinh, việc trở thành một phần của hệ thống King’s mở ra cơ hội phát triển tư duy quốc tế và hiểu biết liên văn hóa sâu sắc hơn. Những cơ hội học tập mang tính thực chất: chương trình trao đổi với trường King's tại Bangkok, các dự án học thuật hợp tác liên trường, và cơ hội tham dự các chương trình hè, các lớp học về kinh doanh và khởi nghiệp tại Wimbledon.

King’s College Wimbledon TPHCM dự kiến khai giảng niên khoá đầu tiên vào tháng 8/2027, cung cấp lộ trình giáo dục Anh quốc toàn diện dành cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, trong đó học sinh bậc phổ thông theo lộ trình IGCSE và A-Level. Phụ huynh có thể đến địa chỉ 179 Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM hoặc truy cập website để tìm hiểu thêm thông tin về trường.